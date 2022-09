Comment Meta et Google utilisent les craintes de récession pour faire le ménage

Pendant près de deux décennies, les entreprises technologiques de premier plan comme Google et Facebook (maintenant Meta) étaient connues pour leur embauche rapide, leurs avantages luxueux et leurs cultures d’entreprise d’abondance.

Mais maintenant, alors que l’inflation croissante, la guerre en Ukraine et d’autres facteurs macroéconomiques ont poussé les spécialistes du marketing à réduire leurs budgets publicitaires, la culture de travail de Big Tech est en train de changer. Au cours des derniers mois, Google et Meta ont considérablement ralenti l’embauche, réduit les avantages tels que les déplacements des employés et le service de blanchisserie, et commencé à réorganiser les départements. Les employés craignent que des réductions d’effectifs plus importantes soient à venir. Certains économistes disent que ces mouvements sont un signe que nous nous dirigeons vers une “récession des cols blancs”, ou une baisse de la croissance et de la sécurité de l’emploi pour les travailleurs professionnels, non seulement dans la technologie, mais aussi dans d’autres industries hautement qualifiées.

Il y a plus à ces changements, cependant. Les pressions économiques externes sont réelles, mais c’est aussi une bonne excuse pour les mastodontes comme Google et Meta pour faire le ménage.

Alors que les sociétés mères de Google, Alphabet et Meta, sont devenues des entreprises géantes d’une valeur respective de 1 000 milliards de dollars et 385 milliards de dollars, elles ont augmenté leurs effectifs à plus de 150 000 et 80 000. Aujourd’hui, les circonstances économiques donnent à la direction l’occasion de revoir ses attentes, de faire pression sur le personnel pour qu’il commence à travailler plus dur avec des budgets plus réduits et de montrer la porte à certains travailleurs.

“Dans des entreprises comme Facebook et Google, pendant très longtemps, les dépenses étaient illimitées”, a déclaré un cadre de Meta qui a récemment quitté l’entreprise et s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions professionnelles. « Il y avait beaucoup de gras dans les organisations. Il est très sain de réduire cette graisse. … La fête est finie.”

Ce ne sont pas seulement les dirigeants qui pensent que certaines entreprises Big Tech sont devenues trop gonflées, mais aussi certains employés de base. Avant les élections primaires présidentielles de 2020, Recode a rapporté que les employés de Google et de Facebook avaient fait le plus de dons à des candidats comme Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui voulaient briser Big Tech, arguant que rendre ces entreprises plus petites pourrait les ramener à leur plus précoce et plus productif. jours de démarrage.

Google et Facebook font toujours partie des entreprises les plus rentables au monde, dont le chiffre d’affaires annuel rivalise avec celui de l’ensemble du PIB de certains pays. Contrairement aux petites entreprises technologiques, elles peuvent se permettre de faire de la paie et de faire face aux périodes de ralentissement économique. Mais, selon certains initiés de l’industrie, il pourrait être avantageux pour ces entreprises de réduire plus que nécessaire pour stimuler la productivité et démontrer aux actionnaires qu’elles sont financièrement responsables. Le cours des actions de Meta a chuté d’environ 60 % au cours de l’année écoulée, et la société mère de Google, Alphabet, a chuté d’environ 30 % au cours de la même période.

Google et Facebook ont ​​franchement averti les employés que pour ceux qui restent, l’entreprise commencera à en exiger davantage. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré dans une note interne en juillet rapportée par CNBC que les Googleurs “doivent être plus entreprenants” et travailler avec “une plus grande urgence, une concentration plus précise et plus de faim que ce que nous avons montré les jours plus ensoleillés”. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, l’a dit plus franchement dans une entreprise à tout faire en juin, selon le New York Times, en disant: «Je pense que certains d’entre vous pourraient décider que cet endroit n’est pas pour vous, et que l’auto-sélection est d’accord avec moi… De manière réaliste, il y a probablement un tas de personnes dans l’entreprise qui ne devraient pas être ici.

Pour les employés qui subissent cette pression de la direction, le sentiment est que du jour au lendemain, leur sécurité d’emploi n’est plus aussi sûre. Même si les coupes chez Facebook et Google n’ont commencé que récemment, de nombreux employés ressentent déjà le changement.

Un employé actuel de Google a déclaré à Recode qu’il y a quelques mois à peine, les employés venaient aux réunions régulières de Google, que l’entreprise appelle les TGIF, avec des questions régulières pour savoir s’ils obtiendraient des augmentations correspondant à l’inflation. Maintenant, a déclaré l’employé, une question plus courante parmi les employés est de savoir s’il y aura des licenciements.

“Toutes les discussions sur l’indemnisation disparaissent parce que les gens ont peur”, ont-ils déclaré.

Un employé de Google avec qui Recode s’est entretenu a déclaré que la plupart de ses collègues acceptaient les mesures de réduction des coûts de la direction.

“Les gens ont été vraiment compréhensifs”, ont-ils déclaré à Recode. “Parce qu’en fin de compte, nous l’avons toujours tellement mieux que les autres.” Pourtant, ils ont ajouté que les récentes réductions de l’entreprise et l’accent mis sur la productivité “ont créé un sentiment de nervosité et d’incertitude quant à ce que nous pouvons attendre de l’entreprise à l’avenir”.

Cette nervosité et cette incertitude s’étendent également aux futures perspectives d’emploi des employés. Habituellement, les employés de Google mécontents de leur travail pourraient facilement demander une offre à Meta, Apple ou à d’autres géants de la technologie à proximité qui recherchent des talents ; ces jours-ci, la plupart des entreprises technologiques ont ralenti les nouvelles embauches.

“Il y a définitivement un sentiment de” attendez, il n’y aura peut-être pas de chaise dans une autre entreprise de technologie si la musique s’arrête ici “”, a déclaré un employé de Google.

Le fait qu’en quelques mois à peine, la dynamique de l’industrie technologique se soit renversée et que les employés aient désormais moins d’influence sur leurs employeurs, représente l’un des changements les plus importants que le secteur ait connus depuis l’effondrement de la dot-com du début des années 2000.

De manière cynique, se dit cet employé de Google, même si le discours de la direction sur la productivité n’équivaut pas à plus d’efficacité réelle, il est travailler efficacement pour amener les travailleurs à cesser de réclamer plus d’avantages sociaux. Et cela montre aux actionnaires que Google est sérieux quant à la performance de ses actions.

“Peut-être qu’ils ne prennent pas les meilleures décisions commerciales, mais ils ne le savent pas”

Google et Meta ont tous deux connu une baisse importante des actions au cours des deux dernières années, en grande partie en raison de la hausse de l’inflation, de la guerre en Ukraine, des modifications des paramètres de confidentialité d’Apple et de la concurrence croissante de TikTok.

“Quand les récessions arrivent ou quand les choses s’adoucissent, je pense que ces entreprises qui sont très bien gérées en profitent pour rationaliser les choses en interne”, a déclaré Keval Desai, ancien cadre de Google de 2003 à 2009 qui dirige maintenant une société de capital-risque. il a fondé, SHAKTI. “Je crois que les entreprises intelligentes saisissent les opportunités et prennent des décisions impopulaires.”

Mais les décisions impopulaires peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Et améliorer la productivité dans de grandes entreprises comme Facebook ou Google n’est pas aussi simple que d’exiger simplement des employés qu’ils travaillent plus dur.

Certains employés de Google avec lesquels Recode s’est entretenu ont déclaré qu’ils pensaient que pour être plus productifs, les dirigeants devraient s’efforcer de donner aux équipes une direction plus claire.

“Il y a cette crainte que les gens ne travaillent pas assez dur, mais ce que je vois, c’est que beaucoup de gens travaillent dur avec des priorités commerciales peu claires”, a déclaré un employé de Google. “Peut-être qu’ils ne prennent pas les meilleures décisions commerciales, mais ils ne le savent pas.”

Un exemple : Google semble ne pas savoir à quel point il souhaite donner la priorité à sa gamme de matériel. La société semblait aller de l’avant avec le développement de son prochain produit pour ordinateur portable Pixelbook jusqu’à ce qu’elle annule la dernière version prévue et dissolve l’équipe qui y travaillait entièrement plus tôt ce mois-ci, a rapporté The Verge.

Et en mars, Google a licencié 100 employés de Google Cloud, leur donnant 60 jours pour trouver de nouveaux emplois au sein de l’entreprise – ce contre quoi certains employés ont déposé une pétition, demandant plus de temps. Les licenciements sont intervenus malgré le fait que Google Cloud, bien que toujours une division non rentable, augmente considérablement ses revenus.

Laszlo Bock, co-fondateur de la société de logiciels en milieu de travail Humu, qui a dirigé les équipes People Operations de Google de 2006 à 2016, a déclaré qu’il était d’accord avec l’idée que certaines grandes entreprises technologiques ne sont pas aussi disciplinées sur le plan opérationnel aujourd’hui qu’elles pourraient l’être, et qu’il pourrait être temps pour le changement.

“Je pense qu’il existe un moyen pour les entreprises de s’y retrouver, c’est-à-dire que vous devez avoir un ensemble de principes clairement articulés sur comment et pourquoi vous voulez changer.” dit Bock.

Chez Google, l’entreprise concentre de plus en plus ses efforts de recherche sur l’IA, et chez Meta, l’entreprise donne la priorité au travail VR/AR pour soutenir ses plans de métaverse, ainsi que son concurrent TikTok, Reels.

Google a récemment procédé à des coupes importantes dans son laboratoire de recherche interne, Area 120, sur des projets qui n’étaient pas directement axés sur l’IA. Meta aurait également réduit sa nouvelle division de produits expérimentaux pour se recentrer exclusivement sur Reels. Plus largement, Meta prévoit de réduire les dépenses sur le lieu de travail de 10%, a récemment rapporté le Wall Street Journal, en partie grâce à des réductions de personnel – et a commencé à dissoudre discrètement certaines équipes, donnant aux employés 30 jours pour trouver de nouveaux emplois au sein de l’entreprise.

Certains employés de Meta essaient de trouver de nouveaux postes sur des projets liés au métaverse, ce dont Zuckerberg a fait sa priorité absolue, a déclaré un employé qui a récemment quitté l’entreprise.

“De toute évidence, au cours des six à neuf derniers mois, il y a eu une course folle vers [Reality Labs], et en particulier au sein du groupe de produits métavers », a déclaré un ancien employé de Meta qui a récemment quitté l’entreprise. “On a l’impression que tout le reste est moins sûr en termes d’avenir de l’entreprise.”

Certains employés et experts du secteur craignent que trop de réduction des coûts ne se retourne contre eux en étouffant l’innovation des employés : le type même de créativité qui a fait la grandeur de ces entreprises.

“Traditionnellement, la façon dont vous stimulez la productivité consiste à gérer plus étroitement, à fixer des objectifs et à réduire les coûts. Et la façon dont vous stimulez l’innovation est de donner aux gens plus de liberté et une certaine flexibilité et de la place pour expérimenter et échouer », a déclaré Bock. “Donc, je ne sais pas comment vous augmentez la productivité et augmentez l’innovation en même temps.”