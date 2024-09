Comment Meghan Markle, qui a « sous-estimé » ses performances, est devenue une « histoire de folie »

Meghan Markle et le prince Harry auraient fait trop de promesses pour leur marque, affirme-t-on.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont créé Archewell après avoir quitté la famille royale en 2020, ont présenté une image vraiment belle pour être vraie à leurs admirateurs.

À propos de l’erreur de Sussex, Mark Borkowski déclare à Matt Wilkinson : « Ils sont restés unis et n’ont pas suivi les conseils, et c’est devenu un catalogue de ces choses, ils ont promis trop de produits qu’ils allaient apporter.

« Au départ, il s’agissait d’une marque qui allait créer une fondation bien intentionnée, qui allait faire un excellent travail.

« C’était surfait et on avait trop promis, et quand on promet trop et qu’on ne tient pas ses promesses, on devient l’histoire.

« Il y a une frénésie alimentaire autour de la négativité, il n’y a jamais eu de positivité. »

Il a ajouté : « Ils ne peuvent pas continuer à faire la même chose, qu’est-il arrivé à cette nouvelle marque de confiture qu’elle sort ? Je veux dire, à quel point est-ce ridicule, qui veut-elle être ? La prochaine Martha Stewart ?

Il a poursuivi : « Je pense que l’on voit le désespoir s’installer maintenant et cela devrait être une indication pour dire : « recommençons et apprenons de la famille royale, après Diana », et faisons appel à des gens qui connaissent leur métier. »