Comment Mark Zuckerberg mène Meta dans sa prochaine phase

Les dirigeants de Facebook sont venus du monde entier pour le sommet, ont déclaré les gens, et M. Zuckerberg et le groupe se sont penchés sur chaque diapositive. En quelques jours, l’équipe a dévoilé une mise à jour de l’application Facebook pour mieux rivaliser avec un rival de premier plan, TikTok.

M. Zuckerberg impose un rythme implacable alors qu’il dirige son entreprise de 450 milliards de dollars, qui a été renommée Meta, dans une nouvelle phase. Au cours des derniers mois, il a limité ses dépenses, réduit ses avantages, remanié son équipe de direction et indiqué clairement qu’il supprimerait les employés peu performants. Ceux qui ne sont pas à bord sont invités à partir, a-t-il déclaré. Les responsables ont envoyé des notes de service pour exprimer le sérieux de l’approche – l’une d’entre elles, qui a été partagée avec le New York Times, s’intitulait « Opérer avec une intensité accrue ».

M. Zuckerberg, 38 ans, tente d’éloigner son entreprise de ses racines dans les réseaux sociaux et de la centrer sur le monde immersif – et jusqu’à présent théorique – du soi-disant métaverse. Dans toute la Silicon Valley, lui et d’autres dirigeants qui ont construit ce que beaucoup appellent le Web 2.0 – une version d’Internet plus sociale et axée sur les applications – repensent et bouleversent leur vision d’origine après que leurs plates-formes aient été en proie à des problèmes de confidentialité, à du contenu toxique et à la désinformation. .

Le moment rappelle d’autres paris de l’entreprise, comme lorsque Netflix a tué son activité d’envoi de DVD la dernière décennie pour se concentrer sur le streaming. Mais M. Zuckerberg fait ces mouvements car le dos de Meta est contre le mur. La société regarde dans le baril d’une récession mondiale. Des concurrents comme TikTok, YouTube et Apple sont en train de s’effondrer.

Et le succès est loin d’être garanti. Au cours des derniers mois, les bénéfices de Meta ont chuté et les revenus ont ralenti, car la société a dépensé sans compter pour le métaverse et le ralentissement économique a nui à son activité publicitaire. Son action a plongé.

“Lorsque Mark se concentre sur quelque chose, tout le monde est sur le pont au sein de l’entreprise”, a déclaré Katie Harbath, ancienne directrice des politiques de Facebook et fondatrice d’Anchor Change, une société de conseil qui travaille sur les questions de technologie et de démocratie. “Les équipes abandonneront rapidement d’autres travaux pour se concentrer sur le problème en cours, et la pression est intense pour agir rapidement pour montrer des progrès.”