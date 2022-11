Comment méditer avec de la musique en 5 étapes

Le stress est une chose à laquelle presque tout le monde est confronté, et il peut être difficile de comprendre comment s’en sortir. La médiation est un outil éprouvé de gestion du stress. Bien que la méditation traditionnelle ne plaise pas à tout le monde, l’ajout de musique peut faire changer d’avis certains. La méditation musicale est un moyen efficace de détendre votre esprit et de réduire votre niveau de stress. Il suffit de savoir par où commencer. Apprenez-en plus sur la méditation musicale ici et comment vous pouvez commencer votre propre pratique à la maison.

Qu’est-ce que la méditation musicale ?

La méditation musicale est l’acte d’utiliser la musique comme une forme de méditation pour calmer votre esprit. Alors que la méditation traditionnelle consiste davantage à détendre votre esprit et vos pensées par la respiration et le silence, la méditation musicale apporte une musique apaisante pour aider le processus.

La méditation musicale pourrait être bénéfique pour tout le monde, mais elle pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes suivantes :

Ceux qui sont débutants en méditation, car la musique a un attrait universel

Ceux qui recherchent une alternative à la méditation traditionnelle

Ceux qui recherchent une forme de méditation plus simple qui pourrait apporter une relaxation plus facilement.

Ceux qui trouvent généralement joie et détente dans la musique

5 étapes de méditation musicale

L’utilisation de la musique pour la méditation est un processus assez simple, mais cela peut nécessiter quelques ajustements. Voici comment utiliser la musique pour méditer :

Trouvez votre musique: C’est peut-être la partie la plus délicate du processus, car vous devez trouver la musique qui vous convient. Généralement, la musique pour la méditation est apaisante et n’a pas de paroles. Cela pourrait être du classique, du jazz ou des versions instrumentales de chansons populaires. Cela peut prendre des essais et des erreurs pour trouver la bonne musique. Trouvez une position confortable: Une fois que vous avez votre musique, trouvez une position confortable pour la méditation. Cela pourrait être entouré d’oreillers sur le sol, dans votre lit ou sur une couverture dans votre jardin. Vous voulez être dans une position suffisamment confortable pour ne pas penser à votre environnement pendant que vous méditez. Allumez la musique et détendez-vous: réglez votre musique sur un volume suffisamment fort pour être entendu correctement, mais pas trop fort pour ne pas être écrasant. Vous ne voulez pas non plus qu’il soit trop silencieux car vous risquez de vous forcer à l’entendre. Écoutez la musique et laissez vos pensées s’évanouir. Concentrez-vous sur la musique: En méditant, vous ne devriez penser qu’à la musique. Si vos pensées s’égarent, concentrez-vous sur la musique et restez-y. Si vous avez du mal à vous concentrer sur la musique, vous devrez peut-être trouver une musique différente. Faites cela pendant 10 à 20 minutes à la fois: Vous n’avez pas besoin de méditer longtemps. Le faire pendant 10 à 20 minutes à la fois devrait suffire à vous aider. Études ont montré que la respiration et la relaxation impliquées dans la méditation peuvent améliorer la santé mentale et réduire les niveaux de stress.

Où trouver votre musique

Il faudra peut-être un peu d’expérimentation pour trouver votre musique pour méditer, mais heureusement, il existe de nombreuses ressources liées à la musique que vous pouvez utiliser.

Calmes : L’application Calm contient de nombreuses ressources pour la méditation, y compris des conseils pour utiliser la musique pour la santé mentale. Vous pouvez également y trouver plus de conseils sur la méditation musicale. L’application coûte 15 $ par mois à utiliser.

: L’application Calm contient de nombreuses ressources pour la méditation, y compris des conseils pour utiliser la musique pour la santé mentale. Vous pouvez également y trouver plus de conseils sur la méditation musicale. L’application coûte 15 $ par mois à utiliser. Spotify : Spotify propose des listes de lecture conçues pour la méditation, ainsi que la plupart des musiques que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez créer une liste de lecture pour vos propres méditations qui regorge de chansons parfaites pour vous. Spotify avec publicités est gratuit.

: Spotify propose des listes de lecture conçues pour la méditation, ainsi que la plupart des musiques que vous pourriez souhaiter. Vous pouvez créer une liste de lecture pour vos propres méditations qui regorge de chansons parfaites pour vous. Spotify avec publicités est gratuit. Apple Musique : Vous pouvez également créer des listes de lecture et trouver toute la musique que vous recherchez sur Apple Music si vous êtes un passionné d’Apple. Apple Music est livré avec des frais mensuels de 11 $ par mois.

: Vous pouvez également créer des listes de lecture et trouver toute la musique que vous recherchez sur Apple Music si vous êtes un passionné d’Apple. Apple Music est livré avec des frais mensuels de 11 $ par mois. Youtube: Trouvez des listes de lecture, des vidéos musicales et de la musique sur YouTube que vous pouvez créer pour votre méditation. C’est gratuit.

En bout de ligne

L’utilisation de la musique pour la méditation peut être une merveilleuse façon d’élargir vos pratiques de santé mentale, surtout si vous êtes un fan de musique. Une fois que vous avez trouvé la bonne musique apaisante, vous pouvez l’utiliser pour recentrer votre esprit et cibler des niveaux de stress élevés. En le faisant ne serait-ce que 10 minutes par jour, vous pouvez potentiellement améliorer votre vie. Pour les préoccupations plus importantes concernant votre santé mentale, assurez-vous de demander conseil à un professionnel de la santé.

