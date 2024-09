Comment maximiser la productivité naturelle de votre cerveau, selon un neuroscientifique

Mithu Storoni est médecin diplômée de l’Université de Cambridge, chercheuse en neurosciences et chirurgienne ophtalmologique. Elle conseille des multinationales sur les performances mentales et la gestion du stress.

1. L’efficacité a besoin d’une nouvelle identité à l’ère de l’IA.

La plupart des stratégies que nous utilisons pour devenir plus productifs remontent à l’époque des chaînes de montage et de la production de masse, où les mains travaillaient bien plus que la tête. Aujourd’hui, à l’ère de l’automatisation et de l’intelligence artificielle, l’esprit est devenu le travailleur le plus précieux de la pièce. Cependant, l’esprit fonctionne d’une manière très différente des muscles. Vous ne pouvez pas créer des idées sur une chaîne de montage en mouvement, et travailler plus vite n’améliore pas l’éclat de vos pensées.

Travailler efficacement signifiait autrefois fabriquer davantage de produits pour chaque heure travaillée. Mais cette définition est née à une époque où le paysage manufacturier était dominé par des produits tangibles pouvant être assemblés en pièces détachées, comme les voitures et les sèche-cheveux. L’espace de travail du savoir d’aujourd’hui est dominé par intangible produits, comme des solutions et des conceptions. Si vous fabriquez des solutions et des conceptions, vous ne devenez pas efficace simplement en produisant plus. Au lieu de cela, l’efficacité vient du perfectionnement des qualité de votre produit : avoir une idée géniale au lieu d’une centaine d’idées médiocres.

La plupart des lieux de travail continuent de promouvoir la productivité en termes de quantité, en se concentrant sur le nombre d’heures travaillées et sur la manière dont nous travaillons. beaucoup nous avons terminé, alors que nous devrions nous concentrer sur la qualité – comment Bien nous avons travaillé et comment bien Le travail est fait. L’efficacité doit être définie par l’éclat des idées plutôt que par leur nombre, et par l’ingéniosité des solutions plutôt que par le temps passé à les mettre en œuvre. Il est temps d’adopter une nouvelle approche de l’efficacité dans cette phase de l’ère de la connaissance assistée par l’IA.

2. Le concept d’« engrenages » mentaux.

Lorsque vous essayez de développer une idée originale ou de résoudre un problème complexe, l’idée et la solution n’éclosent que lorsque les conditions sont réunies. Vous créez les bonnes conditions en mettant votre esprit dans un état optimal pour le travail spécifique qu’il effectue.

Pendant que vous travaillez, votre esprit change de configuration et passe d’un état mental à l’autre. Il peut foncer, rêver doucement ou se concentrer intensément. Chaque état mental est parfait pour un type de travail mental spécifique. Par exemple, un état d’esprit lent et errant invite à des percées créatives, et une concentration inébranlable aide à lire un rapport complexe.

« Chaque état mental est parfait pour un type spécifique de travail mental. »

Considérez votre cerveau comme une voiture et votre travail comme le terrain sur lequel elle roule. Vos états mentaux sont comme les vitesses de la voiture. Vous changez de vitesse en fonction de votre terrain de travail. Votre esprit fonctionne mieux s’il est dans le bon rapport pour ce qu’il doit faire. S’il y a un décalage entre l’état de votre esprit et votre travail, cela vous semblera plus difficile à faire – pensez à quel point il est difficile de rêver tout en sprintant !

3. Changer votre équipement mental.

Le dialogue entre votre cerveau et le monde façonne votre état mental, et vous pouvez chorégraphier votre travail, votre routine et votre espace de travail pour vous aider à entrer dans l’état mental optimal pour une tâche donnée.

L’effet du moment de la journée en est un exemple. Il est plus facile d’entrer dans un état mental optimal pour un travail concentré le matin que juste après midi, lorsque nous ressentons une baisse de vigilance. Si vous planifiez des réunions le matin et que vous vous attaquez à un travail concentré en début d’après-midi, le travail concentré vous semblera difficile, car l’heure de la journée agit contre vos efforts pour rester concentré. Si, au contraire, vous faites un travail concentré le matin et tenez des réunions de routine en début d’après-midi, votre rythme circadien vous aidera à rester dans le bon rythme pour les deux emplois.

Un autre exemple consiste à jouer avec la charge de travail que votre cerveau subit. Une charge mentale importante peut vous faire sortir d’un état mental optimal en vous fatiguant, mais elle peut aussi avoir l’effet inverse et vous pousser à passer à la vitesse supérieure. Si vous avez du mal à vous concentrer et que vous vous laissez aller, alourdir votre charge de travail mental (par exemple en effectuant plusieurs tâches à la fois ou en vous forçant à travailler dans les délais) vous aidera à vous concentrer. Mais si vous êtes perdu dans une pensée profonde et créative et que vous êtes sur le point de tomber sur un moment d’illumination, le rappel d’une échéance et une augmentation soudaine de la charge de travail mental vous feront sortir de cet état optimal.

4. Travailler en rythmes.

La fatigue perturbe votre état mental optimal et s’installe plus rapidement à mesure que vous travaillez intensément. La clé de l’efficacité réside dans la capacité à augmenter l’intensité du travail sans perdre son état mental optimal à cause de la fatigue.

Une façon d’y parvenir est de travailler par « sprints », c’est-à-dire en travaillant dur, puis en s’arrêtant complètement pour faire une pause et en répétant. Cependant, une meilleure stratégie consiste à travailler selon une sorte de « loi de puissance », c’est-à-dire en travaillant intensément pendant de courtes périodes, modérément pendant de plus longues périodes et légèrement pendant le reste du temps. Cela permet à votre esprit de récupérer sans arrêter complètement de travailler et de maintenir un état mental optimal pendant plus longtemps.

« Une meilleure stratégie consiste à travailler selon une sorte de « loi de puissance », où vous travaillez intensément pendant de courtes périodes, modérément pendant de plus longues périodes et légèrement pendant le reste du temps. »

La plupart des lieux de travail axés sur le savoir imposent une routine qui rappelle l’époque de la chaîne de montage, où le travail continu et uniforme était au rendez-vous. Mais à mesure que le travail intellectuel devient de plus en plus complexe et que la charge mentale continue d’augmenter, un mode de travail basé sur la loi de puissance constitue une meilleure stratégie pour la productivité mentale.

5. Conduite durable.

Il est plus facile de se mettre dans le bon état d’esprit et de produire le meilleur travail possible si l’on se sent heureux et motivé, mais à mesure que l’IA redessine le paysage du travail, les récompenses que les entreprises ont traditionnellement utilisées pour garder les travailleurs heureux (comme la progression dans l’échelle de carrière et les incitations financières à long terme) disparaissent peu à peu. Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec la perspective d’acquérir constamment de nouvelles compétences et de résoudre des problèmes inconnus sans objectif clair en vue – sous peine de perdre notre emploi.

Ce nouveau terrain de travail nécessite un autre type de motivation : ici, notre motivation doit venir de la processus de ce que nous faisons et non de son résultat car son résultat n’est pas garanti. Un nouveau modèle de langage que vous avez eu du mal à apprendre pendant des semaines peut devenir obsolète dès que vous le maîtrisez, ou un problème que vous avez mis des mois à résoudre peut soudainement disparaître lorsqu’une nouvelle technologie entre en scène et apporte avec elle un autre problème plus important.

Une façon de déclencher une motivation intérieure authentique et puissante liée à ce que vous faites est d’assimiler progressivement une compétence ou une connaissance aussi rapidement que possible, un processus appelé « progression de l’apprentissage ». Les nourrissons utilisent ce mécanisme pour alimenter leur envie d’apprendre sur le monde, et il fonctionne si bien que les chercheurs l’utilisent même pour motiver des agents artificiels. Vous pouvez utiliser le mécanisme de progression de l’apprentissage pour maintenir la motivation et rester dans le bon état d’esprit face à l’incertitude, au changement et au défi.

L’efficacité mentale résulte en fin de compte du travail en harmonie avec les rythmes de votre cerveau. Les meilleures pensées, idées et solutions ne peuvent jamais être obtenues par la force des choses ; elles apparaissent spontanément lorsque les conditions sont réunies. L’efficacité mentale se produit lorsque vous créez ces conditions.

