Comment Mastercard a surpassé Visa

Mastercard est aujourd’hui l’une des marques les plus reconnaissables au monde.

Il s’agit du deuxième plus grand réseau de cartes aux États-Unis, représentant plus d’un quart de tout le volume d’achat à l’aide d’une carte de paiement, selon Nilson Report.

Alors que le monde passe à une société sans numéraire, la valeur de Mastercard a continué de monter en flèche. La société en mai 2023 avait une capitalisation boursière de plus de 360 milliards de dollars et ses actions ont vu à près de 100 % gagné au cours des cinq dernières années.

« Après la crise financière, avant la pandémie, Mastercard a augmenté ses bénéfices à un TCAC de 10 ans [compound annual growth rate] de 20 % », selon Lisa Ellis, analyste de recherche senior chez MoffettNathanson, LLC. « Pour le contexte, la croissance des bénéfices du S&P, le marché dans son ensemble est comme dans les chiffres élevés. »

Alors que Visa dépasse Mastercard en termes de cartes en circulation, de revenus nets et de parts de marché sur la base des transactions d’achat, le stock de Mastercard a surperformé celui de Visa au cours des 5 dernières années.

« Il a une croissance du chiffre d’affaires plus rapide et il a cette nature d’acquisition qui lui donne une prime », a déclaré Dominick Gabriele, analyste principal chez Oppenheimer & Co. « Les gens croient qu’un jour il pourrait atteindre la même marge que Visa a et ils ‘enlève aussi quelques partenaires. »

L’un des avantages de Mastercard sur Visa est sa position sur le marché international.

« Visa n’était pas propriétaire de Visa Europe. C’était la marque Visa, mais c’était toujours une entité distincte », a déclaré Ellis. « Retour en 2016, 2017, Visa a pu acheter Visa Europe, et ils ont déployé d’énormes efforts pour moderniser les opérations de Visa en Europe. Mais entre-temps, Mastercard a profité de ce type de perturbation pour dépasser considérablement Visa en Europe. »

« C’est évidemment aussi une très grande plaque tournante transfrontalière », a expliqué Gabriele. « Donc, c’est une sorte de double avantage pour les revenus lorsque vous avez plus de parts de marché en Europe en particulier. »

Visa n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC à temps pour la publication.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment Mastercard est en concurrence favorable avec la société de cartes n ° 1 Visa.