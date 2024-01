Comment masquer des photos et des vidéos sur un téléphone Samsung Galaxy

Points clés à retenir Pour masquer des albums dans Samsung Gallery, appuyez sur le menu à trois points sur la page principale, sélectionnez « Masquer les albums » et appuyez sur le commutateur à bascule à côté de l’album que vous souhaitez masquer.

Pour déplacer une photo ou une vidéo individuelle vers un dossier sécurisé, ouvrez-la dans la galerie, appuyez sur le menu à trois points en bas, sélectionnez « Déplacer vers un dossier sécurisé » et authentifiez-vous via un mot de passe ou une empreinte digitale.





La protection du contenu sensible sur votre téléphone est devenue de plus en plus importante, et pour la plupart d’entre nous, cela signifie protéger nos photos et vidéos privées. Si vous possédez un téléphone Samsung, cela est très simple avec l’application Stock Gallery.

En fait, vous pouvez masquer des albums entiers dans votre galerie et même déplacer des photos et vidéos privées individuelles vers un emplacement sécurisé distinct sur votre téléphone. Voyons comment.





Comment masquer des albums dans la galerie Samsung

Tous vos albums sont visibles par défaut sur les téléphones Samsung, mais vous pouvez masquer ceux que vous souhaitez garder hors de vue des autres. Pour ce faire, ouvrez l’application Galerie sur votre téléphone Samsung et appuyez sur le menu à trois points en haut.

Sélectionnez “Masquer les albums” dans la liste des options.

Sur cet écran, vous pouvez voir tous vos albums sous forme de liste. Notez que les albums générés par le système tels que Appareil photo, Captures d’écran, Téléchargements et Enregistrements d’écran ne peuvent pas être masqués.

Pour tous les autres albums, vous verrez une bascule à côté de chacun. Activez l’interrupteur à bascule pour le ou les albums que vous souhaitez masquer. J’ai caché mon album “Bills” dans l’image ci-dessous à titre d’exemple.

Comment déplacer des photos et des vidéos vers le dossier sécurisé Samsung

Cacher un album est facile et vous permet de le garder hors de vue, mais afficher un album est tout aussi simple, et toute personne même légèrement experte en technologie pourra le faire. Ainsi, pour plus de sécurité, vous devez déplacer vos photos et vidéos privées vers le dossier sécurisé, une application préinstallée sur votre application.

Vous pouvez considérer Secure Folder comme un espace de stockage distinct et fortement surveillé, protégé par mot de passe et bénéficiant d’une sécurité accrue par rapport au reste des fichiers de votre téléphone. Vous pouvez découvrir comment activer Secure Folder sur les téléphones Samsung si vous n’avez pas encore utilisé cette fonctionnalité. Une fois configuré, suivez les instructions ci-dessous.

Pour déplacer une photo de votre galerie vers le dossier sécurisé, ouvrez la photo et appuyez sur le menu à trois points en bas.

Sélectionnez “Déplacer vers le dossier sécurisé” dans la liste des options.

Ensuite, il vous sera demandé de vous authentifier en fonction du type de verrouillage que vous avez défini sur votre téléphone pour Secure Folder, mais cela se fait généralement en saisissant votre mot de passe ou en scannant votre empreinte digitale. Vous pouvez également modifier votre type de verrouillage en code PIN ou en modèle ultérieurement. Une fois que vous vous êtes authentifié, votre fichier sera déplacé et vous pourrez le voir stocké sous l’application Galerie dans le dossier sécurisé. Vous pouvez également déplacer des vidéos ou des GIF de la même manière.

En remarque, Samsung Gallery n’est pas la seule application à disposer de cette fonctionnalité. Vous pouvez également masquer les images dans le dossier verrouillé de Google Photos si vous utilisez l’application avec Samsung Gallery.

Cachez vos photos et vidéos privées des regards indiscrets

Vous pouvez avoir un album contenant des fichiers que vous ne souhaitez pas que les autres voient ou des fichiers qui évoquent certains souvenirs que vous souhaitez conserver mais que vous ne souhaitez pas voir à chaque fois que vous ouvrez votre galerie. Dans ce cas, cacher cet album est une excellente option.

Alternativement, pour les photos et vidéos privées que vous ne pouvez pas risquer que quelqu’un d’autre voie sans votre autorisation explicite, il est judicieux de les déplacer vers le dossier sécurisé. Étant donné que Secure Folder est protégé par le cadre de sécurité Knox de Samsung, il est très peu probable que quiconque puisse pirater votre téléphone et afficher ces fichiers.