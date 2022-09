Comment Mark Zuckerberg peut remettre Facebook sur les rails

Le leadership de Mark Zuckerberg met Meta sur la voie de l’échec, selon un expert en gestion de Harvard, mais ce n’est pas une cause perdue. Tout ce que Zuckerberg a à faire est de prendre de longues vacances.

C’est la suggestion faite à Zuckerberg par Bill George, chercheur principal à la Harvard Business School et ancien PDG de la société de technologie médicale Medtronic. Le conseil le plus important de George pour le co-fondateur de Meta : prenez du temps loin de votre travail et reposez votre cerveau.

“Vous devez vous retirer, prendre un congé sabbatique pour vous ancrer dans votre objectif et vos valeurs”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. “Cela peut vous aider, vous et l’entreprise, à vous remettre sur les rails.”

George a passé les deux dernières décennies à étudier les échecs du leadership, compilant ses découvertes dans une nouvelle livre intitulé “True North : Diriger de manière authentique sur le lieu de travail d’aujourd’hui, édition Leader émergente”. Il cite Zuckerberg comme un exemple de patron qui a perdu de vue ses convictions profondes, ses valeurs et son objectif en tant que leader. Au lieu de cela, Zuckerberg est devenu un leader qui donne la priorité aux profits, n’accepte pas les conseils et blâme les autres, selon George.

George a fait valoir que ces échecs de leadership n’ont certainement pas aidé Meta à redresser le navire à un moment où l’entreprise a perdu plus de 60% de sa valeur marchande depuis l’année dernière. Divers facteurs ont contribué aux difficultés de Meta, notamment la concurrence accrue de concurrents tels que TikTok et une mise à jour de confidentialité d’Apple iOS qui a rendu plus difficile pour Meta de cibler les publicités sur ses utilisateurs, ainsi que celui de Zuckerberg. investissement lourd dans l’espace métavers en plein essor qui, selon lui, pourrait perdre des sommes “significatives” au cours des prochaines années.

George dit qu’il a encore “beaucoup d’empathie” pour Zuckerberg, reconnaissant que le PDG “brillant” a subi une énorme pression depuis qu’il a cofondé Facebook en 2004.

Zuckerberg a constamment travaillé pour faire de son entreprise un géant de la technologie qui affiche désormais une capitalisation boursière de 381,86 milliards de dollars, jeudi matin. Il a aidé à construire l’industrie moderne des médias sociaux qui touche des milliards de personnes chaque jour – et maintenant il a fait un énorme pari sur le métaverse dans l’espoir qu’il puisse répéter son succès passé en construisant une nouvelle économie en ligne.

Bien sûr, le succès passé de Zuckerberg est exactement la raison pour laquelle il a encore beaucoup de croyants, malgré les luttes récentes. En février, Jim Cramer de CNBC a déclaré qu’il avait “une confiance totale en Mark Zuckerberg” en ce qui concerne le pari de Meta sur le métaverse.

George dit que le succès antérieur de Zuckerberg est probablement venu avec sa juste part de stress, c’est pourquoi c’est une “bonne et saine idée” pour le PDG de prendre maintenant un congé sabbatique.

Il recommande à Zuckerberg de passer quelques mois loin de l’entreprise, ce qui signifie ne pas consulter ses e-mails, gérer les membres de l’équipe à distance ou effectuer toute autre tâche liée au travail. Zuckerberg devrait passer ce temps à réfléchir profondément sur le but et l’avenir de son entreprise, et sur les valeurs sur lesquelles il doit s’appuyer pour s’améliorer en tant que leader, ajoute George.

Pourquoi un congé sabbatique peut être peu probable pour Zuckerberg

Mais les chances que Zuckerberg suive réellement les conseils de George sont peu probables. Un long congé pourrait potentiellement faire baisser davantage le cours de l’action de Meta à court terme : cela pourrait créer une incertitude quant à savoir qui dirigerait l’entreprise en son absence, et un remaniement temporaire de la direction de l’entreprise pourrait alarmer les analystes et les investisseurs.

Prenez ce qui est arrivé à Jack Dorsey, le co-fondateur et ancien PDG de Twitter, après avoir annoncé son intention de déménager en Afrique pendant six mois en 2019. Avant que ses plans ne se concrétisent, Dorsey a fait face à de vives critiques de la part de certains analystes qui ont déclaré que le déménagement serait « téméraire » car « la proximité compte » pour diriger une entreprise.

Le plus proche d’un congé sabbatique que Zuckerberg peut obtenir est un congé de paternité: mercredi, lui et sa femme Priscilla Chan annoncé ils attendent leur troisième enfant. Zuckerberg a pris un congé de paternité en 2017 après la naissance de son deuxième enfant en été, le divisant en deux blocs d’un mois : immédiatement après la naissance et de nouveau en décembre.

Zuckerberg et Meta n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC Make It.

Réalistes ou non, d’autres experts disent que les conseils de George sont justes. DJ Di Donnaqui étudie les congés sabbatiques et est le fondateur de la recherche et du plaidoyer à but non lucratif Le projet sabbatique, recommande même que Zuckerberg voyage quelque part loin du siège social de Meta à Menlo Park, en Californie, pour un congé sabbatique, car la “séparation géographique” peut l’aider à se déconnecter complètement du travail. DiDonna ajoute que s’engager dans des activités physiques ou créatives pendant cette période, qu’il s’agisse de pratiquer un sport ou de se lancer dans la peinture, pourrait aider Zuckerberg à raviver un véritable sentiment de passion et d’énergie qu’il pourra ensuite appliquer à son leadership chez Meta.

DiDonna souligne ses propres recherches, y compris des entretiens avec des dizaines de personnes en congé sabbatique au cours de plusieurs années, qui montrent que les congés sabbatiques sont une “expérience transformationnelle” qui peut aider au développement personnel. Dans certains cas, les gens peuvent découvrir une version plus authentique d’eux-mêmes et voir d’autres avantages : un enthousiasme retrouvé pour le travail, une plus grande confiance dans leur voix et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

“[Zuckerberg’s] pense littéralement à son entreprise depuis l’université. Il n’a probablement aucune idée de qui il est ou de ce que sa personnalité est devenue après toutes ces années”, a déclaré DiDonna à CNBC Make It. “Les congés sabbatiques sont un moyen pour les gens comme lui de se déconnecter de leur vie de routine, de guérir et de se restaurer.”

