De nombreuses personnes à travers le pays ont essayé d’améliorer les installations sanitaires en Inde. L’un de ces citoyens est le vice-président et directeur général de Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM), Shraddha Joshi. En association avec le Centre pour l’Eau et l’Assainissement (C-WAS), Université CEPT, Ahmedabad, son organisation a lancé un projet afin de fournir un assainissement et une bonne hygiène. Le projet de Jalna dans le Maharashtra a introduit un «crédit d’assainissement» abordable pour les membres des groupes d’entraide (SHG). L’organisation a prouvé qu’avec son aide, l’accès à l’assainissement peut s’améliorer.

Le Centre de ressources pour la gestion communautaire (CMRC) de MAVIM a utilisé des crédits d’assainissement dans la ville de Jalna. L’organisation dirigée par Shraddha prévoit également de mettre en œuvre son projet pilote dans d’autres villes de l’État. Pour la mise en œuvre de ce projet, une approche en cinq étapes a été adoptée. Premièrement, le groupe a mené une recherche primaire pour identifier les emprunteurs dans les groupes. La deuxième étape consistait à générer de la demande. Cela a été fait en organisant des ateliers et des programmes de formation qui ont aidé les gens à reconnaître la demande de toilettes. Troisièmement, le CMRC a aidé les emprunteurs à obtenir des prêts pour la construction de toilettes auprès des banques.

Les emprunteurs ont également reçu un appui technique pour la construction de toilettes. Enfin, le CMRC a suivi l’achèvement des toilettes et le remboursement des prêts.

MAVIM, avec la banque ICICI, a surveillé une base de données de tous les membres des SHG qui avaient demandé un prêt auprès de la banque. Ils ont utilisé conjointement cette base de données pour suivre les remboursements effectués par les membres.

Grâce à ce projet, le MAVIM de Shraddha a fourni 207 prêts de toilettes aux emprunteurs jusqu’en octobre 2018. La construction de toilettes avec l’aide d’un crédit d’assainissement a aidé à résoudre le problème de la défécation à l’air libre et du ramassage manuel dans la ville de Jalna. Avec l’aide de 54 CMRC dans les villes du Maharashtrian, MAVIM espère développer le projet.

Mais ce n’est pas le seul projet entrepris par Shraddha qui vise à rendre le pays plus propre. En août 2018, son organisation prévoyait de lutter contre la pollution de l’eau en utilisant des fleurs offertes dans les lieux religieux pour créer des bâtons d’encens et des parfums.

La plupart des fleurs offertes dans les lieux religieux sont jetées dans les plans d’eau qui causent de la pollution. À l’aide de groupes d’entraide, le projet prévu de collaborer avec toute agence technique pour former les femmes de ces SHG à la fabrication de parfums et de bâtons d’encens.

