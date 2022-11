Comment marquer un match de boxe | Participez à l’expérience Verdict des téléspectateurs sur l’application Sky Sports ce samedi | Nouvelles de boxe

En boxe, comment marquer un combat est toujours un sujet qui suscite intrigue et débat.

Avec la nouvelle fonctionnalité Verdict des téléspectateurs, Sky Sports veut savoir comment vous marquez l’action lors de la soirée de combat de samedi.

Les utilisateurs de l’application Sky Sports pourront marquer les combats Natasha Jonas contre Marie-Eve Dicaire, Dalton Smith contre Kaisee Benjamin et Tyler Denny contre Bradley Rea avec notre nouvelle expérience Verdict des téléspectateurs.

Comment marquer un combat

La boxe professionnelle est notée tour par tour selon un système de notation «10 points obligatoires».

Le vainqueur de chaque tour reçoit 10 points et le perdant en reçoit généralement neuf.

Si un boxeur perd la manche et est également renversé, il recevra un score de huit ou, s’il est renversé deux fois, sept.

Si les deux boxeurs sont renversés, ceux-ci s’annulent essentiellement une fois de plus et le vainqueur du tour l’emportera sur une marge de 10-9.

En de rares occasions, il peut arriver que si un combattant domine totalement un round, sans renverser l’adversaire, il peut gagner le round 10-8.

Il peut arriver qu’en dépit d’un renversement, un boxeur soit jugé comme ayant largement gagné le reste de la manche, un juge peut alors marquer 10-9 en sa faveur.

Un round peut être marqué à 10-10 si les deux combattants ne peuvent vraiment pas être séparés, mais c’est une bonne pratique d’essayer d’identifier le vainqueur.

L’arbitre peut retirer un point à un boxeur pour des infractions. Cela peut être immédiatement pour une faute délibérée (par exemple, un coup de tête, frapper sous la ceinture, mordre, etc.) ou commettre une faute accidentelle trop souvent à plusieurs reprises (comme trop tenir par exemple).

Comment gagner une manche

Les juges recherchent des coups de poing nets et un volume de coups reçus pour décider quel boxeur a l’avantage.

“Par un coup de poing marqué, je parle d’un coup de poing qui atterrit avec la partie jointure du gant sur la zone cible, qui est essentiellement l’avant et le côté de la tête et l’avant et le côté du torse jusqu’à une ligne sur le haut des os de la hanche », a expliqué Phil Edwards, arbitre et juge chevronné de British Boxing of Control.

“Aussi quel boxeur prend l’initiative, si vous aimez être effectivement agressif. Mais aussi quel boxeur défend bien et impose sa volonté à l’adversaire, obligeant l’adversaire à mener son combat.”

