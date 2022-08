Apple a ajouté la possibilité tant attendue de marquer les fils de conversation iMessage et les messages SMS comme non lus dans iOS 16, donnant aux utilisateurs la possibilité de marquer les chats comme ouverts afin qu’ils puissent y revenir plus tard, comme pour marquer un e-mail comme non lu.

La mise à jour est particulièrement utile pour vérifier un message et vous rappeler de répondre plus tard si vous ne pouvez pas répondre à ce moment-là, et lorsqu’une conversation est marquée comme non ouverte sur un iPhone, le statut non lu se synchronise avec d’autres appareils, y compris iPad et Mac.

Lorsqu’un utilisateur marque un message comme non lu, la conversation dans l’application Messages affiche un point bleu à côté du fil de conversation, signalant que le message n’est pas ouvert.

Comment marquer un message comme non lu avec iOS 16

Ouvrez l’application Messages sur iPhone et localisez le fil de conversation que vous souhaitez marquer comme non ouvert

Balayez vers la droite sur la conversation jusqu’à ce que la bulle de message bleue apparaisse

Appuyez sur la bulle de message bleue et marquez la conversation comme non ouverte

De plus, les utilisateurs peuvent appuyer et maintenir la conversation dans la liste de conversation principale et appuyer sur Marquer comme non lu dans le menu contextuel.

