Comment Matt Hancock a-t-il rencontré Gina Coladangelo

Tout a commencé à l’Université d’Oxford, lorsque les deux sont devenus amis grâce à leur implication dans la radio étudiante.

Il a ensuite grimpé le poteau graisseux de Westminster, mais elle n’était jamais bien loin, travaillant comme directrice d’une société de lobbying dans la capitale.

Matt Hancock et Gina Coladangelo sont restés des amis proches depuis leurs années universitaires.

Le couple a commencé à travailler ensemble en mars de l’année dernière lorsque le secrétaire à la Santé a secrètement embauché son ami de longue date en tant que conseiller non rémunéré, avant de la nommer directeur non exécutif du ministère de la Santé quelques mois plus tard.

M. Hancock et Mme Coladangelo ont ensuite été souvent photographiés arrivant ensemble lors de conférences de presse à Downing Street.

Et le 5 juillet, ils ont été aperçus côte à côte se présentant à la BBC Brodcasting House pour l’émission politique du dimanche matin d’Andrew Marr.

Secrétaire à la santé et assistante à la BBC à une autre occasion (AFP via Getty Images)

Aujourd’hui, c’est une autre image qui révèle que la relation du couple s’est peut-être égarée dans quelque chose de plus qu’une amitié.

Une image publiée pour la première fois par Le soleil semble montrer M. Hancock et Mme Coladangelo partageant une étreinte dans un bureau de Whitehall.

Après avoir insisté sur le fait qu’aucune règle n’avait été enfreinte, M. Hancock s’est excusé pour la violation du verrouillage, mais n’a pas encore répondu aux questions sur le rendez-vous présumé.

Le Premier ministre Boris Johnson a depuis déclaré qu’il avait « pleine confiance » en son secrétaire à la Santé et considérait que l’affaire « personnelle » était close.

M. Hancock a connu des moments difficiles ces derniers temps, face aux accusations de son ancien collègue Dominic Cummings selon lesquelles il aurait menti à plusieurs reprises tout au long de sa gestion de la pandémie de Covid, ce qu’il nie.

Racontant une histoire de leurs jours d’étudiant dans une interview à la BBC en avril 2020, Mme Coladangelo a révélé que M. Hancock avait peut-être eu au moins une fois une relation élastique avec la confiance.

Elle a déclaré que le futur secrétaire à la Santé, qui couvrait le sport pour la station de radio étudiante, avait raconté un « mensonge blanc » après avoir « dormi trop longtemps » le jour où il était censé couvrir un match de rugby.

« Il a obtenu l’un de ces billets spéciaux pour aller s’asseoir dans la tribune de la presse … à Twickenham pour regarder un grand match … et a en fait trop dormi », a déclaré Mme Coladangelo.

« Il l’a emporté dans le train mais n’est pas revenu à Twickenham à temps depuis Oxford, il a donc dû descendre du train à Reading, trouver un pub, regarder le premier dans le pub, puis aller dans une cabine téléphonique à l’extérieur et rapporter.

« Alors il a menti, a prétendu qu’il était à Twickenham… alors qu’il était en fait dans un pub à Reading.

« Avec succès, personne ne l’a jamais découvert. »