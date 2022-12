Comment Messi et l’Argentine feront-ils tomber la France ?

Les esprits militaires aiment à rappeler qu'”aucun plan ne survit jamais au premier contact avec l’ennemi”. Remplacez “opposition” par “ennemi” et nous avons une bonne approximation d’une situation à laquelle le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déjà été confronté deux fois au cours de sa brève carrière d’entraîneur.

L’un était lors du match d’ouverture de son équipe à la Coupe du monde. L’Argentine est arrivée au Qatar avec une séquence de 36 matchs sans défaite basée sur une seule idée – un milieu de terrain patient, basé sur la possession, contrôlerait le ballon, amènerait Lionel Messi dans le jeu de manière régulière, beaucoup d’entre eux étant assez proches de l’adversaire. objectif de faire de gros dégâts.

L’Arabie saoudite a donné à Scaloni un réveil brutal à la Coupe du monde, avec une ligne haute féroce qui a forcé l’Argentine à un type de jeu dans lequel elle n’était pas à l’aise – et a forcé Scaloni à repenser. Depuis lors, il y a eu beaucoup de bricolages, presque tous réussis. Si Messi va être plus sporadique, alors il doit y avoir plus de mobilité à l’avant – d’où l’introduction de l’attaquant Julian Alvarez sur le Lautaro Martinez en difficulté.

Si l’équipe ne peut pas toujours contrôler le ballon, il y aura des moments où un passage à un arrière-trois est conseillé. Les premiers contacts avec l’adversaire ont donc obligé le sélectionneur argentin à proposer des variations sur son thème.

Plus près du début de son règne, cependant, Scaloni a dû faire quelque chose de beaucoup plus radical. Il a dû abandonner tout un projet. Nommé après la Coupe du monde 2018, initialement par intérim, Scaloni avait fait partie du personnel en tant qu’observateur des adversaires de l’Argentine. Celui qui a laissé la plus profonde impression a été la France – l’équipe qui a éliminé l’Argentine au deuxième tour.

“La France a volé le ballon et était en mesure de tirer en trois ou quatre secondes”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse introductive. “C’est ainsi que va le football, c’est le football que j’aime et le moment est venu d’introduire cela en Argentine. Nous allons être plus directs et verticaux.”

Et son Argentine, inspirée par la France, a été, comme on pouvait s’y attendre, un désastre. Ce n’était pas une idée de jeu adaptée à Messi et aux ressources dont disposait Scaloni. Le premier match de compétition sous le nouveau régime était le match d’ouverture de la Copa America 2019 contre la Colombie. L’Argentine a été épouvantable, s’est étendue sur tout le terrain et a facilement été éliminée en route vers une défaite 2-0. Le plan de Scaloni n’avait clairement pas survécu à son premier contact avec l’opposition – et l’entraîneur a eu le bon sens de revenir en arrière. Pendant le reste de la compétition, l’Argentine a tâtonné vers quelque chose de plus sensé, esquissant le style basé sur la possession qui les a si bien servis par la suite.

Et maintenant vient le défi ultime. Scaloni s’attendait presque certainement à affronter le Brésil, ou peut-être l’Espagne ou l’Allemagne en demi-finale. La Croatie a été une agréable surprise; une équipe avec un magnifique milieu de terrain – Scaloni a rendu hommage au capitaine croate Luka Modric et à ses coéquipiers après le match et a avoué que le score de 3-0 flattait L’Albiceleste – mais pas un camp avec la puissance de feu pour poser les questions les plus sérieuses à son unité défensive.

Cela change maintenant, et pour remporter le titre, l’Argentine doit voir un front quatre dévastateur dans lequel Kylian Mbappe est la principale attraction d’une constellation de stars. Comment Scaloni peut-il comploter la victoire contre une équipe qu’il admire ouvertement et qu’il craint probablement ? Les preuves des jeux précédents montrent que la France peut être attaquée. L’entraîneur français Didier Deschamps sera sûrement préoccupé par le côté gauche de sa défense – où Mbappe ne recule pas pour aider, et l’arrière latéral Theo Hernandez peut être exposé.

Lecteur assidu du jeu, Messi trouvera et sondera la faiblesse, et Angel Di Maria sera sûrement déchaîné à un moment donné de la procédure. Encore moins en forme, dans les dernières minutes du quart de finale contre les Pays-Bas, Di Maria a illuminé le match à la fois avec des éclairs individuels et avec des combinaisons rapides avec Messi. Il n’était pas nécessaire contre la Croatie, mais aura sans aucun doute un rôle important à jouer le grand jour.

Messi et Di Maria à droite sembleraient offrir la meilleure chance à l’Argentine de percer les rangs français. Mais c’est un cas de l’ancien numéro d’équilibriste. Comment l’Argentine peut-elle décrocher ses propres coups tout en évitant les faucheurs venant de l’opposition ? Ils pourraient être en mesure de contrôler le milieu de terrain pendant certaines parties du match, mais à un moment donné, la contre-attaque française sera déclenchée. Comment se couvrir contre un niveau de talent auquel l’équipe de Scaloni n’a pas été confrontée ?

Les défenseurs centraux Nico Otamendi et Cristian Romero fonctionneront à la limite – en particulier Romero, qui couvre le côté du terrain où Mbappe maraude. Scaloni ramènera-t-il Lisandro Martinez et reviendra-t-il à trois en défense ? Il pourrait penser au milieu de terrain défensif Guido Rodriguez – imprudemment inclus pour le deuxième match contre le Mexique mais peut-être plus utile maintenant. L’entraîneur de l’Argentine proposera sans aucun doute une sorte de plan, ce qui laisse une question passionnante; dans quelle mesure survivra-t-il au contact des champions du monde en titre ?