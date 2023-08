Comment Messi a amené l’Inter Miami à la finale de l’US Open Cup avec deux passes décisives et un discours d’équipe enflammé

Quatre jours seulement après avoir remporté son premier trophée de l’histoire du club, la magie semblait s’opérer pour l’Inter Miami, mercredi soir à Cincinnati. Invaincu depuis sept matchs depuis que Lionel Messi a fait ses débuts, il semblait que l’incroyable forme de Miami était sur le point de prendre fin lorsqu’ils se sont inclinés 2-0 au milieu de la seconde moitié de leur demi-finale de l’US Open Cup.

Miami a connu son lot de moments difficiles lors des sept matchs précédents. Contre le FC Dallas en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues, ils ont perdu deux buts et ont eu besoin d’un but contre leur camp et de penaltys pour survivre. Ils ont été dominés pendant de longues périodes par Nashville en finale, mais s’est appuyé sur des gardiens exceptionnels et un moment singulier de magie Messi pour en sortir vainqueur.

Ce à quoi ils n’ont jamais été confrontés, c’est la peur et tout doute sérieux. Menés d’un but à la mi-temps du match de mercredi grâce à un but à la 18e minute du numéro 10 argentin de Cincy, Lucho Acosta, ils semblaient faire face aux deux. Ce n’était pas Dallas, où la foule était en grande partie composée de curieux et de disciples de Messi. La foule à Cincinnati était presque entièrement composée de fans venus huer la superstar, pas l’adorer, et Cincy elle-même a joué avec discipline et détermination contre une équipe de Miami très fatiguée disputant son quatrième match en moins de deux semaines.

Ainsi, lorsque Brandon Vazquez a doublé l’avance de Cincinnati à la 53e minute, un sentiment de finalité s’est installé. Même Miami, invaincu en sept matchs et mené par le meilleur joueur de tous les temps, ne gagnerait pas. chaque jeu auquel ils jouent. Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba sont des talents exceptionnels, mais ils sont aussi au crépuscule de leur carrière. Jouer des centaines et des centaines de minutes au cours de leur premier mois dans un nouveau pays ralentira même les joueurs les plus jeunes et les plus en forme.

Messi, qui avait marqué lors de chacun de ces sept premiers matches, avait été moins impliqué toute la journée. Cincinnati avait bien fait de lui attribuer des chiffres lorsque cela était possible, car il était assis un peu plus profondément qu’il ne le fait habituellement avec Miami. Busquets, qui a si souvent fait paraître les choses sans effort, a semblé frustré pendant des périodes du match, gesticulant vers ses coéquipiers lorsqu’ils l’ont laissé tomber.

Bien entendu, rien de tout cela n’a finalement eu d’importance. Messi, encore une fois, a repris le match dans son intégralité, mais pas de la manière à laquelle nous nous sommes habitués.

Il n’y a pas eu de coup franc dévié, pas de feinte ou de contact pour transformer un défenseur en statue, et pourtant il restait le joueur le plus important sur le terrain. Comment pourrions-nous espérer que les choses se terminent différemment ?

Quelques minutes seulement après que Vazquez ait marqué, Miami a obtenu son premier. Juste à l’extérieur de la surface de réparation, Messi a lancé un ballon mort qui a trouvé l’attaquant Leo Campana, qui n’a pas laissé tomber Messi après son gros échec en finale de la Coupe des Ligues. Une tête bien placée et bien placée a redirigé le service de l’Argentin vers le filet latéral proche, attirant Miami dans un but. C’était un but indispensable pour Campana, qui se retrouve actuellement en lice avec l’ancien attaquant d’Atlanta United, Josef Martinez, pour une place de titulaire.

Messi ▶️ Campana pour nous mettre au tableau ! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 24 août 2023

L’égalisation de Miami a été un autre moment de magie atténué par son propre génie, si vous voulez. Les fans se sont habitués à la nature spectaculaire du jeu de Messi, à tel point qu’il donne l’impression que les jeux difficiles paraissent ordinaires. Ce fut le cas lorsque Messi retrouva Campana d’un centre courbé, cette fois au deuxième poteau, à la septième minute sur huit ajoutée à la fin du temps réglementaire. Le service de Messi était si parfaitement placé, si parfait, qu’il a essentiellement transformé la tête de Campana en panneau arrière. Au moment où le ballon lui arrivait au front, il aurait probablement été plus difficile pour l’attaquant équatorien de rater le but que de le frapper.

Encore plus de Lion pour Lion dans la minute 97 ! 🤯🔥 pic.twitter.com/5n5JMsjS1T – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 24 août 2023

« Cette passe décisive sur le deuxième but », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inter Miami, Tata Martino, après le match. « Je pense l’avoir dit lors de l’une des premières conférences de presse que j’ai données. Il a normalisé des jeux qui sont généralement très difficiles – nous les considérons maintenant comme normaux. Cette aide, c’est exceptionnel.

« Dans l’ensemble, les gars ont fait un très bon travail en limitant les moments où il pourrait se trouver dans des endroits dangereux et nous causer des problèmes », a déclaré l’entraîneur-chef du FC Cincinnati, Pat Noonan. «Parfois, en le faisant dériver un peu plus loin du but et en étant un meneur de jeu, je pensais qu’il gérait plutôt bien ces moments le long de la ligne arrière. Nous avons eu beaucoup de moments pour pouvoir récupérer le ballon.

Messi est devenu meneur de jeu mercredi, et il est également devenu motivateur. Après que Miami ait pris une avance de 3-2 grâce à un but de Josef Martinez dans la première moitié de la prolongation, Messi a profité de la pause pour rassembler ses coéquipiers pour une discussion d’équipe passionnée.

« Il nous a dit d’avoir confiance », a déclaré Campana après le match. « Il nous a dit que nous allions gagner. Qu’après tout le travail que nous avions fait sur le terrain, nous n’échouerions jamais. C’est le genre de leader qu’il est : il veut parler à chaque match, à chaque entraînement, à chaque match de championnat.

Des moments comme ceux-ci sont devenus de plus en plus courants chez Messi dans les dernières étapes de sa carrière. Il s’est exprimé avant chacun des matches de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar (« Il dit ce qu’il ressent, mais il essaie de nous enlever la pression », a déclaré son coéquipier de la Coupe du monde Alexis Mac Allister à la BBC à propos de ces discours) et « il a perdu la tête »avant la finale argentine de la Copa America 2021 dans un clip devenu viral.

Miami a concédé un but à Yuya Kubo de Cincinnati dans la seconde moitié de la prolongation pour envoyer le match en tirs de barrage – le troisième de Miami au cours des dernières semaines.

Messi a marqué lors du premier tour de penalty, donnant froidement et calmement le ton à Miami. Il avait été lourdement hué à l’approche du point de penalty et après son coup de pied, il avait jeté un regard noir sur la foule, qui s’était alors calmée.

À l’instar de Messi, les autres penaltys de Miami étaient tous parfaits, même si la majorité des tireurs étaient incroyablement jeunes. Facundo Farias, 20 ans, s’en est pris à Messi, puis David Ruiz, 19 ans, puis Martinez, et Benjamin Cremaschi, 18 ans, a terminé le tout.

Messi a transformé une équipe qui était sans victoire pendant 11 matchs consécutifs avant son arrivée en un groupe de ne jamais dire, une équipe invaincue depuis huit matches consécutifs, déjà avec un trophée et maintenant en finale pour un autre. Et après avoir marqué 10 buts lors de ses sept premiers matches, il a organisé cette victoire en ne décochant qu’un seul tir – un coup franc tardif – en 120 minutes de jeu.

Cincinnati avait dominé Miami au tir et largement dominé, mais ce sont eux qui ont été éliminés – la dernière équipe à s’être trompée en croyant qu’elle pouvait faire dérailler l’Inter Miami de Lionel Messi.

(Photo : Andy Lyons/Getty Images)