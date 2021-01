Pourrait Matthew Perry être plus persistant?

Passé copains co-créateurs et écrivains ont récemment discuté avec Le Hollywood Reporter à propos de l’épisode de l’émission à succès « The One After the Super Bowl », qui célèbre son 25e anniversaire le jeudi 28 janvier. Julia Robert, qui était là grâce à l’acteur Perry. Les deux sortaient ensemble à l’époque et elle a joué l’ancien camarade de classe de son personnage Chandler Bing et son amour éphémère.

« Matthew lui a demandé de faire partie de l’émission, » copains co-créateur Kevin Bright m’a dit. «Elle lui a répondu: ‘Écrivez-moi un article sur la physique quantique et je le ferai.’ Je crois comprendre que Matthew est parti, a écrit un article et lui a faxé le lendemain. «

On pense que Perry et Roberts se sont rencontrés brièvement avant et après la diffusion de l’épisode, selon plusieurs rapports. copains rédacteur du personnel Alexa Junge dit: « Ils se sont peut-être rencontrés avant l’épisode, mais elle s’intéressait à lui de loin parce qu’il est si charmant. »