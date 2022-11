Comment mieux respirer en hiver

L’exercice rend la respiration plus difficile car lorsque vous faites de l’exercice, vous augmentez la quantité d’air que vous respirez, par rapport à lorsque vous êtes au repos, explique Jaeger. “Cela provoque une sensation d’oppression et de brûlure et peut finalement conduire à une respiration sifflante.”

Même chez les personnes sans maladie pulmonaire, un exercice physique rigoureux en plein air par temps extrêmement froid – en particulier pendant plus de 30 minutes – peut déclencher des symptômes pouvant durer jusqu’à 24 heures.

Si vous aimez vraiment les exercices vigoureux en plein air comme la course à pied, assurez-vous d’être bien habillé et bien hydraté. Et envisagez de réduire l’intensité ou la durée de votre entraînement – ou les deux, conseille Jaeger.

Ruckers et Myers évitent autant que possible de marcher à l’extérieur par temps froid.

« Et si je sors dans le froid, si j’essaie de marcher avec mes amis, je dois m’arrêter et reprendre mon souffle », dit Myers.

Myers ne peut pas marcher et parler en même temps par temps froid. “J’essaie peut-être de raconter une histoire, mais il arrive un moment où je dois m’arrêter, reprendre mon souffle et terminer l’histoire quand je rentre à la maison.”

Restez hydraté

L’air, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, est plus sec par temps froid, note Jaeger. “Boire beaucoup de liquides aidera le corps à rester hydraté. Ainsi, lorsque vous sortirez, vos poumons seront mieux protégés et votre mucus sera moins épais et moins susceptible de se coincer.” Elle suggère également d’utiliser une lotion et un baume à lèvres pour que la peau et les lèvres ne se dessèchent pas.