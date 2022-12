Comment maximiser votre déduction fiscale pour les dons de bienfaisance

Des membres de l’Armée du Salut jouent de la musique lors de l’allumage de la plus grande bouilloire rouge du monde dans le quartier de Times Square à New York, aux États-Unis, le mardi 1er décembre 2020.

Voici ce qu’il faut savoir sur la déduction caritative avant d’ouvrir votre portefeuille et deux des “meilleures” façons de donner, selon les conseillers financiers.

“Beaucoup de gens donnent de l’argent et n’obtiennent aucun avantage fiscal parce qu’ils ne donnent pas assez pour détailler”, a déclaré Jeremy Finger, planificateur financier agréé, fondateur et PDG de Riverbend Wealth Management à Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

En savoir plus sur les finances personnelles : ‘Secure 2.0’ est inclus dans le projet de loi de dépenses, le mettant sur la bonne voie pour devenir loi Cette stratégie de “joker” peut aider les retraités avec des impôts trimestriels impayés Pourquoi la prestation de retraite moyenne de la sécurité sociale a été inférieure de 46 % en 2022

En cette saison des Fêtes, il est peut-être possible de réduire vos impôts tout en soutenant votre organisme de bienfaisance préféré, disent les experts.

Pour 2022, la déduction forfaitaire est de 12 950 $ pour les déclarants célibataires ou de 25 900 $ pour les couples mariés qui déposent ensemble. Et si vous bénéficiez de la déduction forfaitaire en 2022, vous ne pouvez pas demander une déduction détaillée pour les dons de bienfaisance.

Lors du dépôt de votre déclaration, vous réduisez votre revenu imposable en soustrayant le plus élevé de la déduction forfaitaire ou de vos déductions détaillées totales – qui peuvent inclure des dons de bienfaisance.

Juan Ros, CFP chez Forum Financial Management à Thousand Oaks, en Californie, a déclaré que les investissements rentables dans un compte de courtage imposable sont “généralement le meilleur type d’actif à donner”.

Avec la plupart des portefeuilles en baisse de 15 % à 25 % pour l’année, il peut être tentant de se débarrasser des actions dont la valeur a baissé. Mais il vaut mieux vendre ces actifs, récolter les pertes et faire don du produit en espèces à des œuvres caritatives, a déclaré Ros.

Si vous avez 70 ans et demi ou plus, faire un don directement à partir d’un compte de retraite individuel traditionnel est “généralement la meilleure façon de donner”, a déclaré Mitchell Kraus, CFP et propriétaire de Capital Intelligence Associates à Santa Monica, en Californie.

La stratégie, connue sous le nom de “distribution caritative qualifiée “, ou QCD, implique un transfert direct d’un IRA à un organisme de bienfaisance admissible. Vous pouvez donner jusqu’à 100 000 $ par année et cela peut compter comme votre distribution minimale requise si vous transférez l’argent à 72 ans.

Étant donné que le don n’apparaît pas comme un revenu, vous bénéficierez toujours d’un allégement fiscal, même si vous ne détaillez pas les déductions, a déclaré Kraus. La réduction de votre revenu brut ajusté peut aider à éviter de déclencher d’autres problèmes fiscaux, tels que des primes Medicare Part B et Part D plus élevées.