Comment Microsoft abandonne la guerre des consoles de jeux vidéo

À la mi-2014, Satya Nadella, qui venait de devenir PDG de Microsoft, a fait entrer les chefs de la division jeux de l’entreprise dans son bureau du cinquième étage à Redmond, Wash. Les dirigeants voulaient que M. Nadella écrive un chèque de 2,5 milliards de dollars pour acheter Mojang, une société suédoise qui a produit un jeu pixelisé en blocs appelé Minecraft. M. Nadella a demandé pourquoi Microsoft, qui était constamment dépassé par Sony dans le secteur des consoles, devrait continuer à investir dans les jeux vidéo. Comment, a-t-il dit, cela correspondait-il à sa vision d’une entreprise au visage plus convivial qui plairait à plus de consommateurs ? Ensuite, Phil Spencer, le nouveau directeur de Xbox, a parlé à M. Nadella du vaste monde de Minecraft où des millions de personnes pouvaient socialiser et où les adolescents étaient encouragés à acquérir des compétences en mathématiques et en sciences. Un accord serait la première étape d’une « vision assez audacieuse » pour transformer l’activité de jeu de Microsoft en une activité centrée sur un public plus large, plutôt que sur les seuls joueurs sur console, a déclaré M. Spencer.

M. Nadella a accepté et a conclu l’affaire. Ce qui a suivi, selon des entretiens avec plus de 20 dirigeants de Microsoft, développeurs de jeux, analystes de l’industrie et joueurs, a été un changement de plusieurs années. Au lieu de rivaliser principalement avec son rival Sony pour vendre plus de consoles, Microsoft a acheté 15 autres studios de jeux et investi dans de nouvelles technologies, comme un service d’abonnement à des jeux de style Netflix et un outil mobile connu sous le nom de cloud gaming.

Maintenant, alors que Microsoft se prépare à présenter de nouvelles offres lors de la convention annuelle du jeu E3 ce week-end, son activité de jeux vidéo est très différente. La société est toujours connue pour la Xbox, dont une nouvelle version est sortie en novembre. Malgré cela, il s’est diversifié au-delà du matériel boxy pour fournir une nouvelle gamme de services. « Leur stratégie a divergé de manière assez significative par rapport à une approche de console traditionnelle », a déclaré Piers Harding-Rolls, chercheur en jeux à la société d’analyse Ampere Analysis. Avec les changements, Microsoft parie que l’avenir du jeu sera un monde post-matériel où les gens ne voudront peut-être pas dépenser des centaines de dollars pour une console, ont déclaré des dirigeants et des analystes. Finalement, ont-ils dit, les gens pourraient ne plus être liés à des appareils spécifiques pour jouer à des jeux, et se soucieraient plutôt des logiciels et des services. Alors que les consoles Xbox génèrent encore beaucoup de revenus – en janvier, Microsoft a déclaré pour la première fois 5 milliards de dollars de revenus de jeux trimestriels, renforcés par la sortie de la Xbox Series X – la société a cessé de divulguer ses ventes de consoles en 2014. La majorité des revenus de jeux provient du contenu et des services, plutôt que des ventes de matériel Xbox, a déclaré Tim Stuart, directeur financier de Xbox.

Son entreprise de jeux est toujours confrontée à des obstacles, notamment en ébranlant la perception des joueurs qu’elle n’a pas à cœur leurs meilleurs intérêts. Ce dégoût provient d’un échec de la messagerie en 2013, lorsque Microsoft a présenté sa nouvelle console Xbox One comme un appareil de divertissement que les gens pouvaient utiliser pour diffuser de la musique et des films. En réponse, les joueurs se sont révoltés. La Xbox One s’est encore vendue à environ 50 millions d’unités, selon les analystes. Mais il était de loin dépassé par la PlayStation 4 de Sony, qui a également été introduite en 2013 et a vendu 116 millions d’unités. « Nous avons perdu notre part de ce que les joueurs voulaient », a déclaré M. Stuart. Après le contrecoup, Microsoft a changé de vitesse. M. Nadella venait de prendre la relève et souhaitait que l’entreprise passe de la concentration sur les logiciels à l’informatique en nuage et aux services d’abonnement. M. Spencer a veillé à ce que l’évolution de la division des jeux reflète ces objectifs. Il a persuadé M. Nadella d’acheter Mojang en septembre 2014, ce qui était la première acquisition du nouveau directeur général.