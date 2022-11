Comment maximiser la remise en argent de votre carte de crédit

Cartes de crédit avec remise en argent sont un excellent moyen de gagner des récompenses sur vos dépenses. Il existe trois principaux types de remises en argent (forfait, remise en argent et catégorie de rotation) et vous devrez peser les différents niveaux de frais, bonus de bienvenue et des catégories de récompenses pour chacun. La meilleure façon de maximiser votre potentiel de remise en argent est de choisir avec soin une carte qui convient à votre budget spécifique, à vos habitudes de dépenses et à vos objectifs financiers.

Qu’est-ce qu’une carte de crédit cash-back ?

Les cartes de crédit avec remise en argent offrent un pourcentage de remise en argent sur chaque achat admissible. Si une carte de crédit annonce qu’elle offre une « remise en argent », cela signifie que vous obtiendrez un pourcentage de l’argent que vous dépensez sur votre relevé sous forme d’espèces ou d’un crédit sur le relevé. Plus vous dépensez, plus vous gagnez.

Quels sont les différents types de cartes de crédit cash-back ?

Les trois principaux types de cartes de remboursement sont les récompenses forfaitaires, les catégories de bonus à plusieurs niveaux et les catégories de rotation trimestrielle.

Une carte de crédit à taux fixe est le type de carte de crédit avec remise en argent le plus courant et le plus basique. Une carte à taux fixe vous offre le même pourcentage de réduction sur chaque dollar dépensé, quelle que soit la catégorie de dépenses.

Une carte de crédit avec remise en argent avec catégories de bonus, également connue sous le nom de carte de crédit à plusieurs niveaux, offre différents taux de remise en argent selon le type d’achat que vous effectuez. Vous pouvez gagner plus remise en argent sur l’essence que vous ne faites sur l’épicerie, par exemple. Certaines cartes à plusieurs niveaux ont des catégories de récompenses personnalisables.

Une carte de crédit à catégorie rotative offre une remise en argent de 1 % sur chaque achat, à l’exception des catégories bonus du trimestre. Dans la plupart des cas, la carte offrira 5 % de remise en argent sur ces catégories, et vous gagnerez généralement 5 % sur jusqu’à 1 500 $ de dépenses par trimestre.

Comment maximiser mon cash back ?

Quel que soit le type de carte de crédit avec remise en argent que vous choisissez, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour maximiser votre remise en argent.

Considérez les types de catégories dans lesquelles vous dépensez. Si vous êtes un gros consommateur d’épicerie, une carte qui offre un pourcentage supplémentaire de remise en argent sur l’épicerie peut être votre meilleure option. Cartes de crédit sans frais annuels ne mangera pas dans vos récompenses.

peut être votre meilleure option. ne mangera pas dans vos récompenses. Recherchez une carte avec un bonus de bienvenue. Toutes les cartes n’offrent pas de bonus à l’inscription. Si vous en trouvez un qui le fait, assurez-vous de dépenser suffisamment d’argent pour débloquer le bonus de bienvenue et gagner plus d’argent.

Inscrivez-vous aux catégories de bonus trimestriels. Si vous avez une carte de catégorie rotative, assurez-vous de vous inscrire à ces catégories de bonus trimestriels pour obtenir la remise en argent supplémentaire.

Recherchez les offres spéciales. De nouvelles cartes offrent toujours des bonus. Vous voudrez vérifier les petits caractères, mais ces offres peuvent vous aider à maximiser votre remise en argent.

Utilisez les portails d’achat. De nombreuses cartes de remise en argent offrent des portails d’achat comme BuyGiftCards et ShopDiscover, où vous pouvez faire des achats en ligne et gagner un pourcentage supplémentaire de remise en argent.

Évitez de porter un solde et payez votre facture au complet chaque mois. Vous ne profiterez pas des récompenses de votre carte de remise en argent si vous dépensez plus en paiements d’intérêts que vous ne gagnez en récompenses.

Comment puis-je échanger ma remise en argent ?

En ce qui concerne le remboursement, chaque carte est différente. Vous pouvez généralement échanger des récompenses de carte de crédit contre des remises en argent, des voyages, des cartes-cadeaux, des crédits de relevé ou des achats. Vous pouvez aussi parfois faire don de vos points à une association caritative. Quelques récompense les cartes de crédit peut vous donner moins de valeur pour vos points si vous les échangez contre une remise en argent.

Vous pouvez maximiser votre remise en argent en échangeant vos récompenses contre l’option la plus élevée, ou vous pouvez choisir une carte de crédit avec remise en argent pour éviter de trop compliquer les choses.

Qu’est-ce qu’un bonus de bienvenue de carte de crédit ?

Bien qu’il s’agisse d’un avantage unique, vous pouvez également maximiser votre remise en argent en débloquant le bonus de bienvenue d’une carte de crédit. Vous pouvez gagner un bonus de bienvenue sur carte de crédit en dépensant une certaine somme d’argent sur la carte dans un délai spécifié. Vous devrez peut-être dépenser 500 $ à 6 000 $ au cours des trois à six premiers mois suivant l’ouverture de votre compte, mais les bonus de bienvenue peuvent ajouter des centaines de dollars à votre portefeuille.

Quels autres avantages les cartes de crédit offrent-elles ?

La remise en argent n’est pas le seul avantage qui vous aide à remplir votre portefeuille. De nombreuses cartes de crédit offrent des moyens indirects de vous faire économiser de l’argent, mais vous devrez trouver une carte offrant des avantages adaptés à votre style de vie. Voici quelques exemples d’avantages courants liés aux cartes de crédit :

Offres APR de lancement à 0 % : Ceux-ci peuvent vous aider à financer un achat important ou à transférer un solde pour éviter les frais d’intérêt sur la dette de carte de crédit. La meilleures cartes APR d’introduction à 0% offrent généralement 18 à 21 mois de sursis.

Ceux-ci peuvent vous aider à financer un achat important ou à transférer un solde pour éviter les frais d’intérêt sur la dette de carte de crédit. La offrent généralement 18 à 21 mois de sursis. Crédits du relevé annuel : Certaines cartes de crédit offrent des crédits de relevé annuels pour des achats tels que TSA PreCheck, Global Entry, les factures de téléphone, les services de covoiturage ou les voyages.

Certaines cartes de crédit offrent des crédits de relevé annuels pour des achats tels que TSA PreCheck, Global Entry, les factures de téléphone, les services de covoiturage ou les voyages. Assurances et protections d’achat : Cartes de crédit de voyage en particulier proposent souvent une assurance bagages, une assurance accident, assurance location de voiture et une assurance retard de voyage. Certaines cartes de crédit offrent également des protections d’achat spéciales et des garanties prolongées sur vos achats au détail.

Il peut être judicieux pour vous de conserver quelques cartes de crédit dans votre portefeuille pour profiter de tous les avantages qui s’appliquent à vous.

La ligne du bas

Il existe de nombreux types de cartes de crédit avec remise en argent, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Vous pouvez maximiser votre remise en argent en considérant le type de carte qui convient le mieux à vos habitudes de dépenses et en profitant des bonus d’inscription, des catégories de bonus trimestriels et des offres spéciales. Vous pouvez échanger votre remise contre de l’argent, des voyages, des cartes-cadeaux, des crédits de relevé ou des achats, mais la valeur de vos récompenses variera en fonction de l’émetteur et de la manière dont vous les échangez.

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.