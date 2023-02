Un compte Amazon est nécessaire pour acheter quoi que ce soit auprès de l’entreprise, mais vous n’en avez peut-être pas un pour vous.

Il n’y a pas de limite au nombre de personnes pouvant se connecter au même compte, ce qui signifie que vous pouvez tous accéder aux avantages d’un abonnement Prime. Cela coûte actuellement 14,99 $/8,99 £ par mois ou 139 $/95 £ par an, il est donc logique de partager.

Cependant, vous avez peut-être remarqué que tout ce que vous commandez sur Amazon est répertorié au même endroit. Vous pouvez créer des profils pour jusqu’à cinq personnes différentes lors de vos achats, mais toute personne disposant d’informations de connexion n’est qu’à quelques clics de voir tout ce que vous avez commandé.

Si vous essayez de cacher des cadeaux que vous avez achetés ou si vous avez simplement des objets que vous préférez garder privés, cela peut être un problème.

Il n’y a aucun moyen de bloquer complètement l’accès, mais vous pouvez facilement les masquer. Voici comment procéder, que vous soyez sur le site Web ou que vous utilisiez un appareil Alexa.

Comment masquer les commandes Amazon

Pour chaque commande Amazon, vous avez la possibilité de l’archiver. Cela l’envoie vers une section distincte du site Web qui est plus difficile d’accès et signifie qu’il disparaît de votre liste de commandes. L’archivage de toute commande terminée est simple.

1. Ouvrez votre page de commandes Amazon Anyron Copeman / Fonderie Ouvrez le site Web d’Amazon et connectez-vous à votre compte. Survolez le bouton “Compte et listes” en haut de la page, puis cliquez sur “Commandes”. 2. Sélectionnez la commande à archiver Anyron Copeman / Fonderie Vous verrez maintenant un aperçu de toutes les commandes récentes. Localisez celui que vous souhaitez archiver, ou utilisez la barre de recherche pour trouver quelque chose de spécifique, puis cliquez sur “Ordre d’archivage” sous n’importe lequel. 3. Confirmer l’archivage Anyron Copeman / Fonderie Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche, cliquez sur le bouton jaune “Ordre d’archivage” pour confirmer.

Vous devriez alors voir un message de confirmation disant “Votre commande a été archivée”, à côté d’un lien pour voir d’autres commandes archivées.

Comment voir toutes vos commandes archivées

Pour accéder à tout moment à la liste complète des commandes archivées :

Survolez à nouveau le bouton “Compte et listes” en haut de la page, mais cliquez cette fois sur “Votre compte”

Faites défiler jusqu’à la section “Commandes et achats” et cliquez sur “Commandes archivées”. Vous serez peut-être invité à saisir à nouveau votre mot de passe

Anyron Copeman / Fonderie

Pour replacer une commande dans la liste principale, cliquez simplement sur “Désarchiver la commande” en dessous. Vous n’aurez pas besoin de le confirmer cette fois.

Aucune de ces options n’est disponible via l’application Amazon Shopping – vous devrez passer par le site Web.

Comment désactiver les notifications de colis Alexa

Donc, vous êtes maintenant (presque) en sécurité si quelqu’un se trouve sur le site Web ou l’application, mais qu’en est-il d’Alexa ? Les appareils Echo Show ont l’habitude d’afficher vos commandes récentes à l’écran, feront du bruit et brilleront en jaune avec les notifications. Voici comment les désactiver :

Téléchargez l’application Alexa si vous ne l’avez pas déjà fait

Ouvrez-le, puis appuyez sur “Plus” dans le coin inférieur droit

Choisissez Paramètres > Notifications > Amazon Shopping

Sous “Dites ou affichez les titres des articles”, désactivez (assurez-vous qu’ils deviennent gris) les bascules à côté de “Pour les articles dans les mises à jour de livraison” et “Inclure les articles dans votre panier marqués comme cadeaux, ou ceux qui pourraient être des cadeaux pendant les grandes vacances ‘

Sous « Notifications de livraison », désactivez les bascules à côté de « En cours de livraison » et « Livré »

Anyron Copeman / Fonderie

Ces quatre éléments arrêteront les notifications sur les livraisons, mais vous pouvez tout désactiver dans cette section si vous ne souhaitez pas en recevoir.

Cependant, cela ne fonctionne que via l’application Alexa. La version Web est progressivement supprimée par Amazon et n’inclut plus ces options.

Comment empêcher d’autres personnes de voir ce qu’il y a dans votre colis Amazon

Les étapes ci-dessus empêcheront les autres personnes de savoir que vous avez commandé quelque chose, mais qu’en est-il quand il arrivera ? S’il y a d’autres personnes à la maison, elles peuvent finir par voir ce que vous avez acheté.

Voici comment vous assurer que cela n’arrive pas :

Sur l’application ou le site Web et ajoutez quelque chose à votre panier comme d’habitude

Lorsque vous arrivez à la caisse, passez en revue les articles que vous commandez et recherchez un message indiquant “L’article arrive dans un emballage qui révèle ce qu’il y a à l’intérieur”. Si vous le voyez, cliquez sur “Expédier dans un emballage Amazon”

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur la case à côté de n’importe quel produit et cliquez sur “Enregistrer”

Anyron Copeman / Fonderie

Le message devrait maintenant indiquer “Expédier dans l’emballage Amazon sélectionné”. Vous pouvez maintenant procéder à l’achat comme d’habitude

Si vous ne voyez pas l’option, ne vous inquiétez pas : le colis sera livré avec un emballage Amazon comme d’habitude.

Mais si une commande Amazon arrivant chez vous peut causer des problèmes, vous pouvez la faire livrer à un emplacement Amazon Hub à la place. Ce sont généralement des dépanneurs ou des casiers où vous entrez un code unique pour accéder à votre article.

Pour utiliser l’un ou l’autre, recherchez dans la section de l’adresse de livraison une option mentionnant “Enlèvement gratuit”. Si disponible, cliquez sur le bouton “Récupérer ici” et choisissez parmi tous les emplacements à proximité.

Vous disposez de trois jours à compter de la date de livraison pour retirer en consigne ou de 14 jours en guichet. Après ce point, l’article sera retourné et vous obtiendrez un remboursement complet.

