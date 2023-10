Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

BRUXELLES — Par un après-midi chaud et couvert de fin septembre, les digerati bruxellois se sont rassemblés dans un espace événementiel exigu, à quelques minutes du siège de la Commission européenne, pour écouter l’homme de la scène britannique.

Blond et chic, vêtu d’une chemise blanche impeccable et d’un costume bleu marine ajusté, Matt Clifford – le représentant officiel du Premier ministre britannique pour le sommet sur la sécurité de l’IA de cette semaine – s’est dirigé vers le pupitre avec l’aisance souriante de quelqu’un qui a prononcé des dizaines de discours impromptus.

L’événement, sur invitation uniquement et organisé selon la règle de Chatham House, n’était qu’une étape du globe-trotter de Clifford, qui l’a conduit de Londres à Washington et Pékin. De nos jours, comme il l’a dit à POLITICO, il « peut dormir n’importe quand et n’importe où ».

Clifford a parcouru la planète pour parler aux principaux décideurs politiques et aux barons de la technologie du sommet de Bletchley Park de cette semaine, qui se concentrera sur des risques graves tels que les cyberattaques assistées par l’IA et la conception d’armes, et sur lequel Rishi Sunak a placé ses espoirs d’héritage. De nombreux PDG du secteur technologique connaissent Clifford depuis des années ; les présidents et les premiers ministres feraient mieux de se mettre au courant.

Capital-risqueur, président de la Moonshot Factory Advanced Research and Invention Agency (ARIA) du Royaume-Uni et désormais diplomate en IA, Clifford, 37 ans, est devenu l’une des personnes les plus influentes de la technologie britannique – au moment même où le Royaume-Uni se démène après le Brexit. pour devenir un phare mondial de l’élaboration de règles en matière d’IA.

Le technicien du politicien

L’ascension de Clifford correspond parfaitement à la parabole de l’industrie technologique britannique : de curiosité, de joyau de la couronne, à d’outil géopolitique. Ses débuts ont eu lieu en 2011, juste au moment où le Premier ministre de l’époque, David Cameron, s’approchait de la scène florissante des startups de Londres, surnommée le Silicon Roundabout.

Consultant chez McKinsey, diplômé de Cambridge (histoire médiévale) et du MIT (statistiques informatiques), Clifford aspirait à un changement et un collègue lui a remis un rapport McKinsey venait de publier sur le Roundabout recommandant d’investir dans le développement des fondateurs de technologies.

Clifford a sauté sur l’occasion. Il a grandi à Bradford – une ville du nord de l’Angleterre marquée par la désindustrialisation – et a appris à coder en autodidacte parce que, dit-il, il « ne voulait pas travailler dans ce secteur ». [fast food chain] Chez Gregg.

Avec sa collègue consultante Alice Bentinck, il a fondé Entrepreneur First (EF), un accélérateur qui investit dans les diplômés pour les aider à lancer des startups. EF allait ensuite créer certaines des licornes technologiques les plus performantes du Royaume-Uni.

Cela a également permis au duo de participer pour assister aux petits déjeuners mensuels que Cameron organisait au n°10 avec les grands de la technologie de Londres.

L’affabilité de Clifford l’a aidé à développer un réseau allant des startuppers européens aux poids lourds de la Silicon Valley – le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, ancien membre du conseil d’administration d’OpenAI, siège au conseil d’administration d’EF et a préfacé le livre de Bentinck et Clifford de 2022 « Comment être un Fondateur”.

“Matt est un type de couteau suisse”, a déclaré Dom Hallas, chef du groupe de lobbying britannique Startup Coalition. “Mais c’est aussi un gars vraiment sympa.”

Alice Bentnick a déclaré que Clifford utilisait ChatGPT pour écrire des « livres d’histoires » pour ses enfants | Marco Bertorello/AFP via Getty Images

Bentnick, son co-fondateur d’EF, a déclaré que Clifford inventait des jeux de meurtres et de mystères que ses collègues devaient résoudre, et qu’il utilisait ChatGPT pour écrire des « livres d’histoires » pour ses enfants.

Pendant la pandémie, alors que l’industrie technologique britannique était au bord du gouffre, Clifford a travaillé avec Hallas et d’autres pour convaincre le Trésor de lancer un fonds de démarrage d’urgence de 250 millions de livres sterling. “Qu’il s’agisse de réglementation, d’incitations, des moments de crise de la pandémie ou de l’effondrement de la Silicon Valley Bank, Matt a joué un rôle essentiel pour relever ces défis”, a déclaré Hallas.

Clifford est devenu le technicien du politicien et le passionné de politique du technicien. « Il a du cachet. Il est très apprécié dans la communauté technologique britannique – et c’est d’une certaine manière aussi la raison pour laquelle il est apprécié par les hommes politiques”, a déclaré Benedict Macon-Cooney, stratège en chef à l’Institut Tony Blair pour le changement global. Mais il reste un technicien dans l’âme. Clifford a pris un congé sabbatique d’EF et prévoit de revenir une fois son travail au sommet terminé.

Construire une DARPA britannique

Après que Boris Johnson ait triomphé aux élections générales britanniques de 2019, accompagné de Dominic Cummings, un expert en technologie, Clifford a commencé à consacrer de plus en plus de numéros de son bulletin hebdomadaire, Thoughts in Between, au financement de la recherche scientifique avancée.

Il a également lancé un club de lecture concentré sur des initiatives telles que le projet Manhattan et le 1969 : alunissage d’Apollo 11 qui a réussi à « réaliser une production collective exceptionnelle ». Ce n’était pas un hasard : Cummings (dont le blog était inclus dans le programme du groupe de lecture) n’avait pas caché son grand projet de créer une « DARPA britannique » consacrée au financement de projets scientifiques ambitieux, et il semblait qu’il parviendrait à ses fins.

Lorsque l’Agence de recherche et d’invention avancées (ARIA) a finalement été annoncée en 2021, Clifford aurait eu un argument facile à faire valoir dans sa candidature à la présidence, à laquelle il a été nommé en juillet 2022 : non seulement il avait investi dans des entreprises technologiques pendant une décennie, mais il avait beaucoup écrit sur la manière exacte dont l’agence de recherche devrait fonctionner. [Full disclosure: Clifford also wrote about ARIA in a WIRED op-ed that I commissioned as an editor back in 2020].

« La plupart de mon travail politique est issu de ce bulletin d’information », a déclaré Clifford. “Il y avait trois sujets principaux : la géopolitique de la technologie, l’IA, et le financement et l’accélération de la science – toutes mes conversations ARIA étaient à l’origine le résultat d’écritures, semaine après semaine, à ce sujet.”

Écrire sur l’IA dans le bulletin d’information, qui a été bien lu parmi à la fois techniciens et décideurs politiques, auraient également pu renforcer les références de Clifford pour son travail non rémunéré actuel au sommet. Il est probable que le fait qu’il soit en bons termes avec de nombreux technologues de la Silicon Valley qui construisent des systèmes d’IA avancés l’est également. À la fin de l’été 2022, environ six mois avant qu’OpenAI ne lance son modèle le plus puissant, GPT-4, Clifford s’est vu proposer une première démo qui l’a laissé « époustouflé ». (Il a refusé de dire exactement comment il a obtenu la démo).

Clifford est enthousiasmé par les avantages de l’IA, depuis une meilleure médecine jusqu’à des services publics plus efficaces. Mais pour les récolter, pense-t-il, il faut d’abord rallier les gens – d’où le sommet.

« L’IA n’est pas très populaire auprès du public », a-t-il déclaré. “Parler de sécurité, ce n’est donc pas pour effrayer le public : c’est plutôt pour le rassurer afin que nous puissions en tirer profit.”

L’accent mis par le sommet sur les risques extrêmes, plutôt que sur les préoccupations actuelles telles que les préjugés et la désinformation alimentés par l’IA, a suscité des spéculations selon lesquelles son programme serait inspiré par un altruisme efficace, un courant d’utilitarisme populaire dans les universités d’élite et dans la Silicon Valley, dont certains partisans s’inquiètent. sur le potentiel des IA maléfiques et toutes-puissantes à tuer l’humanité.

Clifford ne se considère pas comme un altruiste efficace, bien qu’il semble généralement sympathiser avec leur cause, allant jusqu’à prendre la parole lors d’une conférence mondiale sur l’altruisme efficace en juin. «J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de [effective altruists and their] travail, mais j’ai toujours été un éthicien trop vertueux pour me lancer à fond », a-t-il déclaré. En effet, lors de son discours lors de l’événement sur l’altruisme efficace, il a recommandé aux participants de lire « After Virtue » d’Alasdair MacIntyre – un penseur dont la vision du monde n’est guère utilitaire.

Bien qu’ils aient été autrefois un « ardent défenseur » et que Sunak soit un partisan du Brexit, Clifford et le Premier ministre entretiennent de bonnes relations | Photo de la piscine par Peter Nicholls via AFP/Getty Images

Il repousse l’idée selon laquelle le sommet aurait été capturé par le « récit catastrophique » épousé par certains altruistes efficaces. “En parlant de robots tueurs, je ne pense pas que ce soit utile du tout”, a-t-il déclaré. “[The summit] Il s’agit bien plus de savoir comment éviter une utilisation abusive qui oppose tellement le public à l’IA qu’elle a un effet dissuasif sur son adoption ? »

Pas un « animal politique »

L’appel du numéro 10 demandant à Clifford de l’aider à organiser le sommet est arrivé à la fin d’une longue période de travail lié à l’IA. Fin 2022, il a contribué à mener une étude gouvernementale sur les technologies émergentes dans lesquelles le Royaume-Uni pourrait avoir une chance d’établir des normes : Clifford a mis un accent particulier sur l’IA, ce qui semble avoir influencé la réflexion de Sunak.

Quelques semaines plus tard, en mars 2023, il a été nommé pour contribuer à la constitution du groupe de travail britannique axé sur l’IA avancée, ou modèles frontières, et en mai, il a orchestré la réunion entre Rishi Sunak et les PDG des laboratoires d’IA OpenAI, DeepMind et Anthropic, qui figurent tous désormais sur la liste des invitations au sommet.

Bien qu’il ait été autrefois un “ardent restant” Et Sunak étant un partisan du Brexit, Clifford et le Premier ministre entretiennent de bonnes relations, ce qui, selon Hallas, est devenu évident pour la première fois lorsque les deux étaient sur scène ensemble à Treasury Connect, une conférence. Sunak, alors chancelier, organisé en 2021.

La politique semble rarement jouer un rôle dans les actions de Clifford. « Je ne suis pas vraiment un animal politique », a-t-il déclaré. «Tout au long de ma carrière, j’ai réfléchi à la manière d’utiliser la technologie comme source de levier pour rendre le monde meilleur.»

Mais ces dernières années, et surtout ces dernières semaines, il a appris à parler aux hommes politiques et à les convaincre. “Les politiciens apprécient le fait que, étant un entrepreneur à succès, un investisseur à succès, je sais ce qu’il faut pour que la technologie fonctionne pour les gens”, a-t-il déclaré. « Mon point de départ est : comment pouvons-nous faire avancer les choses ?