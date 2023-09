Comment Matt Gaetz s’est emparé de la Chambre

Voici comment Gaetz s’est mis aux commandes – pour l’instant :

Jeudi, cinq républicains de la Chambre ont voté contre la règle visant à faire avancer le projet de loi de dépenses du Pentagone du GOP – le troisième la défaite de la règle que McCarthy a subie cette année.

Voter contre une règle était autrefois un événement rare (le dernier orateur à perdre un vote sur les règles était Dennis Hastert). Mais McCarthy pensait avoir obtenu les votes hier parce que les représentants Ralph Norman (RS.C.) et Ken Buck (R-Colo.), qui se sont tous deux opposés à la même règle mardi, avaient changé d’avis.

Mais ce que McCarthy et son équipe de whip ont manqué, c’est que les représentants Eli Crane (R-Arizona) et Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), qui ont voté pour la règle mardi, se sont opposés à la règle jeudi.

C’est à ce moment-là que Gaetz s’est rendu au bureau de McCarthy avec un plan.

Lors d’une autre réunion à huis clos, Gaetz s’est réuni avec un groupe plus large de républicains, dont certains modérés, et leur a présenté la même idée.

Gaetz avait passé la semaine à prouver à McCarthy que le président ne pouvait pas adopter une résolution continue visant à maintenir temporairement le gouvernement ouvert, peu importe à quel point le président l’avait remodelé pour apaiser l’extrême droite. « #NOCR » est devenu un cri de ralliement pour Gaetz et son équipe qui s’est durci à l’approche d’une fermeture du gouvernement.

Ce qui a aggravé la situation pour McCarthy était le fait que les Républicains jamais-CR et les Républicains non-sur-les règles sont en réalité des groupes légèrement différents (bien que les premiers comptent plus de membres). En fait, Gaetz a voté pour la règle pour le projet de loi sur la Défense mardi et jeudi.

Mais les votes sur le règlement ont accru le désespoir de McCarthy et renforcé son principal antagoniste.

« Cette opportunité s’est présentée uniquement parce qu’une poignée d’entre nous avaient les moyens de supprimer la règle des autorisations de défense aujourd’hui », a déclaré le représentant Dan Bishop (RN.C.) dit hier soir.

Gaetz a déclaré à ses collègues républicains que McCarthy devrait présenter les projets de loi de crédits sur un seul sujet un par un. Il a dicté sa liste des quatre premiers : la défense, la sécurité intérieure, les opérations de l’État à l’étranger et le projet de loi sur l’agriculture et la FDA.

Quelques heures plus tard, la commission du Règlement a annoncé qu’elle examinerait quatre projets de loi vendredi à 13 heures : la défense, la sécurité intérieure, les opérations de l’État à l’étranger et le projet de loi sur l’agriculture et la FDA.

Le principe du plan Gaetz est de tuer ce qu’il appelle gouverner par CR. Cela suppose qu’une fermeture du gouvernement est inévitable. Et au lieu d’utiliser un CR d’extrême droite comme geste d’ouverture de la Chambre dans les négociations avec le Sénat, les (longs) débats en salle sur les projets de loi de crédits élaborés par le GOP de la Chambre serviront cet objectif.

Gaetz a un partenaire surprenant dans ce plan : le représentant Marc Molinaro, un modéré new-yorkais qui fait partie des 18 républicains de la Chambre représentant un district porté par Joe Biden. Molinaro a été impliqué dans diverses tentatives pour résoudre la crise de fermeture cette semaine, y compris l’effort bipartisan visant à utiliser une pétition de décharge pour forcer le vote sur un CR.

« C’est absolument une option », a-t-il déclaré hier à NBC News alors même qu’il travaillait avec Gaetz sur le plan visant à tuer le CR.

Maintenant que sa stratégie a prévalu, Gaetz a déclaré hier soir qu’il voyait un obstacle sérieux pour maintenir le cap et empêcher un retour en CR.

« La menace est que cinq républicains libéraux ou modérés disent : ‘Nous ne voulons pas adopter de projets de loi à sujet unique' », a-t-il déclaré hier soir sur le podcast. « Donc, nous allons simplement signer ce qu’on appelle une pétition de libération, puis déplacer cette chose comme de la merde dans une oie. »

Puisque la stratégie de Gaetz suppose un arrêt, cette menace pourrait commencer à paraître de plus en plus réelle. McCarthy lui-même l’a noté cette semaine que ses rebelles ont déjà franchi deux des trois lignes rouges majeures pour un membre de la majorité de la Chambre : voter contre le candidat président approuvé par la majorité de la conférence et voter contre une règle.

Il a suggéré qu’il pourrait être inévitable que la troisième ligne rouge soit bientôt franchie : soutenir une pétition de décharge.

