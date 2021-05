À la fin du troisième quart d’un match de mars entre les Utah Jazz et les New Orleans Pelicans, Rudy Gobert, le centre de 7 pieds 1 pouces du Jazz, a attrapé une passe et a claqué un dunk alors que Josh Hart des Pélicans sautait pour contester le tir. .

L’interaction éphémère a montré à quel point une nouvelle tendance de crypto-monnaie – NBA Top Shot – s’est installée. Top Shot, un marché en ligne où les amateurs de sport peuvent acheter et vendre des vidéos de joueurs de basket-ball, est devenu si populaire ce printemps que les joueurs eux-mêmes se sont joints à eux, collectant des vidéos «Moments» et persuadant leurs coéquipiers de participer à l’engouement pour la crypto.

La NBA est depuis longtemps l’une des ligues les plus innovantes pour trouver des moyens de gagner de l’argent. Il a terminé sa saison 2019-2020 dans une bulle Disney World et a participé à un week-end All-Star condensé en mars pour récupérer une perte de revenus. Mais avec les arènes qui ne se remplissent que lentement, Adam Silver, le commissaire de la NBA, a récemment a dit au magazine Time que la ligue manquerait encore 30 à 35% de ses revenus cette saison.

La tendance est un moyen attrayant – bien que coûteux – pour les fans et les joueurs de célébrer des matchs de basket exaltants. C’est aussi une source d’argent pour la NBA, qui a perdu environ 1,5 milliard de dollars de revenus la saison dernière entre les arènes de vidage de la pandémie et la suspension par la Chine de la diffusion de matchs de basket-ball en raison d’un différend géopolitique.

Près de quatre douzaines de joueurs de la NBA ont créé des comptes Top Shot, des All-Stars comme M. Gobert aux compagnons et recrues. Certains n’ont rassemblé qu’une poignée de clips, tandis que d’autres en possèdent des dizaines ou des centaines.

Contrairement aux faits saillants sur ESPN ou YouTube, Top Shot Moments se trouve sur une blockchain, un registre numérique qui enregistre les transactions de crypto-monnaie, ce qui permet aux gens de les posséder et de les échanger comme s’il s’agissait de cartes à collectionner. UNE LeBron James moulin à vent inversé Dunk Top Shot , par exemple, vendu 210 000 $ en mars.

Top Shot est un petit moyen de combler cet écart.

Dans le cadre d’une plus grande frénésie en ligne pour la crypto-monnaie et les NFT – ou jetons non fongibles – le marché de Top Shot a généré 589 millions de dollars de ventes depuis son ouverture en octobre, selon Dapper Labs, la société travaillant avec la NBA pour produire la tendance virale.

Dapper et la ligue gagnent de l’argent grâce à la vente des Moments numériques, qui reçoivent des numéros de série et sont diffusés en «gouttes» occasionnelles qui attirent des dizaines de milliers de personnes dans l’espoir d’acheter des packs numériques de Moments. Dapper et la NBA partagent également une réduction de 5% des bénéfices chaque fois qu’un Moment est revendu.