Comment même un léger ronflement est mauvais pour le cœur – et deux astuces pour arrêter de le faire, selon les experts

C’est peut-être l’habitude la plus exaspérante chez n’importe quel partenaire.

Mais le ronflement est généralement considéré comme un problème de santé plus irritant que nocif.

Cependantles experts préviennent désormais que faire du bruit fort la nuit n’est pas normal – et n’est pas aussi inoffensif qu’on aurait pu le penser.

Le ronflement, disent-ils, pourrait conduire à des problèmes de santé durables.

Le Dr Colin Sullivan, un expert du sommeil en Australie, a déclaré Salon qu’il n’existe pas de ronflement « inoffensif ».

En plus d’être ennuyeux, il a été démontré que le ronflement augmente le risque de plusieurs maladies différentes, notamment les maladies cardiaques et le diabète.

“Le ronflement est un signe avant-coureur de tels troubles chez de nombreuses personnes, probablement la majorité”, a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure que vous vous endormez et tombez dans un sommeil profond, les muscles du palais, de la langue et de la gorge commencent à se détendre.

Cependant, s’ils se détendent trop, ils peuvent bloquer les voies respiratoires et vibrer, ce qui provoque des ronflements.

Le Dr Sina Joorabchi, chirurgienne des oreilles, du nez et de la gorge en Floride, a partagé plusieurs conseils sur TikTok pour savoir comment arrêter de ronfler.

Le Dr Sullivan a déclaré : « Le ronflement n’est pas bon pour vous. Cela endommage les voies respiratoires, cela interrompt votre sommeil.

Il dit que le problème est souvent le signe d’une maladie nocive appelée apnée du sommeil, qui passe trop souvent inaperçue.

L’apnée du sommeil est un trouble qui provoque des arrêts respiratoires répétés tout au long de la nuit, parfois pendant plusieurs secondes à la fois.

CINQ MEILLEURS CONSEILS POUR RÉDUIRE LE RONFLEMENT Jonathan Hobson, consultant en oreilles, nez et gorge, a partagé ses meilleurs conseils pour réduire le ronflement. 1. Consommation réduite d’alcool – L’alcool est un facteur de risque majeur de ronflement : il détend les muscles des voies respiratoires supérieures, les faisant s’effondrer pendant la nuit et amplifiant le ronflement. 2. Dormez sur le côté – En dormant sur le dos, vous exacerbez le ronflement – ​​cependant, dormir sur le côté, ou à tout le moins, avoir le visage sur le côté, cela le réduit. 3. Respectez un poids santé – La réduction de poids chez les personnes en surpoids peut améliorer le ronflement – ​​à tel point que dans certains cas, les symptômes peuvent être éliminés. 4. Prenez une douche ou un bain chaud – Cela peut aider à dégager les voies respiratoires, tout comme un humidificateur dans la chambre. 5. Soutenez des oreillers supplémentaires – Une position plus verticale signifie moins de pression sur les voies respiratoires provenant de la chair du cou, par rapport à une position couchée à plat.

Cela peut entraîner des ronflements bruyants, une recherche d’air pendant le sommeil, de l’insomnie, une somnolence excessive et de l’irritabilité.

Le ronflement est également connu pour perturber le sommeil profond, dont le corps a besoin pour produire des hormones de croissance qui réparent les muscles, les os et les tissus.

Selon l’American Academy of Sleep Medicine, le sommeil interrompu est depuis longtemps associé à une multitude de problèmes de santé chroniques comme l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques et le diabète.

La Cleveland Clinic indique également que le ronflement peut entraîner des difficultés de concentration, de la fatigue et un risque accru de crise cardiaque.

Le ronflement peut également être le signe d’une obstruction nasale ou d’une congestion chronique, également appelée sinusite chronique.

Cela se produit lorsque les sinus sont enflés ou enflammés.

Plusieurs études suggèrent que le ronflement est loin d’être inoffensif.

Une étude publiée l’année dernière par des chercheurs de la Mayo Clinic a révélé que les personnes qui ronflent ont une santé cérébrale diminuée et pourraient courir un plus grand risque de développer la maladie d’Alzheimer.

De plus, des experts suédois ont découvert que le manque d’oxygène chez les ronfleurs souffrant d’apnée du sommeil pourrait être lié à un plus grand risque de développer un cancer.

Le Dr Sina Joorabchi, chirurgien des oreilles, du nez et de la gorge en Floride, a publié l’année dernière une vidéo TikTok avec ses conseils pour arrêter de ronfler.

Un conseil est d’arrêter de dormir sur le dos.

«Plus vous vous allongez sur le dos, plus les tissus du fond de votre gorge peuvent s’effondrer, vous exposant ainsi au risque de ronfler», a-t-il déclaré.

Le Dr Joorabchi a également recommandé de vous soutenir à un angle de 30 degrés, par exemple avec un oreiller, pour ouvrir vos voies respiratoires.

De plus, il a suggéré d’éviter l’alcool à l’approche de l’heure du coucher. «L’alcool détend essentiellement les tissus de la gorge», a-t-il déclaré.

“Cela va l’obstruer, donc lorsque l’air passe à travers, cela vous expose à un plus grand risque de ronflement.”

Prendre une douche ou un bain chaud peu avant l’heure du coucher peut également dégager vos voies respiratoires et réduire le risque de ronflement.