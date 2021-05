Comment Maya Horgan Famodu a surmonté le rejet au début de sa carrière

Horgan Famudo a lancé Ingressive en tant que société de conseil en investissement pour se forger une réputation dans le secteur et a finalement lancé Ingressive Capital en 2017, à l’âge de 26 ans. On pense qu’elle est la plus jeune personne à avoir lancé un fonds technologique en Afrique subsaharienne et la première femme pour le faire seul au Nigéria.

Horgan Famodu a quitté son poste de private equity à New York pour se rendre au Nigeria, dans l’espoir de créer son propre fonds. Cependant, à 23 ans et avec seulement 18 mois d’expérience dans l’industrie, elle n’est pas allée très loin dans la recherche de bailleurs de fonds.

Horgan Famudo, qui est à moitié nigérian et a grandi dans le Minnesota, a commencé à travailler dans la banque hypothécaire chez JPMorgan Chase et a brièvement travaillé dans la recherche sur le private equity à New York.

Horgan Famodu est le fondateur de la société de capital-risque Ingressive Capital, un fonds de 10 millions de dollars, basé à Lagos, au Nigeria. Il a soutenu un certain nombre de start-ups prometteuses en Afrique subsaharienne, notamment la fintech nigériane Paystack, qui était en fait le premier investissement d’Ingressive et a été racheté en octobre par le géant des paiements Stripe.

Une partie de la détermination de Horgan Famodu à entrer dans l’industrie du capital de risque en Afrique était liée à sa propre éducation, ayant grandi dans un parc à roulottes dans le Minnesota rural. Grandir «super pauvre» se sentait comme une «prison», a-t-elle dit, réfléchissant aux limites qui amenaient à faire des activités parascolaires.

Elle a dit que « le sentiment de savoir que vous avez la capacité, de savoir que vous avez la détermination et le courage de faire quelque chose mais quelque chose hors de votre contrôle, accès, est enlevé … Je déteste tellement ce sentiment que je ne veux juste personne d’autre pour passer par là. »

C’était l’un des facteurs de motivation dans la façon dont elle a bâti son entreprise. Horgan Famodu a expliqué qu’elle avait passé du temps à Madagascar à étudier les impacts des initiatives occidentales à but non lucratif sur les communautés locales en tant que premier cycle universitaire. Elle a dit qu’elle trouvait que les initiatives créaient un changement moins durable sans entrepreneuriat local.

Horgan Famodu a fait valoir que « l’entrepreneuriat évolutif se concentrant sur des problèmes significatifs dans l’écosystème local et la recherche de solutions évolutives, n’est pas seulement un moyen d’améliorer la société d’une manière monétisable, mais crée simultanément la propriété et la richesse au sein de la population. »

Elle a également créé une initiative à but non lucratif aux côtés de son fonds, Ingressive for Good, qui offre des micro-bourses, le développement des compétences techniques et le placement de talents pour les jeunes en Afrique.

Horgan Famodu a déclaré que sa mère avait également façonné son éthique sur l’échec et la détermination, ayant été dans l’armée pendant 23 ans et essayant de susciter le respect des hommes «misogynes».

« Je pense que j’ai appris de ma mère depuis mon plus jeune âge – la honte est simplement une construction », a déclaré Horgan Famodu, ajoutant qu’elle n’était pas gênée.

Et une partie de cette attitude, a-t-elle dit, vient du fait de consacrer sa vie «à un but plus grand que vous-même, et c’est là que vous échouez et que vous obtenez un tas de non, et cela n’a rien à voir avec vous». Elle a suggéré que se concentrer sur un objectif collectif empêchait les gens de trop mijoter leurs propres échecs personnels.

