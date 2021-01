Vers 1 h 42 le 22 décembre, à Columbus, dans l’Ohio, la police a répondu à un appel non urgent au sujet d’une voiture qui s’allumait et s’éteignait à plusieurs reprises. Adam Coy, suivi d’un autre officier, Amy Detweiler, a rencontré Andre Hill, un homme noir de 47 ans, quittant une maison.

La vidéo de la caméra corporelle de la police montre Hill s’approchant lentement des policiers, son téléphone portable tenu à hauteur de la poitrine dans sa main gauche, son écran brillant faisant face aux agents. Sa main droite n’est pas visible. Coy a crié que Hill avait une arme à feu. Après avoir ouvert le feu, Coy a ordonné à Hill de mettre ses «mains sur le côté». Detweiler a par la suite rapporté qu’elle n’avait vu aucune menace de Hill, qui n’était en fait pas armée et quittait juste la maison d’un ami.

Un policier répondant à un appel non urgent rencontre un homme noir et lui tire dessus à plusieurs reprises. Pas étonnant. Malheureusement rapporté beaucoup trop souvent.

Plus tôt ce mois-ci, Danny Presti, le copropriétaire d’un bar de Staten Island qui a refusé d’obéir aux restrictions relatives aux coronavirus, s’est enfui des adjoints du shérif de New York qui étaient venus l’arrêter. Il a réussi à monter dans sa Jeep, et un adjoint s’est tenu devant le véhicule pour le bloquer. Presti avança, forçant l’adjoint à s’accrocher au capot de la Jeep. Il a parcouru une centaine de mètres avant que les véhicules de police ne l’arrêtent. Presti a été arrêté, menotté et accusé d’avoir agressé le député. Un responsable de l’État a déclaré qu’il avait agi «intentionnellement et avec une indifférence dépravée à l’égard de la vie humaine». Presti a finalement été libéré.

Presti était blanc. Je vous invite à imaginer le résultat s’il avait été noir. Alerte spoiler: Cela ne nécessite pas beaucoup d’imagination.

Un officier de l’Ohio a vu un homme noir tenant un téléphone portable dans un garage, l’a perçu comme une menace et a utilisé la force meurtrière. Un officier de Staten Island a vu un homme blanc l’accuser avec un véhicule et l’a simplement arrêté, l’a traité et l’a laissé en vie pour être libéré de prison.

L’homme noir a été tué. L’homme blanc a obtenu des droits constitutionnels.

La police des grandes villes américaines reçoit essentiellement la même formation. Retirez la race de l’image, et ils font généralement ce pour quoi ils sont entraînés et jurés.

Malheureusement, en Amérique, la race occupe trop souvent une place importante. Les hommes et les femmes noirs sont harcelés, humiliés, menacés et même tués par la police. Nous entendons des demandes de «réforme» ou de «défund» de la police. Bien que bien intentionné, aucun de ceux-ci n’aura un impact suffisant pour empêcher un autre tir sur Hill.

Aucun service de police n’a l’intention de former des agents à la discrimination raciale, et encore moins à abattre des personnes de couleur. Malheureusement, l’impulsion de faire ces choses ne nécessite aucune formation. Des recherches ont démontré que les policiers (quelle que soit leur race) «sont plus rapides à« tirer »sur un homme noir armé qu’un homme blanc armé» dans un jeu vidéo, mais ils sont également «plus rapides pour éviter de tirer sur un homme blanc non armé qu’un noir non armé homme. »

Nous sommes parfois motivés par des facteurs non rationnels. Parmi les non-rationnels, il y a le biais implicite, qui est fondé sur une envie d’identifier les personnes présentant certaines caractéristiques, y compris la race, comme des menaces. Comment réagissons-nous à une menace perçue? Le plus souvent, de manière impulsive ou réflexive, comme lorsqu’un policier suppose qu’un homme noir tient une arme à feu simplement parce qu’il ne peut pas voir ce qu’il tient ou s’il tient quoi que ce soit.

Les agents de police doivent être formés pour reconnaître l’existence de préjugés implicites en eux-mêmes, les gérer et les contourner. Mais une telle formation n’est aussi efficace que le bagage, les croyances, les attitudes, l’éducation, le caractère, la compassion et l’engagement du stagiaire.

Alors, voici la vérité simple mais difficile sur la «réforme» de la police. Il faut commencer par ceux que nous embauchons comme policiers et que nous promouvons à des postes de direction dans l’application de la loi. Le problème, c’est que le maintien de l’ordre ne paie pas particulièrement bien et c’est un travail exigeant, dangereux et difficile.

La plupart des départements ont du mal à recruter des agents, sans parler d’attirer les meilleurs et les plus brillants. Ils vérifient les antécédents criminels de base, mais ne posent pas de questions sur le caractère, les valeurs et les motivations. Les ministères essaient de combler les postes vacants alors qu’ils devraient chercher des hommes et des femmes qui se sentent appelés à servir.

Nos policiers sont les gens que nous embauchons. En prêtant serment à un nouvel agent, le service de police introduit dans la communauté une personne ayant l’autorité légale d’utiliser la force la plus primitive qui soit, la force meurtrière.

Les préjugés implicites s’annoncent trop facilement par une force mortelle. Les services de police doivent prendre des mesures pour s’assurer qu’ils embauchent des agents capables de réguler leurs préjugés implicites. À défaut, les communautés américaines continueront de récolter la moisson meurtrière des fusillades policières à motivation raciste.

Cedric Alexander est un ancien chef de la police.