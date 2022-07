Comment Melanie Mikecz et The Frame inspirent les artistes et les passionnés de tous âges – Samsung Global Newsroom

L’Art Store de The Frame de Samsung Electronics est la quintessence du mélange numérique-physique prenant le dessus sur les expériences artistiques d’aujourd’hui, permettant aux galeries, musées et artistes largement acclamés de présenter leurs chefs-d’œuvre aux utilisateurs du monde entier en exploitant l’affichage numérique immaculé de The Frame pour imiter l’expérience d’une exposition physique.

Melanie Mikecz, une artiste multimédia et illustratrice basée à San Francisco, aux États-Unis, porte ces expériences vers de nouveaux sommets avec ses combinaisons de motifs naturels avec des expressions hyperboliques pour mélanger magistralement les mondes de la peinture et du graphisme pour les amateurs d’art de tous. âge.

Afin d’en savoir plus sur la façon dont la technologie aide Mikecz à créer un art qui inspire les artistes et les passionnés, Samsung Newsroom s’est assis avec elle pour en savoir plus sur son parcours créatif.

Q : Vous vous spécialisez dans un style de médias numériques mixtes qui séduit les enfants comme les adultes. Qu’est-ce qui inspire votre travail ?

J’ai une formation en peinture et en graphisme. J’ai trouvé que la combinaison d’éléments peints et de nouvelles technologies me donne la plus grande liberté artistique. Je ne suis pas limité par les contraintes des médias traditionnels, mais en même temps, mon travail a plus de texture et de profondeur que les seuls médias numériques.

J’ai toujours été inspiré par les motifs naturels et les palettes de couleurs vibrantes. Cependant, j’aime toujours ajouter une touche à mon travail. Que ce soit en exagérant la couleur ou en créant un motif imparfait. Maintenant que j’ai des enfants, je suis également influencée par leurs intérêts et leur esthétique.

Q : Votre intention initiale lors de la création artistique était-elle de plaire à tous les âges ? Ou cela a-t-il été une réaction naturelle et organique à votre travail ?

Je ne sais pas si j’ai consciemment cherché à créer de l’art pour tous les âges. J’aimais plutôt faire de l’art vibrant et un peu funky. J’ai toujours aimé dessiner des animaux et des créatures, donc ça a tendance à plaire aux enfants. Mon travail plus abstrait s’adresse davantage aux adultes. Cependant, je pense qu’il y a beaucoup de croisement entre les deux styles.

La collection My Art Store pour The Frame propose des palettes lumineuses et des créatures imaginatives qui séduisent les enfants. En même temps, je pense que beaucoup d’adultes apprécieront d’ajouter de la couleur et de l’énergie à leurs espaces de vie grâce à mon travail.

Q : Que pensez-vous de l’Art Store en tant qu’élément technologique à inclure dans les foyers des enfants ?

J’imagine que l’Art Store affecte positivement le développement des enfants car il les introduit dans une galerie d’art tournante. En échangeant périodiquement l’art sur The Frame, les enfants sont présentés avec une variété d’artistes, de styles et de sujets. Je pense que cela peut à la fois inspirer la créativité des enfants et entamer de plus grandes conversations.

Q : Comme vous l’avez dit, vos illustrations sont connues pour leur expression de couleurs vibrantes. Comment The Frame affiche-t-il cet aspect de votre art ?

Le cadre affiche les couleurs mieux que les supports d’impression traditionnels, de sorte que mes œuvres sont beaucoup plus éclatantes sur son écran que sur du papier ou de la toile. La texture de mon travail ressort également bien sur The Frame. De plus, sa fonction d’affichage numérique permet à mon travail d’être présenté à un public plus large.

Q : Qu’est-ce qui vous a décidé à travailler avec des plateformes d’art numérique, comme Etsy et The Frame’s Art Store ?

Je commercialise mon travail sur Etsy depuis des années car c’est un excellent moyen de vendre mon art directement au consommateur. Quand j’ai entendu parler de The Frame pour la première fois, j’ai pensé que c’était un concept tellement innovant. Alors, quand Etsy et Samsung m’ont approché pour partager mon travail de cette façon, j’avais hâte de m’impliquer.

Q : Quelle a été votre pièce préférée à afficher sur The Frame ? Pourquoi?

Ma pièce Mer enchantée est l’un de mes préférés car il comble le fossé entre l’art abstrait et l’illustration. La palette de couleurs froides de cette pièce a une ambiance moderne et balnéaire.

Q : Comment présenter votre travail sur une plateforme digitale comme l’Art Store profitent-ils autant aux amateurs d’art qu’aux consommateurs ?

Tout d’abord, utiliser The Frame pour afficher de l’art lorsque vous ne regardez pas la télévision est tellement plus agréable que d’avoir simplement une boîte noire vide sur le mur. Je pense aussi que c’est super amusant de pouvoir échanger l’art affiché en fonction de votre humeur actuelle, de la saison, de votre ambiance ou d’une autre raison. Par exemple, ma pièce Nage avec les tortues de mer peut être affiché par temps chaud ou lorsque vous rêvez de vacances à la plage.

Cependant, ma pièce intitulée Aventure en montagne au bord de la mer pourrait être mieux affiché pendant l’hiver.

Cette collaboration avec Samsung et l’Art Store est aussi la première fois que je travaille avec un partenaire pour exposer mon travail uniquement en numérique. J’apprécie le temps pris pour organiser les collections sur l’Art Store et la diligence avec laquelle le crédit est accordé à l’artiste. La façon dont les œuvres d’art sont soigneusement sélectionnées et exposées signifie que l’Art Store a la sophistication d’une collection de musée.

Q : En fin de compte, wvoyez-vous l’avenir de l’exposition d’art dirigée ?

À l’avenir, la protection de la propriété intellectuelle de l’artiste continuera d’être une priorité. J’envisage également que nous verrons des écrans plus petits un peu comme The Frame dans toute la maison, ainsi que des écrans numériques plus importants dans le monde entier à mesure que les expositions d’art numérique deviennent plus populaires.

Pour voir plus d'œuvres d'art de Mikecz, y compris Mer enchantée