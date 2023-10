Comment mener une recherche de cadres

Savoir quel cadre embaucher et quand peut être extrêmement difficile…surtout lorsque vous êtes un fondateur de startup axé sur le développement de votre entreprise et la gestion d’un milieu d’autres responsabilités.

C’est encore plus difficile si vous n’avez jamais embauché de cadres auparavant ou si vous ne savez pas comment embaucher un leader dans une discipline différente de la vôtre. Par exemple, si vous avez une formation en finance, que devriez-vous rechercher chez un candidat marketing ou produit ? Qu’en est-il d’un responsable RH ou opérationnel ? Embauchez-vous chaque leader sur une échelle de temps adaptée à ses compétences spécifiques au secteur ? Les PDG de startups n’ont pas le temps de répondre à ces questions par essais et erreurs.

Alors que l’embauche de cadres devrait augmenter au cours des 10 prochaines années, selon le Bureau américain des statistiques du travailil devient de plus en plus important de disposer des compétences nécessaires pour embaucher les bons cadres.

Bien qu’il n’existe pas de guide unique pour le recrutement de cadres, j’ai constaté que les meilleures recherches de cadres reposent toutes sur les trois mêmes principes directeurs.

Ne conduisez pas mplus de deux recherches de cadres à la fois

D’après mon expérience, il faut en moyenne 120 à 130 jours pour rencontrer, évaluer et clôturer un candidat à la direction. Même si un bon processus de recrutement peut accélérer ce délai, l’embauche d’un cadre de haut niveau nécessitera néanmoins beaucoup de temps et de ressources. Vous souhaitez peut-être embaucher sept personnes, mais il est probable que vous ne disposiez pas des ressources ou de la bande passante nécessaires pour exécuter avec succès chacun de ces processus, et encore moins pour les intégrer avec succès. C’est pourquoi il est essentiel de vous concentrer sur vos principales priorités et d’embaucher des dirigeants qui auront un impact immédiat sur votre entreprise.

Embaucher pour quoique vous voulez accomplir dans les 12 prochaines années18 mois

Un bon processus d’embauche commence par la compréhension de vos objectifs d’embauche. Si vous ne pouvez pas définir un rôle, vous ne devriez pas embaucher pour celui-ci.

Faites vos devoirs et soyez très précis sur vos objectifs pour les 12 à 18 prochains mois, comme vendre dans une nouvelle zone géographique ou lancer un deuxième produit. Considérez les lacunes de votre leadership actuel qui pourraient vous empêcher d’atteindre ces objectifs, puis embauchez des cadres qui complètent la force de votre direction actuelle. Vous trouverez ci-dessous quelques objectifs courants que les entreprises en phase de croissance doivent embaucher un cadre pour atteindre.

Une fois que vous pouvez définir votre « pourquoi », rédigez un document MOC (mission-résultat-compétences) qui présente l’analyse de rentabilisation de l’embauche et décrit ce que vous attendez de l’embauche au cours des 12 à 18 prochains mois. Identifiez 5 à 8 résultats qu’ils devraient atteindre et les compétences nécessaires pour les atteindre. Vous trouverez ci-dessous un exemple de MOC pour un directeur financier.

Le niveau de clarté fourni par le MOC jette les bases pour attirer des candidats plus forts, offrir une expérience candidat cohérente, raccourcir le processus de recrutement et mieux intégrer les nouveaux dirigeants dans l’organisation. Les meilleurs candidats seront ceux ayant la plus grande probabilité d’atteindre plus de 90 % des résultats du MOC. D’après mon expérience, les dirigeants qui atteignent ces résultats sur 12 à 18 mois ont plus de chances de réussir dans leur entreprise à long terme. Il est donc essentiel d’être clair sur leurs objectifs.

Le PDG shpourrait diriger le processus d’embauche

Même si vous travaillerez avec une équipe RH et éventuellement un cabinet de recherche pour développer votre vivier de talents, vous ne pouvez pas externaliser votre rôle de leader de l’entreprise pour attirer, sélectionner et finalement décider de nouveaux dirigeants pour trois raisons :

Personne ne connaît votre entreprise mieux que vous. Les premières conversations avec une recrue potentielle donnent le ton et la portée de son rôle. Si vous ne participez pas activement à la conduite de cette conversation, vous risquez de mal définir ou de mal communiquer les besoins de l’entreprise et d’embaucher quelqu’un qui ne vous convient pas. Personne ne vendra une entreprise à un dirigeant de premier rang mieux que le PDG. Les meilleurs candidats disposent de nombreuses options, et entendre directement le PDG indique à quel point le rôle est important pour vous et pour l’entreprise. Vous signalez l’importance du rôle au reste de votre organisation. En interne, votre implication signale le rôle et la fonction de l’exécutif comme une priorité essentielle. Surtout lorsqu’un rôle de direction s’accompagne de changements organisationnels, cela prépare l’organisation au changement et facilite la montée en puissance d’un nouveau cadre.

Construire cette équipe de direction et gérer le changement qui en résulte est l’une des parties les plus importantes – et souvent l’une des plus solitaires – du travail de PDG. Mais aussi difficiles que puissent être certaines décisions, embaucher les bons cadres au bon moment peut transformer votre entreprise.

Jeff Stump est un partenaire opérationnel dirigeant le Andreessen Horowitz L’équipe de Talent Network et un auteur collaborateur du cabinet Manuel de recrutement de cadres. Il a auparavant occupé le poste d’associé chez Howard Fischer Associates International, dirigeant la recherche de cadres supérieurs et de conseils d’administration pour des entreprises émergentes et établies.