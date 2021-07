Comment Microsoft a maintenu Windows au top pendant deux décennies

Aujourd’hui, Windows représente 14% du chiffre d’affaires total de Microsoft, et historiquement, Windows a été plus rentable que les autres parties de la société de 2 000 milliards de dollars. Lorsque Windows grandit, Microsoft en profite.

Même avec des gens qui achètent des Mac modernes avec des puces Arm énergivores, et même avec des étudiants et des employés d’entreprise qui achètent des Chromebooks pendant la pandémie, Windows détient toujours 83% des parts de marché des ordinateurs personnels, selon la société de recherche sur l’industrie technologique Gartner. Il est en pole position sans interruption depuis que Gartner a gardé la trace en 2000, et probablement pendant au moins une décennie avant cela également.

Le bilan de Windows n’a pas toujours été parfait. Il a fallu quelques versions pour gagner en popularité par rapport à son prédécesseur basé sur les caractères, DOS. Certaines versions, dont Windows Vista et Windows 8, ont été mal reçues. Et lorsque les smartphones sont apparus dans les années 2000, Microsoft n’a pas été en mesure d’atteindre la même omniprésence que sur les PC. « Nous avons raté la vague téléphonique », a déclaré Yusuf Mehdi, vice-président d’entreprise qui travaille chez Microsoft depuis près de trois décennies.

Mais au fil des ans, Microsoft a rendu Windows plus facile à utiliser, avec des ajouts tels que le menu Démarrer, et a rendu les mises à niveau gratuites. Et comme de nombreuses organisations se sont habituées à déployer Windows aux côtés d’autres produits Microsoft, il est naturel pour elles de s’en tenir à Windows. Et ainsi Windows a réussi à continuer de croître.

Microsoft veut qu’il en soit ainsi. Il ajoute l’une des fonctionnalités des Chromebooks – les applications Android – à Windows 11. Les magasins stockeront des PC dotés de la nouvelle version à temps pour la saison des vacances.