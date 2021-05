Comment Melinda Gates pourrait dépenser son argent après le divorce

Bill Gates et Melinda Gates ont récemment partagé leur décision de se séparer après avoir été mariés pendant 27 longues années. Le duo s’est impliqué dans des activités philanthropiques sous la bannière de la Fondation Bill et Melinda Gates. La fondation est l’une des plus grandes fondations caritatives au monde et leur divorce pourrait avoir eu un impact sur diverses activités philanthropiques à travers le monde. Cependant, le couple a maintenu qu’ils continueraient à travailler ensemble dans leurs activités philanthropiques. Même après le divorce avec le co-fondateur de Microsoft et l’ancien homme le plus riche du monde, Melinda restera l’une des personnes les plus riches du monde et devrait l’utiliser pour ses œuvres philanthropiques.

Selon un CNN rapport, en regardant le travail de Melinda, le monde philanthropique continuera d’être touché par ses efforts. Le rapport souligne également les domaines qui pourraient être essentiels à son domaine de travail.

L’autonomisation des femmes

Melinda a été très vocale sur la disparité entre les hommes et les femmes et a travaillé pour l’autonomisation des femmes. Elle avait lancé sa société d’investissement et d’incubation Pivotal Ventures en 2015 pour lutter contre les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. L’entreprise contribue aux efforts axés sur les femmes et encourage les femmes à se présenter à des fonctions publiques. Melinda a également été très vocale sur l’accès aux contraceptifs pour les femmes et l’a qualifié de meilleur outil de lutte contre la pauvreté au monde.

Vaccin contre le covid-19

La propagation de la pandémie de coronavirus a fait des ravages sur des millions de vies à travers le monde et le seul moyen de mettre fin à sa propagation est de vacciner les gens. Melinda a souligné que tout le monde devrait recevoir ce vaccin et a ajouté que si nous limitons le vaccin uniquement aux pays à revenu élevé, la maladie rebondira. On s’attend à ce que Melinda travaille pour des programmes de vaccination dans diverses régions du monde.

Santé mentale

L’association de Melinda avec plusieurs programmes de santé mentale suggère qu’elle pourrait se concentrer et travailler dans ce domaine dans les années à venir. Dans le passé, elle a été associée à des initiatives comme «Sound It Out» et The Upswing Fund for Adolescent Mental Health », qui a été lancé l’année dernière.

Congés payés

Melinda Gates Pivotal Ventures a travaillé avec diverses campagnes nationales américaines pour les congés payés. Selon CNN, en 2016, elle a même investi plus de 65 millions de dollars dans les efforts visant à mettre en place une politique fédérale complète de congés payés. En 2019, elle a souligné que les États-Unis étaient le seul pays à ne pas avoir de congé familial payé financé par le gouvernement. Le milliardaire devrait également travailler dans ce domaine dans les mois et les années à venir.

