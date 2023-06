Comment Michael Jordan et Seth Meyers ont aidé NBC à obtenir l’EPL

Lorsque World Soccer Talk a récemment interviewé le dirigeant de NBC Sports, Jon Miller, qui a joué un rôle crucial en aidant le diffuseur à signer l’accord sur les droits de la Premier League, nous avons appris les rôles joués par la légende du basket-ball Michael Jordan et l’animateur de talk-show Seth Meyers.

Voici comment Jon Miller, président des acquisitions et des partenariats chez NBC Sports, et précédemment président de la programmation chez NBC Sports, l’a expliqué :

« Lorsque nous allions pour la première fois après la Premier League en septembre 2012, c’était à Médine en dehors de Chicago. [Premier League executives] Richard Scudamore et Richard Masters étaient là à la Ryder Cup pour encourager l’équipe européenne.

« Richard [Scudamore] est un invité de notre hospitalité [area]. Mon fils, Robby, qui est un grand fan de la Premier League et qui a vraiment contribué à propulser notre intérêt pour cela, est allé voir Michael Jordan qui était l’un de nos invités à l’événement. Il a mentionné que j’étais assis avec Richard Scudamore qui dirigeait la Premier League [at that time]et que j’essayais d’obtenir la Premier League pour NBC.

« [NBC Sports chairman, at that time] Mark Lazarus et moi étions en train de déjeuner avec Richard Scudamore. Et à notre insu, Michael est venu, s’est présenté à Richard Scudamore, lui a dit à quel point il était un grand fan. Les yeux de Richard Scudamore lui sont sortis de la tête.

« Ce qui est formidable, c’est que Michael Jordan et Richard Scudamore sont devenus amis et qu’ils se voient à chaque Ryder Cup.

En plus de Michael Jordan qui a aidé à conclure l’accord avec la Premier League, l’animateur de l’émission de fin de soirée Seth Meyers l’a également fait.

«Nous faisions notre présentation finale à la Premier League à New York lorsque nous allions enchérir dessus en 2012. Nous étions dans une petite salle de conférence. Et Seth Meyers a frappé à la porte et est entré.

« Il se trouve que nous savions que Seth était un grand fan de West Ham. Quand Seth a appris que nous étions en train de lancer la Premier League, il a dit : « Ça te dérange si je passe te dire bonjour ? »

« Il est donc entré dans la salle de réunion et, pendant dix minutes, s’est assis avec nous. Il était évidemment très amusant avec les gens de la Premier League.

« Donc, nous pensons que toutes ces petites choses se sont produites. Mais ce que cela a montré, c’est que nous avons un large éventail de personnes que nous allions rassembler pour aider à présenter et à développer la Premier League, et nous avons été en mesure de le faire.

NDLR : Le calendrier de la saison 2023/24 de Premier League sortira le 15 juin.

Photos : IMAGO / Photographie PCN et Image future