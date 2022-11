Comment Meghan Trainor a perdu 60 livres après avoir accueilli son petit fils Riley

La chanteuse Meghan Trainor a parlé de son parcours de perte de poids, partageant qu’elle avait perdu 60 livres.

La musicienne a détaillé son poids lors de la naissance de son bébé, Riley, et comment elle était la plus lourde qu’elle ait jamais été.

“J’étais la plus lourde; je pesais plus de 200 livres quand je l’ai césarisé”, a-t-elle déclaré ET Canada. “Je ne me sentais tout simplement pas bien. Je n’ai jamais eu de points de suture, donc pour avoir cette cicatrice de césarienne, j’étais dans un endroit très sombre et je voulais être dans un endroit formidable pour mon fils.”

Trainor a alors décidé de devenir la version la plus saine d’elle-même pour son nouveau-né.

“J’ai travaillé tous les jours et je me suis lancé des défis”, a révélé le chanteur. “Je me disais : ‘Si je peux survivre à une césarienne, je peux tout faire !’ J’étais très dévouée et j’ai commencé à voir les kilos disparaître une semaine à la fois, une livre… J’ai appris que j’aime les aliments sains et j’ai appris ce que signifient les portions. Et j’ai appris que mon cerveau est si heureux quand je fais de l’exercice, donc je suis juste [feeling] mieux que jamais.”

Interrogée sur son niveau de confiance, Trainor a plaisanté: “Aujourd’hui, je suis un bon huit / neuf. Nous sommes là-haut!”

Récemment, Trainor a également parlé d’une autre affaire personnelle. la naissance de son fils de 20 mois, Riley.

La chanteuse a accueilli Riley avec son mari Daryl Sabara l’année dernière. Lors d’une interview avec People la semaine dernière, Trainor a évoqué la semaine suivant la naissance de son fils. Il ne resterait pas éveillé assez longtemps pour se nourrir, et elle était frustrée que les médecins ne soient pas en mesure de lui dire pourquoi ou quand l’état de Riley s’améliorerait.

“C’était vraiment frustrant de ne pas avoir de réponse”, a admis le chanteur. “Ne pas avoir de réponses pour expliquer pourquoi mon enfant ne s’est pas réveillé pendant une semaine était très frustrant.”

Le traumatisme qu’elle a vécu, a-t-elle déclaré, l’a amenée à avoir peur de tomber enceinte à nouveau et de devoir traverser une autre situation effrayante après l’accouchement.

Malgré cela, Trainor a également déclaré qu’elle et Sabara essayaient d’avoir un autre bébé.