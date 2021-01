Matt James est sur le point de commencer son Bachelier voyage pour la toute première fois.

Ou plutôt, nous sommes sur le point de voir pour la toute première fois. Le débutant de la franchise fait ses débuts en tant que nouveau célibataire avec la première de ce soir, et nous avons beaucoup à apprendre sur le joueur de 29 ans à la recherche d’amour. Il a probablement aussi beaucoup à apprendre, car il n’a jamais vécu cela auparavant. Il n’est jamais sorti d’une limousine ou a dû demander « Puis-je la voler pendant une seconde? » Il n’a jamais assisté une seule fois à une cérémonie des roses avant le début du tournage, et les téléspectateurs n’ont jamais vu comment il gère un peu de jalousie ou comment un autre candidat se bat. Nous entrons tous dans ce petit aveugle.

Dans le but de connaître un peu le gars, E! Les nouvelles lui ont fait peser sur quelques classiques (ou pas si classiques) Bachelier scénarios de franchise pour voir comment il aurait pu les gérer. Et si deux filles se disputaient pour du champagne? Et si l’un de ses finalistes était en couple? Et s’il choisit la mauvaise fille?