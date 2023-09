Comment Meta gagne même si son nouvel assistant IA échoue

Lors de sa conférence annuelle des développeurs cette semaine, Méta a annoncé une multitude de nouveaux Produits liés à l’IAdont Meta AI, un assistant d’IA conversationnel qui sera disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram aux États-Unis. Le chatbot sera également intégré aux lunettes intelligentes Ray-Ban et à ses casque de réalité virtuelle Quest 3.

Aux côtés de l’assistant général, Meta lance plus de deux douzaines d’assistants IA qui ont leurs propres intérêts et personnalités distincts et sont inspirés par de vraies personnes. y compris Kendall Jenner, Naomi Osaka et Snoop Dogg. Kendall Jenner est décrite comme « Bille, No-BS, compagnon de route ou de mort ;» Naomi Osaka est «Tamika, Sailor Senshi obsédé par l’anime en formation;» Snoop Dogg est caractérisé comme « Dungeon Master, choisissez votre propre aventure avec Dungeon Master.» Méta payé eux pour les personnages IA mais n’a pas divulgué de détails sur l’indemnisation.

L’idée est que les utilisateurs pourront interagir avec ces personnages à des fins spécifiques, comme apprendre une nouvelle compétence ou explorer un certain intérêt. La société déploie également des autocollants basés sur l’IA, qui seront disponibles sur les histoires WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook à partir du mois prochain. Les utilisateurs pourront générer des autocollants uniques via des invites textuelles sur les différentes plateformes.

Meta n’est que la dernière entreprise à révéler sa propre version d’un assistant IA, entrant sur un marché encombré qui comprend ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google. L’un des concurrents de Meta, Caractère.AIune startup évaluée à 1 milliard de dollars et exerçant une activité similaire de construction robots IA personnalisésa appelé le ressemblance sur Twitter, soulignant à quel point la course aux chatbots IA est devenue compétitive. Personne ne peut deviner dans quelle mesure les utilisateurs adopteront l’un des nouveaux assistants IA les plus développés. Quoi qu’il en soit, Meta collectera toute une série de données utilisateur qui aideront à informer l’entreprise sur la manière d’améliorer le produit, ou de le supprimer et de créer quelque chose de nouveau.

Tous les paris sur l’IA ne seront pas couronnés de succès

Ce n’est pas seulement Meta non plus. Les grandes technologies peuvent se permettre de faire beaucoup de paris (vous vous souvenez du Clippy de Microsoft ?) et tous ne pourront pas évoluer. Ces entreprises veulent être considérées comme pertinentes. Ils souhaitent proposer des outils d’IA générative, sélectionner des projets favoris au sein de l’entreprise et les lancer tous, a déclaré Ashwini Asokan, fondateur et PDG de Mad Street Den, une société d’IA basée à San Francisco qui se concentre sur l’automatisation de la vente au détail.

Ce qui compte, ce sont les données que les entreprises collectent sur les utilisateurs qui utilisent les nouveaux assistants d’IA générative. Par exemple, quand Google a lancé une nouvelle fonctionnalité d’essai virtuel de vêtements, propulsé par l’IA générative, plus tôt cette année, il ne s’agissait pas nécessairement simplement de fournir aux utilisateurs un nouvel outil utile. La plus grande source de revenus de Google est recherche, et les données collectées sur la manière dont les gens utilisent la nouvelle fonctionnalité d’achat aideront à affiner le ciblage de recherche de Google. « Il s’agit d’un effort concerté pour obtenir des données et c’est tout », a déclaré Asokan. De même, Meta peut mieux comprendre la façon dont les gens interagissent avec ses nouveaux chatbots et utiliser ces données pour mieux cibler les utilisateurs avec un contenu pertinent.

En ce qui concerne Big Tech et ses projets, « il existe un historique clair de nombreux essais et erreurs par rapport à des applications à grande échelle comme celles-ci qui ajoutent véritablement aux revenus », a déclaré Asokan. « Il y a cependant beaucoup de collecte de données. » Il y aura sûrement quelque chose qui restera.