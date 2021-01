Dr Maya Angelou vient de recevoir un immense honneur de la part de la plus célèbre poupée de Mattel… Barbie!

le Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante Mémoriste, militante des droits civiques et poète est décédée en 2014 à 86 ans, mais le fabricant de jouets a trouvé un moyen spécial de partager son héritage avec les jeunes générations. Dans le cadre de la série Inspiring Women de la société, une poupée Barbie sera créée à l’image du Dr Angelou.

Une déclaration à la presse de Mattel dit: « [Mattel] sait que les expériences de la petite enfance des enfants façonnent ce qu’elles imaginent être possible, il est donc important que toutes les filles se voient non seulement reflétées dans le produit et le contenu, mais aussi de voir des modèles qui les ont précédées.

Selon la description officielle de Barbie, la poupée « tient une réplique miniature de son autobiographie prolifique, tout en portant un serre-tête et une robe longue avec un imprimé floral ». Les accessoires incluent «une bague en or, un bracelet, une montre et des boucles d’oreilles».

Guy Johnson, Le fils du Dr Angelou, a exprimé son enthousiasme pour le doux hommage rendu à sa mère, qui a reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile possible aux États-Unis.