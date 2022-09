Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la plus grande nouvelle fonctionnalité d’iOS 16, apportant des options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à l’écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, telles que que les événements du calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, et plus encore.

Avec iOS 16, les utilisateurs peuvent sélectionner leurs images préférées et les configurer pour qu’elles se mélangent automatiquement tout au long de la journée sur l’écran de verrouillage, l’image affichée sur l’écran de verrouillage de l’iPhone changeant dynamiquement au fur et à mesure que l’iPhone est utilisé.

Les utilisateurs peuvent choisir de faire pivoter plusieurs photos sur leur fond d’écran de l’écran de verrouillage, soit au robinet, au réveil, toutes les heures ou une fois par jour.

Comment mélanger les images de l’écran de verrouillage dans iOS 16

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Fond d’écran

Appuyez sur l’option Ajouter un nouveau fond d’écran et sélectionnez Photo Shuffle dans la rangée supérieure d’options

Sur l’écran Photo Shuffle, définissez une fréquence pour la rotation de l’image

Choisissez l’ensemble de photos que votre iPhone doit mélanger

Appuyez sur Terminé

Avec Photo Shuffle, les utilisateurs peuvent soit sélectionner leurs propres images préférées à afficher sur l’écran de verrouillage de l’appareil, soit utiliser les photos en vedette qui sont sélectionnées automatiquement par l’iPhone.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.