Comment Michael Sheen est-il devenu le prince Andrew ?

Jouer le prince Andrew sans l’avoir à bord était le défi auquel Michael Sheen a été confronté lors du tournage de Un scandale très royal.

La mini-série est basée sur l’interview très médiatisée du prince en disgrâce avec BBC la présentatrice Emily Maitlis, qui a été qualifiée de « mauvaise explosion de niveau nucléaire », selon Le Washington Post.

Donc, pour jouer le duc d’York, le Crépuscule L’acteur est revenu sur ses jours de gloire et a jeté un œil attentif à ses photos de l’époque pour le comprendre et entrer dans son personnage.

Lors de la projection de la série à Londres, l’acteur de 55 ans a déclaré : « À chaque fois que j’interprète un personnage inspiré d’une personne réelle, je cherche avant tout à savoir où se situe le lien ? Qu’est-ce qui m’accroche ? »

« C’était la vidéo d’Andrew lorsqu’il revenait des Malouines sur le quai avec la rose dans la bouche – c’est à peu près le meilleur moment que vous puissiez avoir », a-t-il poursuivi.

Ces images, a déclaré Michael, lui ont donné un aperçu de qui était Andrew à l’époque. « Tu es le héros courageux et conquérant qui revient. Tu es vraiment en forme ! Vraiment sexy ! Et tout le monde pense que tu es génial. Et à partir de là, c’était un peu la descente aux enfers, n’est-ce pas ? Ce voyage a été mon point de départ. »

Un scandale très royal sera diffusé sur Amazon Prime le 19 septembre.