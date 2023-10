Comment Meta et Apple naviguent sur un terrain incertain

Les titres du club Meta Platforms (META) et Apple (AAPL) ont fait la une des journaux mardi, et les rapports suggèrent que les deux géants de la technologie s’adaptent avec agilité à des environnements d’exploitation complexes. Voici un aperçu des développements de l’actualité, ainsi que notre point de vue. Meta évalue les frais d’abonnement mensuels META YTD mountain Meta (META) performance depuis le début de l’année La nouvelle : Meta envisage de déployer une option d’abonnement sans publicité pour les plateformes de médias sociaux Instagram et Facebook en Europe, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Ce plan fait partie d’un effort visant à gérer les lois de l’Union européenne sur la confidentialité qui menacent de restreindre la capacité de Meta à utiliser l’activité numérique des utilisateurs afin de cibler les publicités. La proposition donnerait aux Européens le choix entre laisser l’entreprise exploiter leurs données pour créer des publicités personnelles, ou opter pour un abonnement mensuel qui éliminerait toutes les publicités. Les frais d’utilisation d’Instagram sur un appareil mobile, par exemple, coûteraient près de 14 dollars par mois, selon The Journal. Un porte-parole de Meta a déclaré mardi à CNBC que la société « croit en la valeur des services gratuits soutenus par des publicités personnalisées », mais qu’elle « explorera également les options pour garantir que nous nous conformons aux exigences réglementaires en constante évolution ». Au deuxième trimestre 2023, Meta a généré en moyenne un chiffre d’affaires de 17,88 $ par utilisateur européen sur l’ensemble de la suite d’applications de l’entreprise. Meta n’est pas confronté à des défis réglementaires similaires aux États-Unis. Le point de vue du Club : Meta dépend de la publicité numérique pour la quasi-totalité de ses revenus. Il est donc logique que l’entreprise protège son activité principale en mettant en œuvre un modèle d’abonnement en Europe, où ses revenus publicitaires pourraient être menacés par une réglementation accrue. Bien que la proposition rapportée constitue un détournement de la promesse de longue date du PDG Mark Zuckerberg de toujours garder les plateformes de médias sociaux de l’entreprise gratuites pour le public, elle pourrait être le seul recours de Meta pour s’adapter aux règles de confidentialité plus strictes en Europe. Si tel est le cas, une telle décision pourrait également permettre à l’entreprise d’augmenter davantage ses revenus à terme. Apple apaise les autorités chinoises AAPL YTD Mountain Performance annuelle d’Apple (AAPL) La nouvelle : Apple a commencé à adopter des règles plus strictes pour son App Store en Chine suite à la mise en œuvre de nouvelles réglementations gouvernementales pour les applications mobiles. Dans le cadre de son adhésion à ce cadre, Apple exige désormais que les nouvelles applications présentent la preuve d’une licence du gouvernement chinois. Apple était auparavant en mesure de proposer beaucoup plus d’applications sur sa plate-forme que ses concurrents locaux, qui respectaient des exigences plus strictes depuis des années, a rapporté Reuters. La nouvelle de mardi fait suite à des informations du mois dernier selon lesquelles Pékin envisageait d’interdire l’utilisation de l’iPhone aux employés du gouvernement au travail. La Chine a finalement démenti ces informations médiatiques, qui avaient contribué à la perte de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière d’Apple sur une période de deux jours. Les actions se sont depuis stabilisées et ont réduit certaines pertes. Le point de vue du Club : l’adhésion d’Apple aux règles chinoises en matière d’applications mobiles est un moyen pour l’entreprise d’entretenir une relation constructive avec les autorités chinoises. S’il parvient à apaiser les pouvoirs en place, Apple pourrait également continuer à conquérir des parts de marché dans la deuxième économie mondiale. Il est logique qu’Apple joue le jeu avec Pékin dans le contexte des tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine. Dans le même temps, un environnement opérationnel plus strict en Chine montre clairement l’importance de l’expansion continue d’Apple en Inde, à la fois pour gagner de nouveaux clients et diversifier sa chaîne d’approvisionnement. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Les logos Facebook et Instagram sont visibles sur un téléphone portable, le 17 mars 2019. Nasir Kachroo | NurPhoto | Getty Images