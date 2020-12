Melbourne et le reste de Victoria ont totalement éliminé Covid-19, permettant à la plupart des activités quotidiennes de reprendre. | Daniel Pockett / Getty Images

La vie est presque revenue à la normale à Melbourne, en Australie. Voici comment ils l’ont fait.

En juillet et août, l’État australien de Victoria traversait une deuxième vague Covid-19. Les dirigeants locaux se sont fixé un objectif improbable face à ce défi. Ils ne voulaient pas simplement baisser leurs numéros de Covid-19. Ils voulaient éliminer complètement le virus.

À la fin de novembre, ils l’avaient fait.

Ils n’ont vu aucun cas actif pendant quatre semaines complètes. Melbourne, la capitale de l’État et une ville comptant à peu près autant de personnes que la grande région de Washington, DC, est maintenant complètement exempte de coronavirus.

L’Australie a bénéficié de nombreux avantages par rapport aux États-Unis en ce qui concerne la maîtrise du Covid-19. Il n’a pas de frontières terrestres à proprement parler. Sa densité de population est très faible. Son épidémie n’a jamais été aussi grave que celle des États-Unis. Dans ses pires jours, Victoria a vu environ 700 nouveaux cas; Le Missouri, avec (à peu près) une population et une masse continentale similaires, compte actuellement en moyenne plus de 3 000 habitants. Certains États australiens ont également fermé leurs frontières aux autres, ce qui a réduit le risque que quelqu’un puisse transporter des covid d’une partie du pays à une autre.

Mais l’épidémie australienne a également reflété celle des États-Unis de manière importante. Une fois le coronavirus arrivé au printemps, le pays est entré en lock-out. Lorsque les cas ont diminué, certaines de ces restrictions ont été assouplies – et, avant trop longtemps, les cas de Covid-19 ont de nouveau augmenté. Chaque État était responsable de sa propre réponse, le gouvernement fédéral jouant un rôle consultatif en dehors des questions manifestement nationales comme les voyages à l’étranger.

Dans la deuxième vague, Victoria était de loin l’État le plus durement touché. Son nombre de cas était supérieur à celui de tous les autres États, y compris la Nouvelle-Galles du Sud, qui abrite l’autre grande métropole du pays, Sydney.



Institut Grattan



Les décideurs redoutaient un cycle sans fin de verrouillage-réouverture-verrouillage – exactement la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. Ils se sont rendu compte que des objectifs amorphes de «ralentissement de la propagation» ou «d’aplatissement de la courbe» n’avaient pas réussi à mobiliser le public pour les mesures d’atténuation strictes. ce serait nécessaire pour contenir le virus.

Ils sont donc allés grand, à la suite d’une proposition de politique présentée en septembre par le Grattan Institute (un groupe de réflexion à but non lucratif soutenu par l’État et les gouvernements fédéral): «Go for zero».

L’objectif n’était pas seulement de ralentir Covid-19. C’était pour éradiquer le virus. L’État était entré dans un verrouillage de l’étape 4 – la plupart des entreprises fermées, il y avait un couvre-feu nocturne et les résidents avaient reçu l’ordre de rester à moins de cinq kilomètres de leur domicile – en août, puis il a été prolongé en septembre, avec l’objectif explicite de finalement atteindre zéro nouveau cas.

«Idéalement, les verrouillages ne sont effectués qu’une seule fois et bien», ont expliqué les auteurs de la proposition, Stephen Duckett et Will Mackey. «L’avantage de zéro est de réduire le risque de« yo-yoing »entre les poussées de virus et d’autres verrouillages pour les contenir.»

Ils ont traité les menaces à la santé publique et à l’économie comme intimement liées, ce que la plupart des experts reconnaissent. Les États australiens qui ont le mieux contenu le Covid-19 ont également connu les plus fortes reprises économiques. Victoria, avec la pire épidémie parmi les États, accusait un retard en matière de dépenses de consommation et de revenus des entreprises.

Les gens resteront à la maison et dépenseront moins s’ils s’inquiètent du virus. Les auteurs de Grattan ont cité une étude comparant le Danemark (qui a établi un verrouillage) et la Suède (qui a adopté la stratégie plus détendue de «l’immunité des troupeaux») et ont constaté que leurs économies ont souffert à peu près de la même manière dans les premiers mois de la pandémie. Mais plus tard dans l’année, lorsque le Danemark a maîtrisé son épidémie, mais pas la Suède, les demandes de chômage étaient presque revenues aux niveaux d’avant Covid dans le premier, mais sont restées élevées dans le second.

«Sans élimination, la troisième, quatrième ou cinquième vague est une fatalité. Cela impliquera soit plus de verrouillages, soit le gouvernement perdra la licence sociale pour faire des verrouillages et le virus se propagera sans discrimination », m’a dit Duckett par courrier électronique, décrivant peut-être involontairement le défi même auquel les États-Unis sont confrontés pendant cette vague hivernale. «Un verrouillage dur dans les premiers stades du virus donne une chance d’élimination, ce qui donne la possibilité d’une certitude commerciale et d’un rétablissement complet.»

Les Melburniens profitent maintenant des avantages de leurs sacrifices. Duckett a dit qu’il venait juste d’aller déjeuner avec quelques amis avant de répondre à mon e-mail.

Les États-Unis ne peuvent probablement pas atteindre de sitôt zéro cas de Covid-19. Mais il pourrait embrasser l’esprit du modèle victorien: un objectif clair, un soutien aux stratégies d’atténuation éprouvées et un engagement du public.

Il n’y a pas de sauce secrète au confinement de Covid-19. Il faut juste un engagement.

Il n’y avait rien de particulièrement nouveau dans la stratégie d’endiguement de Victoria. Ils se sont juste consacrés à ce qui fonctionne.

Ils ont élargi les tests, y compris les tests et tests groupés aléatoires pour les travailleurs des industries essentielles et les personnes fréquentant les écoles ou d’autres événements en salle. Ils ont réalisé des délais de 24 heures pour les résultats des tests, donc si une personne était testée positive, elle pouvait rapidement s’isoler. Une fois que les cas ont atteint zéro, l’État prévoyait de commencer à tester les eaux usées pour Covid-19 pour avoir une longueur d’avance sur toute résurgence.

Le Grattan Institute a également recommandé d’intensifier la recherche des contacts, une autre partie établie d’une réponse Covid efficace, et l’isolement obligatoire. L’Australie a eu des problèmes plus tôt dans l’année avec les voyageurs internationaux qui rompent leurs quarantaines et introduisent le virus dans la communauté. Les experts ont conseillé aux gens de scanner les codes QR s’ils entraient dans des lieux publics, afin qu’ils puissent être contactés si un cas connexe était détecté. Ils ont également noté que d’autres États australiens demandaient à la police d’effectuer des contrôles ponctuels des personnes censées être isolées.

«Un système qui repose sur l’auto-isolement dans lequel les gens sont incapables ou refusent de s’isoler ne peut pas réussir», ont écrit Duckett et Mackey.

Cela semble probablement draconien aux Américains. Certes, les mesures de verrouillage les plus dures prises à Victoria – obligeant les gens à rester à quelques kilomètres de leur maison et à rester à l’intérieur complètement la nuit – seraient politiquement difficiles aux États-Unis.

Mais les Australiens l’ont pris dans la foulée parce qu’ils connaissaient l’objectif vers lequel ils travaillaient.

«Je pense qu’être obéissant fait définitivement partie de la psyché australienne», m’a confié Eloise Shepherd, qui vit dans la banlieue de Melbourne (et que j’ai rencontrée pour notre article sur les soins de santé en Australie publié plus tôt cette année). «C’était vraiment difficile, mais je suis très reconnaissant de l’avoir fait.»

Le gouvernement de ce pays a facilité la tâche des entreprises et des travailleurs en fournissant des subventions aux entreprises pour garder les gens dans l’emploi et en augmentant leurs allocations de chômage – les mêmes politiques que les États-Unis ont laissé tomber et ont maintenant du mal à rétablir même pendant cette vague hivernale dévastatrice.

À mesure que les cas diminuaient, les mesures de verrouillage ont été assouplies de manière claire et progressive. Les restrictions de voyage extrêmes ont été les premières à disparaître. Les écoles et les entreprises pourraient rouvrir avec un espacement. Les masques étaient toujours nécessaires à l’intérieur et dans les transports en commun. À terme, toutes les restrictions à l’exception de la quarantaine internationale pourraient être levées.

Les choses pourraient encore mal tourner pour Victoria et le reste de l’Australie. L’État donne maintenant la priorité à des conditions «normales» pour la saison des achats de Noël plutôt qu’au maintien de zéro nouveau cas. Mais il est plus facile de se concentrer sur la réouverture lorsque la propagation de la communauté est éliminée – plutôt que d’aller de l’avant avec la réouverture malgré une propagation soutenue, comme l’ont fait les États-Unis.

« Nous savons que nous allons avoir une vie beaucoup plus facile maintenant que la pandémie est sous contrôle », a déclaré Duckett. «Nous célébrons toujours le fait que nous avons eu tant de jours sans nouvelles infections et sans décès. La communauté est très fière d’elle-même.

L’Australie est beaucoup plus homogène que les États-Unis. Cela doit faciliter la construction de la solidarité pour ces mesures extraordinaires. L’Amérique est profondément polarisée, et cela s’est reflété dans nos réponses politiques dispersées et dans les attitudes divergentes des démocrates et des républicains à l’égard du port de masques et d’autres restrictions.

Mais je ne crois pas qu’il était impossible pour l’Amérique d’exécuter une stratégie similaire à celle qui a réussi à Victoria. Les sondages ont montré que la plupart des Américains étaient favorables au port de masques et à d’autres mesures d’atténuation, même s’il y avait un certain fossé entre les partisans. Ils craignaient que la distanciation sociale ne soit assouplie trop rapidement, pas trop lentement, tout comme l’ont fait les Australiens.

Le problème, ou l’un d’entre eux, est que les États-Unis n’ont jamais fixé d’objectif clair pour la suppression de Covid-19. Il était naturellement difficile de demander aux gens du Wisconsin de respecter les restrictions de distance sociale à l’époque où ils pensaient que le coronavirus n’était qu’un problème de New York – et quand ils ne savaient pas quel était le plan.

Aujourd’hui, bien sûr, la pandémie est un problème très réel pour chaque Américain. Alors que nous essayons de maîtriser la vague hivernale, nous pourrions bénéficier de suivre une leçon des Australiens et de proposer un objectif spécifique auquel nous pouvons tous, ensemble, travailler.