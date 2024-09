Comment Matthew Perry a « rougi » après une étrange rencontre dans « Friends »

Matthew Perry « rougit » après une étrange rencontre dans « Friends »

‘FL’actrice Jane Sibbett, de Friends, évoque la fois où elle a fait rougir Matthew Perry dans la série.

Sibbett, qui jouait le rôle de Carol Willick dans la série à succès, a fait rire Perry dans la vidéo intitulée « The One With The Breastmilk ».

Sibbett révèle : « J’ai essayé d’allaiter les bébés, avec la permission de leur mère, et c’est pourquoi vous obtenez une réaction si hilarante de la part de Matt Perry. »

Sibbett a déclaré au Sun : « Il m’a dit : « Waouh, le sein de Sibbett est sorti ». Il pensait que j’allais faire semblant d’allaiter, mais il ne savait pas que je le ferais pour de vrai. »

Elle a ensuite expliqué que le bébé « n’avait aucune idée de ce qui se passait et a réagi »,

« On peut presque le voir rougir si on regarde cette photo d’assez près », a-t-elle ajouté. « C’est tellement hilarant. »

Cela intervient alors que le casting de « Friends » célèbre le 30e anniversaire de la série.