Comment Mark Cuban compare les blockchains comme Bitcoin et Ethereum

En comparant différentes blockchains, le milliardaire Mark Cuban examine quelques caractéristiques spécifiques avant d’investir.

« La plupart des gens regardent la vitesse et le coût par rapport au BTC [bitcoin] ou ETH [ethereum] », a déclaré Cuban à CNBC Make It. « Bien que ces choses puissent être importantes, je considère les blockchains comme des réseaux avec des plates-formes de développement via des contrats intelligents. »

Cuban fait référence aux capacités de chaque blockchain au-delà de la vitesse et du coût des transactions de crypto-monnaie. Chaque blockchain, qui est un grand livre numérique décentralisé qui documente les transactions de crypto-monnaie et d’autres informations, est unique.

Par exemple, la blockchain ethereum peut exécuter des contrats intelligents, qui alimentent des applications décentralisées comme DeFi, ou la finance décentralisée, et des NFT, ou des jetons non fongibles. Les fonctionnalités de la blockchain ethereum son éther de crypto-monnaie, mais peut également servir de plate-forme pour d’autres pièces numériques.

Ces aspects d’Ethereum sont attrayants pour les Cubains, a-t-il déclaré précédemment. En raison de ses contrats intelligents, il compare cette blockchain à Internet, car différentes plates-formes, allant de DeFi aux sites de médias sociaux, peuvent être construites dessus.

D’autres experts sont d’accord. « Ethereum [is] chercher des moyens de devenir une plate-forme d’infrastructure entièrement fonctionnelle », a récemment déclaré à CNBC Kathy Lien de BK Asset Management. « Ethereum lui-même peut effectuer un certain nombre de tâches économiques, il va donc au-delà » du bitcoin, connu sous le nom de peer-to-peer système de caisse électronique.

C’est pourquoi, selon Cuban, « les plates-formes qui ont les développeurs les plus actifs et créent des applications avec une utilité significative pour leurs utilisateurs auront un effet de réseau ». À son tour, la blockchain pourrait « générer des frais importants », ce qui pourrait financer le réseau, le rendant ainsi investissable.

Pour frapper, ou vérifier la blockchain, un jeton – comme un NFT, par exemple – et effectuer des transactions sur la blockchain, un utilisateur est généralement facturé des frais par la blockchain mineurs. Ces frais peuvent être particulièrement coûteux pendant les périodes de forte demande ou de congestion.

De l’avis de Cuban, « selon la façon dont les frais sont répartis, [it can] créer un véritable flux de revenus qui augmente la valeur des jetons qu’ils frappent », dit-il.

Par exemple, ethereum perçoit les frais de gaz. Cela « en fait un actif productif de revenus dont la valeur devrait augmenter à mesure que son réseau se développe », explique Lien.

Bien que certaines personnes puissent penser que les blockchains ne sont utilisées que pour les transactions de crypto-monnaie, les plates-formes pourraient potentiellement être utilisées pour bien plus que cela, comme l’est Ethereum. C’est pourquoi Cuban examine les cas d’utilisation possibles pour chaque blockchain avant d’investir, plutôt que simplement la vitesse et le coût de leur utilisation.

Cubain a investi dans de nombreux sociétés de blockchain cette année, qui sont toutes centrées sur des capacités de contrat intelligent. Son portefeuille comprend des plates-formes NFT, des sociétés DeFi et des solutions de mise à l’échelle Ethereum.

Cuban a également investi dans des crypto-monnaies comme Ethereum, Bitcoin et autres.

