comment maximiser la technologie solaire dans les endroits chauds

L’un des principaux problèmes liés au déploiement des technologies solaires est la manière dont elles fonctionnent dans des conditions extrêmes ou, dans le cas de cet article, dans des zones chaudes. Il est crucial que la technologie s’adapte au réchauffement progressif de la surface de la Terre, en particulier avec les dernières vagues de chaleur observées dans le sud de l’Europe.

Il est important de dissiper les mythes entourant cette technologie, en particulier ceux qui ont émergé au Royaume-Uni au cours des étés 2022 et 2023, au cours desquels de nombreuses publications et politiciens ont émis l’hypothèse que la technologie solaire ne fonctionnait pas assez bien ou ne produisait pas d’énergie efficacement à des températures plus élevées.

En fait, le Telegraph a récemment affirmé que « les panneaux solaires sont testés à une température de référence de 25°C. Pour chaque degré d’augmentation de la température au-dessus de ce niveau, l’efficacité est réduite de 0,5 point de pourcentage.

Bien que cela puisse être dit pour les modules PV plus anciens, la plupart des éditions les plus récentes n’affichent pas de telles baisses d’efficacité. Et toute baisse d’efficacité qui se produit ne justifie pas que l’énergie solaire soit considérée comme une technologie éprouvée et performante qui pourrait être le fer de lance de la transition énergétique et soutenir les objectifs de zéro émission nette.

Pour étayer cet argument, il est important de noter à quel point l’énergie solaire a été développée dans des régions où les températures moyennes sont plus élevées qu’au Royaume-Uni. L’Australie a augmenté sa capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque, tout comme les États-Unis, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que de nombreuses autres régions arides. En fait, l’exploitation de zones chaudes pour des fermes solaires à grande échelle pourrait bénéficier à la société en fournissant une zone pour développer des fermes solaires sans occuper de terrain pour des infrastructures vitales.

Mais quelle est l’efficacité de l’énergie solaire dans ces conditions accrues ? Et quels sont certains des défis et des considérations clés lors du développement de projets solaires dans des régions où les températures sont constamment élevées ?

La société slovaque Solargis développe et exploite depuis 2010 des logiciels et des ensembles de données permettant un accès rapide aux données historiques, récentes et prévisionnelles pour presque n’importe quel endroit sur Terre. Ce qui suit est l’article de Solargis sur le sujet, aimablement fourni à Alimentation technologique photovoltaïque.

Comment maximiser la technologie solaire dans les endroits chauds

Le potentiel croissant de l’énergie solaire à travers le monde est constamment remis en question par une multitude d’incertitudes entourant l’inefficacité des modules. La prévalence croissante de chaleur extrême a modifié le profil de risque de l’énergie solaire, la variabilité de la température devenant un défi majeur pour les investisseurs et les opérateurs du secteur solaire. Pour valider la capacité de la technologie photovoltaïque, et donc les moyens d’atténuer l’impact des conditions chaudes, nous devons utiliser des données fiables et précises pour éclairer la prise de décision et maintenir la fiabilité du système alors que la demande énergétique continue d’augmenter.

Les perspectives solaires pour 2023 ont jusqu’à présent montré une trajectoire vers une augmentation des températures au Canada, en Amérique du Nord et en Europe, alors que des vagues de chaleur imminentes se profilent. Tout au long du mois de juin 2023, nous avons vu la Belgique, l’Allemagne et la France connaître une augmentation des températures allant jusqu’à 4°C au-dessus de la moyenne à long terme, tandis que des incendies de forêt faisaient rage à travers le Canada et le sud de l’Europe. L’évolution des températures mondiales a placé le potentiel de l’énergie solaire et la relation qui en résulte entre la chaleur et l’irradiation solaire sous une surveillance accrue.

La relation entre la chaleur et l’irradiation solaire

Il n’existe pas de corrélation définie de manière cohérente entre la chaleur et un rayonnement solaire plus élevé. Au lieu de cela, la production de ressources solaires dépend de la conception du projet en fonction de la situation géographique, du climat et de la topographie. En fonction de ces variables, les conditions chaudes peuvent créer différents profils de risque qui augmentent l’incertitude pour les investisseurs et les opérateurs solaires.

Par exemple, en juin 2023, la région MENA, au climat aride et chaud, a produit jusqu’à 280 kWh/m2 d’irradiation horizontale globale (GHI). Le sous-produit de cet intense rayonnement solaire est la chaleur, qui augmente la température globale de l’air. Les cellules solaires sont sensibles à la température, ce qui, en cas de chaleur extrême, peut entraîner des problèmes liés à la surchauffe des composants photovoltaïques, perturbant ainsi la production du projet.

Dans les climats tropicaux, l’irradiation solaire augmente la température de l’air et donc le taux d’évaporation des eaux souterraines. En conséquence, cela peut produire des nuages ​​épars qui augmentent la variabilité de l’irradiation solaire. Les projets solaires dans ces régions nécessitent souvent des stratégies sur mesure et un stockage supplémentaire pour gérer la variabilité.

Ces exemples illustrent deux profils de risque différents liés aux conditions chaudes auxquels les investisseurs et les opérateurs solaires doivent faire face. L’intégration de cette compréhension dans la phase de conception d’un projet photovoltaïque peut contribuer à garantir que les centrales photovoltaïques maintiennent la fiabilité du système et évitent des temps d’arrêt coûteux.

Comprendre l’impact des conditions chaudes sur la technologie photovoltaïque

Pour les modules cristallins traditionnels, chaque 1 °C au-dessus de 25 °C perd environ 0,4 % d’efficacité, réduisant ainsi la puissance de sortie maximale du module PV. Par conséquent, plus la température est élevée, moins la puissance générée est importante.

Comparaison des informations de température dans TMY (à gauche) et dans les séries chronologiques (à droite) Remarque : observez les températures des séries chronologiques en dehors de la plage TMY (min et max). Graphique : Solargis.

Causes directes : dégradation accrue, risques de panne, encrassement, corrosion, rendement réduit

Dans un climat chaud, la technologie photovoltaïque sera soumise à des plages de températures plus extrêmes entre le jour et la nuit. Chaque matériau possède son propre coefficient de dilatation et, avec des changements de température plus élevés, des changements de dimensions plus importants peuvent se produire. Ces mouvements supplémentaires entraînent une dégradation mécanique plus rapide des matériaux car ils sont soumis à des contraintes plus importantes.

De plus, des changements brusques de température du matin à l’après-midi peuvent augmenter l’accumulation de rosée sur les surfaces froides. En conséquence, les modules photovoltaïques deviennent collants et accumulent davantage de poussière, ce qui rend les pièces en acier plus corrosives. De plus, toutes les surfaces humides qui entrent en contact avec des composants électroniques sont plus susceptibles de tomber en panne en raison de problèmes tels qu’un risque accru de court-circuit.

Les conditions chaudes peuvent également avoir un impact sur l’efficacité des onduleurs. Les onduleurs contiennent un système de protection contre les surcharges de température, grâce auquel si la température interne dépasse un niveau donné, généralement entre 40 et 50 °C, selon le modèle, l’onduleur réduira sa puissance pour se protéger de la surchauffe. Par conséquent, la puissance globale attendue sera inférieure à celle de la conception originale.

Causes indirectes : albédo de surface, effet rafraîchissant de la végétation

À mesure que le climat change, une augmentation de la chaleur peut modifier le paysage entourant la centrale photovoltaïque. Cela peut avoir un impact sur la production d’électricité en modifiant l’albédo de surface, en particulier dans les installations de modules photovoltaïques bifaciaux. L’augmentation de la chaleur peut réduire la croissance de la végétation et donc modifier le taux de réflexion diffuse du rayonnement solaire du sol vers l’espace.

Par exemple, l’herbe verte a une valeur de réflexion diffuse de 0,20 à 0,25, ce qui signifie que la surface réfléchit 20 à 25 % du rayonnement reçu, alors que le sol nu n’en réfléchit qu’environ 17 %. De plus, l’effet de refroidissement de l’environnement entourant une centrale photovoltaïque est réduit, provoquant de nouvelles augmentations de température sur le site.

En conséquence, la modification du paysage peut entraîner une production d’énergie qui s’écarte considérablement de la production d’énergie attendue fixée par les opérateurs de projets solaires. La compréhension de l’impact des conditions chaudes est souvent absente de la conception des projets photovoltaïques. La variabilité entre les projets peut rendre le financement problématique en raison de la grande incertitude quant à la production future.

Améliorer la conception photovoltaïque pour l’adapter aux conditions chaudes

Pour atténuer ce problème, les opérateurs solaires et les investisseurs ont besoin de données précises pour éclairer une meilleure prise de décision. Comprendre la variabilité spatiale et temporelle du GHI fournit un aperçu nécessaire pour évaluer l’efficacité d’un projet solaire donné. Cependant, il existe un manque de données fiables et précises permettant de donner une véritable représentation de la variabilité de la température.

Pour améliorer l’efficacité et la résilience des projets solaires dans des conditions chaudes, il est essentiel d’exploiter des données précises et significatives, surtout dès le début de la phase de conception. Avoir accès à des températures historiques précises et aux valeurs actuelles d’irradiation est très précieux pour analyser les tendances et prédire les scénarios futurs. Utiliser cela dans la phase de conception, où l’estimation de la puissance de sortie est considérée conjointement avec la technologie, est essentiel pour éclairer les meilleures pratiques et la prise de décision intelligente.

Les données de séries chronologiques – par exemple, à une résolution d’intervalles de 15 minutes – utilisent une collecte à haute fréquence pour identifier la variabilité de la température et améliorer la précision de la modélisation qui en résulte. Pour la simulation et l’estimation future, cela peut fournir une image considérablement plus claire du comportement actuel et prévu d’une centrale photovoltaïque.

Aller au-delà des ensembles de données typiques de l’année météorologique (TMY), qui ne montrent que des moyennes annuelles à long terme, permet aux opérateurs solaires et aux investisseurs de surveiller et d’analyser plusieurs paramètres pour améliorer le fonctionnement et le rendement de leur technologie photovoltaïque. Ceux-ci incluent la vitesse du vent, la direction, l’humidité relative et les précipitations.

Les investisseurs et opérateurs solaires doivent optimiser leur projet à l’aide de données précises et granulaires. Cela améliorera la confiance et renforcera la prise de décision future afin de libérer tout le potentiel des projets photovoltaïques. Alors que la variabilité de la température devient plus fréquente, jamais auparavant il n’a été aussi nécessaire de comprendre comment les conditions chaudes peuvent affecter la gestion de l’énergie solaire.