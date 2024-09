Comment mettre à niveau votre PC Windows 10 « incompatible » vers Windows 11 : deux options

Takayib/Getty Images

Le 14 octobre 2025, Microsoft cessera de fournir des mises à jour de sécurité sur votre PC Windows 10, à moins que vous ne soyez prêt à payer un prix exorbitant pour rejoindre le programme de mises à jour de sécurité étendues.

Si vous essayez de passer à Windows 11 sur un PC vieux de plus de quelques années, vous serez informé, sans équivoque, que votre ancien PC n’est pas éligible car son processeur ne figure pas sur la liste officielle des processeurs compatibles. Microsoft a clairement indiqué qu’il ne réviserait pas ces exigences. Vous rencontrerez également des obstacles si votre PC ne dispose pas d’un module de plate-forme sécurisée (TPM) version 2.0.

Bien que cela puisse être la politique officielle, comme pour tout ce qui concerne Windows, il est utile de lire les petits caractères.

Ces restrictions embêtantes vous empêchent de passer automatiquement à Windows 11 à l’aide de Windows Update ou de l’assistant d’installation de Windows 11. Pourtant, il existe des solutions de contournement entièrement prises en charge, comme je le documente dans la FAQ Windows 11 de ZDNET.

Une remarque importante : Pour profiter de la solution de contournement décrite dans l’option 1 ci-dessous, votre ordinateur doit répondre à toutes les autres exigences de Windows 11.

Il doit être configuré pour démarrer à l’aide de l’UEFI, et non d’une configuration BIOS héritée.

Le démarrage sécurisé doit être activé.

De plus, vous devez activer un TPM ; la version 1.2 est OK mais un système sans TPM ou avec le TPM désactivé échouera.

Pour vérifier ces détails sur un PC que vous envisagez de mettre à niveau, exécutez l’utilitaire d’informations système, Msinfo32.exe, et consultez la page Résumé du système. Portez une attention particulière à la valeur du mode BIOS. S’il indique « Legacy », vous devrez reconfigurer votre système en mode UEFI (et convertir votre disque système du partitionnement MBR en GPT) avant de pouvoir installer Windows 11 en tant que mise à niveau normale.

Pour voir si votre PC dispose d’un TPM activé, exécutez l’outil de gestion des modules de plateforme sécurisée, Tpm.msc. Si votre ordinateur comprend un TPM et qu’il est allumé, cette application affichera des informations à ce sujet. S’il n’y a pas de TPM ou si le TPM est désactivé dans les paramètres du micrologiciel, vous verrez un message indiquant « Le TPM compatible est introuvable ».

Si vous ne pouvez pas (ou ne voulez pas) passer du BIOS hérité à l’UEFI, ou si vous possédez un PC plus ancien qui ne dispose pas du tout d’option TPM, vous devrez utiliser un hack non documenté pour terminer la mise à niveau. Voir l’option 2 à la fin de cet article pour plus de détails sur la façon d’utiliser l’utilitaire gratuit Rufus pour effectuer cette mise à niveau.

Si vous envisagez d’effectuer une nouvelle installation de Windows 11, vous pouvez démarrer à partir du support d’installation et exécuter le programme d’installation de Windows. Cette option ignore complètement la vérification de la compatibilité du processeur (mais nécessite toujours la prise en charge du TPM et du Secure Boot). Une fois l’installation terminée, vous devrez réinstaller toutes vos applications, restaurer vos fichiers de données et modifier les paramètres pour personnaliser vos préférences système.

Vous voulez éviter tous ces tracas ? Suivez ces quatre étapes.

Option 1 : utilisez cette simple modification du registre pour contourner les vérifications du processeur et accepter un ancien TPM.

Vous devez apporter une petite modification au registre Windows, comme indiqué dans ce Document d’assistance Microsoft. Cette modification indique au programme d’installation de Windows 11 d’ignorer la vérification des processeurs compatibles et d’autoriser l’installation sur un PC doté d’un TPM plus ancien (version 1.2). Les avertissements habituels s’appliquent bien sûr lorsque vous travaillez avec le registre, et je vous recommande de faire une sauvegarde complète avant de continuer. Ouvrez l’Éditeur du Registre (Regedit.exe) et accédez à la clé suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup Si la clé MoSetup n’existe pas, vous devez la créer. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup dans le volet de navigation de gauche, puis choisissez Nouveau > Clé. Nommez-le MoSetup et appuyez sur Entrée. Aussi : Essuyer un ordinateur portable Windows ? Voici le moyen le plus sûr d’effacer vos données personnelles – gratuitement Sélectionnez la clé MoSetup, puis cliquez avec le bouton droit dans n’importe quel espace vide du volet de droite. Choisissez l’option pour créer une nouvelle valeur DWORD. (Ne choisissez pas l’option QWORD !) Remplacez le nom par défaut de cette clé en tapant le texte AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, puis appuyez sur Entrée. Double-cliquez ensuite sur la nouvelle valeur et remplacez la case « Données de la valeur » par 1. Le résultat devrait ressembler à ceci :

Utilisez cet ajustement du registre pour remplacer les vérifications de compatibilité du processeur et du TPM de Windows 11. Capture d’écran par Ed Bott/ZDNET

Cliquez sur OK pour enregistrer votre modification, puis redémarrez votre PC.

Sur le PC que vous souhaitez mettre à niveau, accédez à la page de téléchargement de Windows 11 (aka.ms/DownloadWindows11) et choisissez l’option en bas de la page « Télécharger l’image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64 ». Enregistrez le fichier ISO dans votre dossier Téléchargements. Notez qu’il s’agit d’un gros fichier. Selon la vitesse de votre connexion Internet, le téléchargement peut prendre un certain temps.

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l’Explorateur de fichiers et double-cliquez sur le fichier ISO. Cela monte le fichier en tant que lecteur de DVD virtuel dans son propre dossier.

Dans l’Explorateur de fichiers, recherchez le fichier Setup.exe et double-cliquez dessus pour lancer la mise à niveau. Vous verrez un avertissement sévère concernant les problèmes de compatibilité, mais après avoir cliqué sur OK dans cette boîte de dialogue, votre mise à niveau devrait se dérouler sans problème grave. Aussi : Le meilleur ordinateur portable Windows que vous puissiez acheter Vous aurez trois options : vous pouvez conserver vos applications, paramètres et fichiers (mise à niveau complète) ; conservez vos fichiers de données mais recommencez à zéro avec les applications et les paramètres (Conserver les données uniquement) ; ou recommencez complètement (Installation propre).

Option 2 : utilisez l’utilitaire gratuit Rufus pour contourner complètement les contrôles de compatibilité

Sur les anciens PC sans TPM et sur les PC qui ne prennent pas en charge le démarrage sécurisé, vous devrez utiliser un hack non documenté pour contourner le vérificateur de compatibilité. Vous pouvez le faire manuellement en remplaçant le fichier Appraiserres.dll (dans le sous-dossier Sources du lecteur du programme d’installation de Windows 11) par une version de zéro octet. Mais il est plus simple d’utiliser l’utilitaire Rufus gratuit et open source pour créer une clé USB contenant ce fichier.

Pour commencer, vous devrez téléchargez l’ISO de Windows 11 et fournissez une clé USB d’au moins 16 Go. Vous reformaterez ce disque dans le cadre du processus, sauvegardez donc d’abord toutes les données sur ce disque.

Télécharger Rufus depuis le site du développeur ou depuis le MicrosoftStore et exécutez l’application. Choisissez la clé USB puis choisissez l’option « Disque ou image ISO ». Cliquez sur le bouton Sélectionner, choisissez l’ISO Windows 11 que vous avez téléchargé précédemment, puis cliquez sur Démarrer. Dans la boîte de dialogue Expérience utilisateur Windows, cochez la première case pour supprimer la configuration matérielle requise, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous. Cliquez sur OK pour commencer la création du lecteur.

Assurez-vous de cocher la case du haut ici pour contourner la vérification de compatibilité pour la mise à niveau de Windows 11. Capture d’écran par Ed Bott/ZDNET

Une fois que Rufus a créé avec succès votre programme d’installation, ouvrez cette clé USB dans l’Explorateur de fichiers et double-cliquez sur Configuration.

Si vous avez essayé cette mise à niveau, je souhaite connaître votre expérience. Si cela a fonctionné, veuillez partager les détails. Si vous rencontrez des problèmes, envoyez-moi un e-mail afin que nous puissions comprendre ce qui ne va pas. Assurez-vous d’inclure des détails, notamment la marque et le modèle de votre PC, ainsi que des captures d’écran de tout message d’erreur. J’ai créé une boîte de réception spéciale juste pour ces commentaires : Win11Upgrade [at] monde réelwindows.com.

Cet article a été initialement publié le 9 avril 2022, mais a été mis à jour plusieurs fois depuis. Sa dernière mise à jour date du 29 septembre 2024.