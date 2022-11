Comment Miguel Almiron ouvre la voie à la montée rapide de Newcastle en Premier League | Nouvelles du football

Ce n’est pas seulement la quantité d’entre eux, c’est la qualité. Joueur transformé cette saison, Miguel Almiron trouve le chemin des filets pour le plaisir. Étourdissants à longue portée ou courses en solo scintillantes, buts par hasard ou buts intentionnels – il les a tous marqués.

En fait, le mois d’octobre a été en quelque sorte une frénésie de buts.

“Un changement de jeu”, selon le manager Eddie Howe. Newcastle n’a pas encore perdu quand Almiron est sur la feuille de match ce trimestre, ce qui a été étonnamment souvent. La embellie est symptomatique de la forte ascension du club et il n’est pas le seul joueur à en bénéficier.

Callum Wilson a insufflé une nouvelle vie à ses chances de sélection en Angleterre, Bruno Guimaraes et Kieran Trippier jouent avec une flottabilité similaire, tandis qu’aucun gardien de but n’a gardé plus de draps propres que Nick Pope (six).

Les applaudissements peuvent provenir de toutes sortes de sources. Défensivement, Newcastle possède l’arrière-garde la plus têtue de toutes les équipes de Premier League, tandis qu’offensivement, ils ont la deuxième meilleure répartition de buteurs de la division – Joelinton est devenu le 10e joueur de Newcastle à marquer un but en championnat lors de leur victoire 4-0 sur Aston Villa dernier fin de semaine.

Pour Almiron, cependant, tout a commencé lorsqu’il a mis le ballon dans le filet contre Manchester City fin août, ayant besoin de VAR pour s’assurer que le but était maintenu alors que les Magpies tenaient les champions en titre à un match nul 3-3 à bout de souffle. Un dénouement teinté de rétribution.

Jack Grealish était absent ce jour-là, mais des rappels de son empannage envers l’attaquant de Newcastle lors du défilé du titre de City fin mai ont refait surface. La raillerie malavisée de Grealish sur les supposées lacunes d’Almiron est devenue virale au cours de l’été, mais un tel comportement juvénile n’a fait qu’enhardir le courageux Paraguayen.

Une foule bondée a éclaté à l’intérieur de St James’ Park quand Almiron a poussé le centre d’Allan Saint-Maximin au-delà d’Ederson à la 28e minute – en partie pour célébrer l’égalisation, mais aussi en solidarité avec le sens de la justice du joueur. Le moment a réchauffé les cœurs d’acier de tous ceux de Tyneside qui commencent seulement à dégeler après la fin de l’ère de propriété de Mike Ashley.

Ne souhaitant pas s’attarder, Almiron en forme a depuis marqué six buts en autant de matchs au cours du mois d’octobre – égalé (mais pas amélioré) uniquement par Erling Haaland.

Les chiffres sont convaincants et sa contribution est également le moteur de l’amélioration collective de son équipe. Seul Man City (24,4) a un xG actuel plus élevé que Newcastle (23,1).

“Je manque de mots pour décrire les buts de Miggy”, s’est exclamé Howe samedi après-midi dernier. “Ils sont tous si bons.” Le joueur de 28 ans, auparavant timide, surpasse de loin toutes les saisons précédentes en Angleterre, même après avoir été lié de manière inquiétante à la porte de sortie cet été.

Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c’est la polyvalence avec laquelle il trouve le filet.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré qu’Almiron commençait à obtenir la reconnaissance qu’il méritait après avoir marqué le vainqueur du match contre Everton



Quelques curleurs de la botte gauche ont fait ronronner les fans, mais son répertoire est incroyablement varié. Les attaquants qui réussissent ont un instinct qui cherche à surprendre les défenseurs.

Almiron, cependant, soumet ses adversaires à la soumission. Il a réalisé plus de sprints (310) que tout autre joueur de la ligue cette saison. “Il est incroyable hors de possession”, a déclaré Howe. “Le rythme de travail ne peut être remis en question, mais maintenant certains des buts qu’il marque sont spectaculaires.”

Son impact est également opportun, à la suite des blessures de Saint-Maximin et de la signature du record du club Alexander Isak – qui a joué un total combiné de 16 minutes en octobre.

Alors, qu’est-ce qui a motivé le changement?

Le superbe vainqueur du match d’Almiron contre Everton sous tous les meilleurs angles



Newcastle joue avec une plus grande liberté – en appuyant plus haut, avec une attaque soutenue sur trois fronts. Les acteurs font confiance au processus car les rôles sont aussi explicitement définis que les attentes qui les accompagnent. Certes, ils ont toutes les composantes d’une équipe gagnante ; un gardien de but provocateur, un partenariat central-défensif avec le meilleur record conjoint de la ligue, des arrières latéraux volants et une ligne de front merveilleusement dynamique et fluide.

La confiance traverse l’équipe et améliore les performances sur tout le terrain.

Almiron n’a jamais hésité à travailler sur le terrain, c’est un bourreau de travail, mais le style de football de Howe a libéré un nouveau potentiel. Il étend les défenses avec un objectif renouvelé parce qu’il est imploré de le faire. C’est une philosophie qui prône la cohésion d’équipe et la responsabilité collective.

Considérez les deux buts que l’ancien attaquant d’Atlanta a marqués contre Fulham début octobre. Le premier est une volée en boucle sensationnellement exécutée qui a été rendue possible par Guimaraes, et le second un simple tap-in de back-post de la fabrication de Joe Willock. Des entrées complètement différentes, nécessitant des quantités égales d’exactitude et de précision, mais toutes avec la signature d’une équipe prospère dans leurs rôles spécialisés.

Bénéficiant d’une plus grande licence d’itinérance, Almiron recule moins, épouse davantage la ligne de touche, mais est beaucoup plus efficace dans les zones avancées. La refonte lui a permis de recevoir le ballon plus haut sur le terrain, tout en bénéficiant du double du nombre de touches dans les surfaces adverses (5,11 toutes les 90 minutes).

Il se classe troisième au classement général, derrière Haaland et James Maddison, pour le différentiel xG (2,83) alors que sa carte thermique est délibérément spécifique – elle le place dans la moitié de terrain adverse à presque tous les moments.

Ce week-end, Newcastle affronte une équipe de Southampton, en direct sur Sky Sports, dont les fortunes contrastent fortement. Alors que les Magpies continuent de monter en flèche, les Saints en difficulté sont à la recherche d’un sauveur.

L’équipe de Ralph Hasenhuttl n’a remporté aucun de ses 13 derniers matchs de championnat contre des équipes commençant la journée dans le top quatre – et c’est là que se trouve la tenue de Howe. Une ascension fulgurante, mais néanmoins impressionnante, depuis leur maison de milieu de table établie.

“Il y aura beaucoup d’équipes qui se battront pour la Ligue des champions, se battront pour le titre. Regardez maintenant, Newcastle est une autre partie de cela”, a récemment reconnu le patron de Man City, Pep Guardiola.

Il y a une ambiance de fête à St James’ Park. “Cette ville croit à nouveau” une banderole lue samedi dernier.

Et rien ne résume mieux le sentiment que le cas de Miguel Almiron. “Il obtient la reconnaissance qu’il mérite pour tout ce qu’il donne à l’équipe”, insiste Howe. Peut-être que son avenir est à Tyneside après tout.

