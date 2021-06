Le tueur d’adolescents FOU Michael Hernandez, 31 ans, est décédé en mai 2021, selon les dossiers en ligne du Département des services correctionnels de Floride.

Il a assassiné un camarade de classe alors qu’il n’avait que 14 ans.

Michel Hernandez Crédit : AP

Comment Michael Hernandez s’est-il retrouvé en prison ?

Hernandez purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Jaime Gough en février 2004 alors qu’ils étaient tous les deux étudiants de 14 ans à la Southwood Middle School de Palmetto Bay, juste à l’extérieur de Miami.

Hernandez avait attiré Jaime dans une stalle pour handicapés avant l’école en lui promettant de lui montrer quelque chose.

Il a ensuite sorti un couteau, l’a poignardé plus de 40 fois et lui a tranché la gorge.

Il a ensuite caché le couteau dans un compartiment secret de son sac à dos et est allé en classe.

Un gros plan d’une page où Michael Hernandez, l’adolescent de 14 ans accusé du meurtre d’un camarade de classe, tenait un journal personnel qui se concentrait sur la violence et griffonnait les mots « deviendra un tueur en série » au bas d’un imprimé en masse meurtriers Crédit : AP

Après la découverte du corps de Jaime, un enseignant a remarqué du sang sur Hernandez et a averti la police.

Jorge Gough, le père de Jaime, a déclaré au Miami Herald qu’il était « choqué d’apprendre la mort de Hernandez.

« Je ne m’y attendais pas du tout », a déclaré Gough. Il a déclaré que lui et sa femme parlaient toujours de leur fils, qui aurait maintenant 31 ans, mais « pas de manière triste ».

Son fils était un étudiant hétéro-A qui jouait du violon.

« Il nous manque, et la grande question est : que serait-il aujourd’hui ? il a dit.

Comment Michael Hernandez est-il mort en prison ?

Aucune cause de décès n’a été divulguée, mais WFOR-TV a déclaré que Hernandez avait été vu sur une vidéo en train de s’effondrer et qu’aucun acte criminel n’était suspecté.

L’adolescent, qui a admis avoir modelé son comportement sur les tueurs en série dans American Psycho et The Silence of the Lambs, a été incarcéré au Columbia Correctional Institute, à environ 80 kilomètres à l’ouest de Jacksonville.

« C’était une personne maléfique qui n’a montré aucun remords », a déclaré Gail Levine, procureur à la retraite de Miami-Dade, qui a supervisé l’audience de détermination de la peine de Hernandez. « Enfin, la justice a été rendue. »

Michael Hernandez, au centre, est assis avec son avocat Richard L. Rosenbaum, à gauche, et le Dr John Spencer, à droite Crédit : AP

Quel était le mobile de Michael Hernandez derrière le meurtre de Jamie Gough ?

Il a été découvert que Hernandez était devenu fasciné par les tueurs en série, les étudiant en ligne.

Il avait dressé une liste des personnes qu’il voulait tuer, dont Jaime. Il a été reconnu coupable en 2008 de meurtre au premier degré après qu’un jury a rejeté son plaidoyer d’aliénation mentale.

Hernandez avait prévu de tuer deux amis, mais Andre Martin s’est méfié quand Hernandez a essayé de l’attirer lui et Gough dans la stalle.

La cloche sonna et les trois allèrent en classe. Le lendemain, Hernandez a tué Gough.

Hernandez a été initialement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Il a obtenu une nouvelle audience de détermination de la peine après que la Cour suprême des États-Unis a interdit les peines d’emprisonnement à perpétuité automatiques sans possibilité de libération conditionnelle pour les mineurs reconnus coupables de meurtre.

En 2015, le juge du circuit de Miami-Dade, John Schlesinger, a accepté de le renvoyer en prison à vie après que les procureurs eurent soumis au tribunal des enregistrements effrayants d’Hernandez.

Dans les bandes, il se vantait de son incapacité à pleurer, décrivant comment il idolâtrait les tueurs en série violents et la musique heavy metal chargée de paroles et d’images violentes.

« Je n’avais pas prévu d’arcs-en-ciel, de licornes et de chiots, mais ce que j’ai reçu était vraiment grotesque », a déclaré Schlesinger à propos des appels téléphoniques, ajoutant: « Cela brosse le tableau d’une personne fascinée par les tueurs, par les films violents, les paroles de musique violentes, les livres violents et les événements violents de l’actualité.