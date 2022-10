Comment mettre à jour votre BIOS et UEFI

Le BIOS devrait être un acronyme obsolète dans le monde des PC et des ordinateurs portables, mais il persiste encore aujourd’hui.

Il signifie Basic Input/Output System et est une puce qui permet à votre PC ou ordinateur portable d’effectuer les opérations de démarrage de base avant que Windows – ou un système d’exploitation différent – ne se charge.

Cependant, de nos jours, les cartes mères de PC et d’ordinateurs portables n’ont pas de puces BIOS. Au lieu de cela, ils utilisent un nouveau système qui porte un nouvel acronyme : UEFI.

Vous pouvez toujours les exécuter dans un mode BIOS hérité, mais à peu près tout le monde, y compris les fabricants de cartes mères, appelle toujours UEFI «le BIOS».

Il existe des différences entre le fonctionnement du BIOS et de l’UEFI, mais rien de tout cela n’est vraiment important, car le processus de mise à jour est en grande partie le même.

Et bien sûr, c’est pourquoi vous êtes ici, parce que vous souhaitez mettre à jour le vôtre.

Il existe deux normes de BIOS que vous devez connaître. Le type traditionnel est progressivement supprimé et remplacé par des puces UEFI plus récentes, bien que les PC fabriqués avant 2007 puissent toujours avoir l’ancienne version. UEFI a créé une norme universelle pour tous les principaux fabricants de processeurs, ainsi

Mais avant d’expliquer comment le faire, un avertissement important.

Si quelque chose ne va pas pendant la mise à jour du BIOS, votre PC ou votre ordinateur portable pourrait devenir inutilisable. S’il y a une coupure de courant ou si l’ordinateur s’éteint pendant la mise à jour, cela peut signifier qu’il ne peut pas démarrer du tout. C’est peu probable, mais pas hors de question.

Donc, à moins que vous n’ayez une bonne raison de le faire, nous vous conseillons de ne pas mettre à jour le BIOS du tout.

Les raisons valables pour la mise à jour incluent l’ajout de la prise en charge d’un nouveau processeur que vous prévoyez d’installer, la résolution d’un bogue, d’un problème de performances ou d’une vulnérabilité, ou l’ajout de nouvelles fonctionnalités que vous souhaitez ou dont vous avez besoin.

En supposant que vous souhaitiez toujours effectuer la mise à niveau, voici un aperçu du processus. C’est une bonne idée de vérifier la procédure exacte pour votre carte mère ou votre ordinateur portable spécifique, car elle peut varier et, naturellement, nous ne pouvons pas fournir de guide pour chacun d’entre eux.

Téléchargez le dernier BIOS (UEFI) à partir du site Web du fabricant Décompressez-le, si nécessaire, et copiez-le sur une clé USB formaté en FAT32 (NTFS peut ne pas être pris en charge) Redémarrez votre ordinateur et entrez le BIOS (UEFI) en appuyant sur la touche appropriée de votre clavier (généralement F2, Suppr ou F10) Naviguer les menus pour trouver l’écran de mise à jour Cliquez sur un bouton “Mettre à jour” et sélectionnez le fichier sur votre clé USB Attendre jusqu’à le processus de mise à jour est terminé puis redémarrez l’ordinateur

Si vous êtes du genre prudent, c’est une bonne idée de faire une sauvegarde de tous les fichiers importants de votre PC avant de commencer. Bien qu’une mise à jour du BIOS échouée ne mette pas directement en danger les données de votre disque dur, il est difficile d’y accéder si la mise à jour échoue.

Les chances, comme nous l’avons dit, sont infimes. Mais c’est quand même un risque.

Comment identifier la marque et le modèle de votre carte mère

Votre prochaine étape consistera probablement à déterminer quelle carte mère vous avez afin de pouvoir télécharger le fichier correct à partir du site Web du fabricant. Il est crucial que vous obteniez le bon, et c’est probablement une mauvaise idée d’obtenir le fichier ailleurs que sur le site du fabricant.

Le nom complet du modèle, tel que MSI Z170A Gaming Pro, se trouve généralement quelque part sur la carte elle-même. C’est important car il existe généralement des versions subtilement différentes, et chacune peut avoir son propre BIOS individuel. De plus, vous devez noter le numéro de révision – par exemple REV 1.03G car il peut nécessiter un fichier BIOS différent des révisions précédentes de la carte.

Si vous mettez à jour un ordinateur portable, il vous suffit de trouver la marque et le modèle exact de l’ordinateur portable et de vous rendre sur le site Web du fabricant.

Dans les deux cas, vous devez rechercher la section de support ou de téléchargement, rechercher le BIOS ou le micrologiciel et vous assurer que vous téléchargez le bon fichier.

Une façon de savoir quelle carte mère vous avez et quelle version du BIOS est installée consiste à utiliser les informations système de Windows.

Maintenez la touche Windows + R enfoncée pour afficher l’invite de commande Exécuter et tapez msinfo32 dans la zone et appuyez sur OK.

La fenêtre Informations système apparaîtra, semblable à celle illustrée ci-dessous. Sous Résumé du système, recherchez le fabricant de la carte de base, le produit et la version/date du BIOS.

Parfois, comme dans ce cas, la version exacte n’est pas affichée, vous devez donc redémarrer et accéder au BIOS lui-même pour vérifier la version.

Vous pouvez également voir sous “Mode BIOS” si votre carte mère est configurée sur Legacy ou UEFI. Idéalement, pour les machines modernes, ce devrait être UEFI.

Jim Martin / Fonderie

Une fois que vous savez exactement de quel fichier BIOS vous avez besoin et que vous avez téléchargé le bon fichier sur le site Web du fabricant, il est utile de lire toutes les instructions – contenues dans le téléchargement ou sur le site Web du fabricant lui-même – concernant le processus de mise à jour exact de votre BIOS. Ils varient et vous devrez peut-être configurer certaines choses avant de démarrer le processus de mise à jour, comme la désactivation des modes de démarrage sécurisé et des modes de démarrage rapide.

La plupart du temps, il vous suffit d’extraire les fichiers du fichier zip et de les copier sur une clé USB.

Pour de nombreuses cartes mères, vous ne pouvez pas mettre à jour à partir de Windows 10. Vous devrez redémarrer et entrer dans le BIOS et rechercher dans le menu une option comme “EZ Flash” “M Flash” ou “Q Flash”. Suivez simplement les instructions à l’écran pour sélectionner le fichier BIOS à partir de votre clé USB.

Si vous ne pouvez pas accéder au BIOS, voici quelques conseils supplémentaires, surtout si votre carte mère utilise UEFI à la place.

Cependant, vous pouvez constater que le fabricant de votre carte mère ou de votre ordinateur portable Est-ce que proposer une application Windows pour mettre à jour le BIOS. Certains fabricants d’ordinateurs portables, y compris Dell, incluront même des mises à jour du BIOS dans leur principal utilitaire de mise à jour logicielle, auquel cas vous devrez peut-être simplement l’exécuter.

Si vous voyez l’option de faire une sauvegarde de votre BIOS actuel avant la mise à jour, faites-le. Recherchez une entrée du type “Enregistrer les données actuelles du BIOS” et sélectionnez un dossier dans lequel les stocker.

Suivez les instructions de l’application pour mettre à jour le BIOS. Vous devrez peut-être le pointer vers le fichier BIOS que vous avez déjà téléchargé, ou il pourra peut-être obtenir automatiquement la dernière version à partir d’Internet.

La progression de la mise à jour doit être affichée et, une fois terminée, vous devrez peut-être ou non redémarrer votre PC pour que les modifications prennent effet.

Vérifier les paramètres du BIOS

Une fois que l’outil de flashage a terminé avec succès la mise à jour, vous pouvez redémarrer immédiatement votre PC ou votre ordinateur portable et reprendre le travail avec le nouveau BIOS. Cependant, nous vous recommandons de vérifier certaines choses en premier.

Entrez dans le BIOS en utilisant la clé appropriée lors du démarrage. Vérifiez les paramètres principaux pour vous assurer que la date et l’heure sont correctes, l’ordre de démarrage (c’est-à-dire quel disque dur est vérifié en premier pour une installation Windows) et assurez-vous que tout le reste semble correct. Ne vous inquiétez pas trop des paramètres avancés, sauf si vous rencontrez des problèmes. Si vous avez noté vos paramètres BIOS précédents ou si vous savez ce qu’ils devraient être, tels que les fréquences du processeur et de la mémoire, configurez-les en conséquence. Assurez-vous d’enregistrer vos modifications avant de quitter à nouveau.