LE Bachelor Matt James et le Bachelorette Tyler Cameron sont les meilleurs amis depuis l’université.

Le couple est inséparable depuis leur rencontre, et même travaille et vit ensemble.

Qui est Matt James?

Matt James est le premier baccalauréat noir de l’histoire de la série.

Selon ABC, le natif de Caroline du Nord « a de fortes valeurs familiales, une belle carrière, et au cours des derniers mois, il a utilisé sa plateforme grandissante pour de bon ».

Il était destiné à être un concurrent sur Clare Crawley’s saison de La bachelorette, mais les retards de coronavirus ont donné le temps aux producteurs de séries d’en savoir plus sur Matt.

Dans un communiqué, Karey Burke, président d’ABC Entertainment, a déclaré: « Lors du tournage [Crawley’s season] Je n’ai pas pu avancer comme prévu, on nous a donné le temps de faire connaissance avec Matt et tous ont convenu qu’il ferait un baccalauréat parfait. «

Comment Matt James et Tyler C de la Bachelorette se connaissent-ils?

Tyler C, en vedette dans la saison de Hannah Brown de The Bachelorette, est le meilleur ami de Matt.

Les deux se sont rencontrés en jouant au football ensemble à la Wake Forest University en Caroline du Nord.

Depuis l’université, les deux sont restés proches et se sont même lancés en affaires ensemble.

Matt a fondé ABC Food Tours avec Tyler, une organisation à but non lucratif qui emmène des groupes d’enfants des écoles élémentaires mal desservies vers les restaurants de leurs communautés locales.

«Notre objectif est de mettre en œuvre une plate-forme d’apprentissage par l’expérience pour les étudiants de New York vivant dans des communautés mal desservies qui les éduquera, les motivera et les inspirera à surmonter les obstacles de la vie», explique sa page À propos de nous.

Vivent-ils ensemble?

Les amis vivent ensemble à New York, bien qu’ils aient passé du temps ensemble dans la ville natale de Tyler en Floride pendant le pandémie de Corona virus.

Tyler a donné aux fans un aperçu de son amitié étroite avec Matt tout en enregistrant une interview pour Good Morning America annonce sa saison.

L’ancien candidat au baccalauréat a publié une histoire Instagram de Matt portant un boxer avec sa veste de costume rose pendant qu’il discutait en vidéo avec les animateurs de l’émission du matin.

Lors de son apparition sur GMA, Matt a déclaré qu’il était le prochain Bachelor.

Matt a déclaré: « C’est un honneur.

«Je vais juste me pencher sur moi-même et sur la façon dont ma mère m’a élevé et j’espère que lorsque les gens m’inviteront chez eux lundi soir, ils verront que je ne suis pas très différent d’eux et ils verront des histoires d’amour diverses sont magnifiques. »

Qu’a dit Tyler C à propos de Matt James devenant The Bachelor?

Tyler s’est rendu sur Instagram pour féliciter son meilleur ami pour sa saison.

« Félicitations à mon frère @ mattjames919 en étant nommé célibataire », écrit-il.

«Tout cela témoigne de qui vous êtes en tant que personne. Maintenant, le monde peut voir la personne que vous êtes et le cœur que vous avez. Vous pouvez changer le monde. Fier de vous et tellement excité pour vous. Pas excité que quelqu’un le fasse prends ma place en tant que ton copain câlin, »finit-il à côté d’une photo des deux dormant l’un sur l’autre.

