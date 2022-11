Comment Microsoft Surface va à l’encontre de la tendance au déclin des ordinateurs portables

Les ordinateurs portables étaient l’un des produits technologiques les plus demandés au début de la pandémie, mais il y a eu récemment une forte baisse des ventes.

Selon le cabinet d’études Gartner, les livraisons mondiales de PC ont chuté de 19,5 % au cours du seul troisième trimestre 2022. Toutes les grandes marques – Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus et Acer – ont subi d’importantes baisses d’une année sur l’autre (YoY). Bien que ces chiffres incluent les ordinateurs de bureau, rien n’indique que les ordinateurs portables s’en sortent mieux.

Microsoft est regroupé dans la catégorie “Autre” ici, ce qui suggère que la société a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être considérée comme un poids lourd des ordinateurs portables. Cependant, il semble que Surface soit l’une des rares marques qui continue de croître.

Les données de Microsoft lui-même pour juillet-septembre 2022 ont montré une croissance de 2 % en glissement annuel des revenus pour Surface, malgré une baisse de 15 % de Windows OEM – l’argent que les entreprises paient à Microsoft pour une licence Windows.

Cela suggère une forte baisse de la demande d’ordinateurs portables et de PC, mais Surface va à l’encontre de la tendance. Ce n’est qu’une petite augmentation, mais elle dépasse les attentes, surtout qu’aucun nouveau produit n’est sorti pendant cette période (le Surface Pro 9 et le Surface Laptop 5 sont sortis plus tard).

Le Surface Laptop 5 dans sa nouvelle couleur Sage Microsoft

Alors, pourquoi Microsoft est-il en mesure de continuer à développer la marque Surface alors que d’autres ont du mal ?

1. La marque Surface est encore relativement petite

Surface vaut plus de 2 milliards de dollars par trimestre pour Microsoft depuis près de deux ans maintenant, mais cela reste dérisoire par rapport aux principales sociétés d’ordinateurs portables.

Selon Windows Central, les chiffres de Lenovo étaient plus proches de 14 milliards de dollars en 2021, tandis que Dell (environ 11 milliards de dollars) et HP (environ 10,5 milliards de dollars) n’étaient pas loin derrière.

Toute baisse des revenus de ces entreprises sera toujours plus dramatique que Surface, qui reste relativement constante. La pandémie rend également les comparaisons avec les années précédentes plus difficiles, divers facteurs faussant les chiffres en 2020 et 2021.

Mais si toutes les entreprises sont concernées, pourquoi n’observe-t-on pas une légère baisse de la popularité de Surface, plutôt qu’une augmentation ? Il y a quatre autres raisons à cela…

2. Microsoft a simplifié la décision d’achat

À part la Surface Pro, aucun autre appareil Surface ne peut être considéré comme le meilleur de sa catégorie. Il existe de meilleurs téléphones pliants, tablettes Windows, ordinateurs portables légers et appareils convertibles si vous savez où chercher.

La Surface Pro 8 était le meilleur 2-en-1 que vous puissiez acheter, et rien ne suggère que le Pro 9 change cela Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mais Microsoft permet de déterminer très facilement quel produit Surface vous convient le mieux. Il s’est beaucoup développé ces dernières années, mais il n’y a encore qu’une poignée d’appareils parmi lesquels choisir.

En revanche, certaines des sociétés d’ordinateurs portables les plus établies fabriquent des dizaines d’ordinateurs portables différents chaque année. Décider ce qui vous convient peut être déroutant, même si vous avez des connaissances techniques.

Pour la plupart des gens, des spécifications ou un rapport qualité-prix légèrement inférieurs en valent la peine si vous n’avez pas besoin de passer des heures à chercher quoi acheter.

3. Les appareils de surface sont largement disponibles

Une fois que vous avez décidé qu’un produit Surface est fait pour vous, il existe de nombreux endroits différents pour les acheter.

Aux côtés de nombreux détaillants en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni, des entreprises comme Best Buy et Currys laissez-vous essayer les derniers appareils en personne. Selon l’ordinateur portable que vous choisissez, ce n’est souvent pas une option avec d’autres produits.

Bien sûr, vous pouvez toujours retourner un appareil si ce n’est pas ce que vous cherchiez, mais c’est encore plus de tracas que de nombreux acheteurs préfèrent éviter.

4. Remises régulières

Beaucoup de gens se plaignent du fait que les produits Surface sont trop chers, mais Microsoft a clairement indiqué qu’il était conçu pour être une marque haut de gamme.

De plus, cela ne s’applique généralement qu’au prix au lancement. Ils ne semblent jamais rester ainsi longtemps, avec des remises régulières tout au long de l’année. Quelques mois plus tard, vous pouvez souvent obtenir la dernière version d’un Surface Pro ou d’un Surface Laptop pour des centaines de dollars/livres de moins que son RRP.

Mais parfois, vous n’avez même pas besoin d’attendre aussi longtemps – les remises sur la Surface Pro 9 ont commencé trois semaines seulement après son lancement.

Les ordinateurs portables de toutes les marques bénéficient d’une remise après leur sortie, mais peu peuvent égaler la cohérence et la taille des offres sur les produits Surface.

5. En conséquence, ils sont faciles à recommander

Il n’y a actuellement aucun produit Surface dans le top 10 de notre meilleur tableau des ordinateurs portables, Microsoft se classant 11e, 12e et 14e à la place.

Le Surface Laptop Go 2 est l’un de nos 15 ordinateurs portables préférés, mais seulement Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela les rendrait apparemment plus difficiles à recommander, mais ce n’est pas le cas. La combinaison de la disponibilité, des remises, de la simplicité et des fonctionnalités de base exceptionnelles signifie que les appareils Surface sont toujours une force avec laquelle il faut compter.

Si un ami ou un membre de la famille venait me demander quel ordinateur portable acheter, quelque chose de la gamme Surface serait généralement ma première pensée. À en juger par son récent succès, il semble que je ne sois pas seul.

