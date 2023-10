Le sénateur Bob Menéndez , DN.J., avait un problème – et, disent les procureurs, une opportunité. Un vieil ami et mécène politique faisait face à des poursuites fédérales. Et en tant que sénateur principal du New Jersey, Menendez était en mesure d’aider, en recommandant le prochain chef du bureau chargé de superviser l’affaire.

Début 2021, Menendez a exhorté le président Joe Biden à nommer une avocate qu’il connaissait bien comme prochaine procureure américaine de l’État : Esther Suarez, une procureure politiquement connectée dans son comté d’origine. Cela ne s’est pas passé comme prévu.

Lorsque les responsables de la Maison Blanche et du ministère de la Justice ont interrogé Suarez, ils ont constaté qu’elle ne connaissait pas bien le droit fédéral et ils étaient très préoccupés par ses qualifications, selon quatre personnes familières avec les séances.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Menendez a insisté pour que Suarez ait une autre chance, ont indiqué les sources. Mais après un rare deuxième entretien, le résultat fut le même.

L’épisode jette un nouvel éclairage sur les efforts déployés par le gouvernement pour que Menendez, un démocrate à trois mandats, ait déployé des efforts pour trouver un procureur amical au poste le plus élevé des forces de l’ordre fédérales du New Jersey. Loin d’être une politique de routine, les tentatives de Menendez pour pourvoir le poste faisaient partie d’un plan effronté visant à vendre son bureau contre de l’argent, des lingots d’or et une décapotable Mercedes-Benz, selon un acte d’accusation fédéral.

L’acte d’accusation comprend des accusations selon lesquelles Menendez aurait conspiré pour diriger des ventes d’aide et d’armes à l’Égypte, alimentant ainsi les questions sur l’espionnage international. Mais dans le New Jersey, la recherche d’un avocat américain était la pièce maîtresse d’un réseau bien plus sordide de corruption présumée dans lequel le sénateur cherchait à faire disparaître le cas de son ami et faisait pression sur un haut fonctionnaire du bureau du procureur général de l’État pour qu’il annule l’assurance. la fraude compte pour le compte d’un autre allié.

Les tentatives du sénateur pour influencer les affaires pénales ont échoué.

“Heureusement, les fonctionnaires que le sénateur cherchait à influencer n’ont pas cédé à la pression”, a déclaré le mois dernier Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, en annonçant les accusations portées contre Menendez, sa femme et trois enfants du New Jersey. hommes d’affaires. L’un d’eux, Fred Daibes, était l’ami que Menendez avait en tête lors du choix d’un avocat américain.

Les cinq accusés ont plaidé non coupable. Le sénateur s’est déclaré innocent de tout acte répréhensible et a vigoureusement rejeté les appels à sa démission, se présentant comme une victime de procureurs trop zélés qui le ciblent parce qu’il est Latino.

“Le gouvernement se livre à une chasse primitive, par laquelle le prédateur poursuit sa proie jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, puis la tue”, a déclaré Menendez la semaine dernière. “Cette tactique ne fonctionnera pas.”

Dans une déclaration distincte au New York Times, le sénateur a défendu les qualifications de Suarez et a déclaré qu’il l’avait recommandée « sur la base de son expérience et de ses références, à la fois en tant que juriste latino et procureure ».

De toutes les allégations contre Menendez, aucune ne touche peut-être aussi directement au cœur du système judiciaire que l’accusation selon laquelle il aurait tenté d’installer puis d’influencer un avocat américain favorable qui prendrait en charge le dossier contre Daibes.

Magnat de l’immobilier qui a contribué à la construction du secteur riverain du New Jersey, Daibes avait été inculpé en 2018 par le bureau du procureur américain de cette ville pour fraude bancaire.

Traditionnellement, lors de la sélection des avocats américains et des juges fédéraux, les présidents s’en remettent au sénateur principal de leur parti dans un État – en l’occurrence, Menendez.

Ainsi, fin 2020, Menendez a commencé à rencontrer des candidats potentiels pour le poste, dont Philip R. Sellinger, codirecteur du bureau du New Jersey du cabinet d’avocats international Greenberg Traurig et ancien procureur fédéral.

Sellinger avait contribué aux campagnes sénatoriales de Menendez depuis 2006 et avait co-organisé une collecte de fonds pas plus tard qu’en juin 2020, selon une invitation. Il a également donné 40 000 dollars à un fonds de défense créé par Menendez en 2014 pour payer les frais de justice associés à une précédente inculpation fédérale, selon Open Secrets ; cette affaire s’est terminée par un jury sans majorité.

Lors de sa rencontre avec Sellinger, selon les procureurs, Menendez a critiqué le procès Daibes – le seul cas qu’il a mentionné – et a déclaré qu’il espérait que Sellinger se pencherait sur la question s’il obtenait le poste.

Après que Sellinger ait déclaré au sénateur qu’il pourrait devoir se récuser de l’affaire parce qu’il avait déjà traité une affaire en pratique privée impliquant Daibes, le sénateur a choisi de recommander une autre personne, indique l’acte d’accusation. Bien que son nom ne soit pas mentionné, cette personne était largement connue comme étant Suarez.

Suarez aurait été bien connu de Menendez. Elle a travaillé pour Scarinci Hollenbeck, un cabinet d’avocats dirigé par l’un de ses plus anciens confidents, et comme conseillère juridique dans sa ville natale, Union City. En 2015, après un passage en tant que juge d’État, elle a prêté serment en tant que procureur principal du comté d’Hudson, où Menendez a construit son réseau politique.

Elle a développé une réputation de démocrate solide, avec des relations étroites avec l’un des protégés de Menendez, le maire d’Union City, Brian Stack, et Joseph Ferriero, un courtier démocrate du comté de Bergen, New Jersey, reconnu coupable à deux reprises de corruption.

Les procureurs ont déclaré dans l’acte d’accusation que Daibes pensait que le choix de Menendez « lui serait probablement sympathique » si elle était confirmée comme avocate américaine. Ils n’ont pas expliqué pourquoi ni suggéré que Menendez ait jamais discuté du cas Daibes avec Suarez, laissant les autres démocrates spéculer.

“Esther était connue comme une militante politique qui était également avocate”, a déclaré Loretta Weinberg, qui a été chef de la majorité au Sénat du New Jersey et qui s’est heurtée à Suarez. Elle a déclaré que Menendez « aurait su qu’elle était, est et serait une personne amicale ».

Suarez a refusé de commenter mais a demandé à une amie de longue date de se porter garante de son éthique. “Elle n’est pas soupçonnée de corruption”, a déclaré son ami Charles Sciarra, avocat pénaliste. “Ce n’est pas quelqu’un qui joue à ce jeu.”

Suarez avait un bagage public. L’acte d’accusation indique qu’au printemps 2021, elle a fait l’objet de reportages critiques après que son nom ait été lancé comme candidate potentielle. Les articles publiés par The Star-Ledger se concentraient sur son rôle dans une décision prise en 2017 par le bureau du procureur du comté d’Hudson, dans le New Jersey, de ne pas porter d’accusations après que Katie Brennan, une bénévole de la campagne au poste de gouverneur de Phil Murphy, ait accusé un responsable de campagne d’agression sexuelle.

L’affaire a dégénéré en scandale politique en 2018. Début 2021, Brennan et son avocat ont écrit des lettres à Menendez, au sénateur Cory Booker, DN.J., et à la Maison Blanche, les exhortant à s’opposer à la nomination de Suarez.

Suarez a eu du mal lors de son premier entretien avec des responsables de la Maison Blanche et du ministère de la Justice. Le bureau de Menendez a déclaré qu’il n’avait jamais « insisté » pour que Suarez reçoive un deuxième entretien, mais a reconnu qu’il en avait demandé un parce que Suarez voulait « clarifier certains points de son premier entretien ».

Cela n’a guère aidé son cas ; l’administration Biden a informé Menendez qu’elle ne nommerait pas Suarez. Menendez se tourna bientôt vers Sellinger.

Cette fois, un conseiller anonyme de Menendez s’est entretenu avec Sellinger et est reparti avec l’impression qu’il n’aurait peut-être pas besoin d’être récusé dans l’affaire Daibes, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation ne décrit pas ce que Sellinger a dit au conseiller. Mais il indique que le conseiller a envoyé un SMS à Menendez en mai 2021 pour lui dire que s’il appelait Sellinger, “vous serez à l’aise avec ce qu’il dit”.

Avec la recommandation de Menendez, la Maison Blanche a nommé Sellinger, et il a été confirmé et assermenté en décembre de la même année. Mais le ministère de la Justice, après avoir examiné l’affaire, a déclaré qu’il devrait se récuser de l’affaire Daibes, selon les actes d’accusation.

Le vendeur n’a pas été accusé d’actes répréhensibles. Son porte-parole a déclaré que l’affaire avait été « traitée de manière appropriée » et a refusé tout autre commentaire.

Menendez a visiblement continué à essayer d’aider Daibes.

En janvier 2022, le sénateur a demandé le nom d’un adjoint de Sellinger qui supervisait désormais le parquet du Daibes. L’acte d’accusation indique que Menendez a ensuite appelé le député à deux reprises, sans toutefois détailler ce qui a été dit.

Le sénateur et Daibes ont également appelé l’avocat de Daibes pour se plaindre du fait que celui-ci n’avait pas été assez agressif dans sa tentative de faire classer l’affaire.

Et en mars, Menendez a déclaré à son conseiller qu’il était frustré par la façon dont le bureau de Sellinger traitait l’affaire, selon l’acte d’accusation. Il a demandé au conseiller de dire à Sellinger pendant le déjeuner de donner à Daibes « toutes les procédures régulières », même si le sénateur savait que Sellinger était récusé. Le conseiller n’a pas relayé le message.

Le cas de Daibes semble avoir été résolu en avril lorsqu’il a plaidé coupable de fausses inscriptions sur un document de prêt – dans le cadre d’un accord qui ne prévoyait aucune peine de prison.

Son avocat, Lawrence Lustberg, a déclaré que l’accord était le résultat de « négociations prolongées, très âprement menées et de bonne foi entre moi et le bureau du procureur américain ».

Mais ce mois-ci, un juge fédéral du New Jersey a rejeté cet accord, ce qui a conduit Daibes à retirer son plaidoyer de culpabilité. Cette affaire est désormais pendante.

Le sénateur et son épouse, Nadine Menendez, ont été récompensés pour tous leurs efforts, affirment les procureurs. Fin janvier 2022, Nadine Menendez a échangé deux brefs appels avec le chauffeur de Daibes. Elle a ensuite envoyé un texto à Daibes : « Merci. Noël en janvier.

Les empreintes digitales du conducteur ont ensuite été retrouvées sur une enveloppe contenant des milliers de dollars en espèces qui a été récupérée dans la résidence des Menendez. L’enveloppe contenait également l’adresse de retour et l’ADN de Daibes, indique l’acte d’accusation.

Puis, en mars, Nadine Menendez a rencontré Daibes pour un déjeuner et, le lendemain, elle a offert à un bijoutier deux lingots d’or d’un kilogramme, demandant qu’ils soient vendus. Les procureurs affirment que chaque barre portait un numéro de série indiquant qu’elle appartenait à Daibes.

Nadine Menendez était ravie. “MERCI Fred”, lui a-t-elle envoyé un texto après le déjeuner, ajoutant des emoji de prière, X, O et cœur.

vers 2023 The New York Times Company