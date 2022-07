Comment Marilyn Monroe est-elle morte ? Les détails de la mort mystérieuse de l’un des visages les plus célèbres d’Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Marilyn Monroe était l’actrice la plus célèbre de son temps et est toujours populaire aujourd’hui, avec de nombreux livres, documentaires et films réalisés sur sa vie. Certains de ses films célèbres – “Gentlemen Prefer Blondes”, “Some Like It Hot” et “Niagara” – et des moments emblématiques – chantant “Happy Birthday” à John F. Kennedy et sa jupe soufflée dans les airs pendant “The Seven Year Itch » – dont on parle encore plus de 70 ans plus tard. Et beaucoup essaient encore de découvrir les détails de sa mort prématurée.

De quoi Marilyn Monroe a-t-elle souffert ?

Monroe est décédée à l’âge de 36 ans en août 1962 dans sa maison de Los Angeles. À l’époque, sa mort a été jugée comme étant une surdose de somnifères. Qu’il s’agisse d’un accident ou d’un suicide n’est pas encore entièrement connu. Elle a été retrouvée chez elle, qu’elle avait achetée six mois seulement avant sa mort, seule dans son lit, un téléphone décroché à la main et un flacon de somnifères sur le bord de son lit. Les funérailles de Marilyn Monroe ont eu lieu le 8 août 1962 au cimetière Westwood Village Memorial Park.

L’affaire a été rouverte 20 ans plus tard, en 1982. Après une enquête plus approfondie, le procureur de district a constaté que les conclusions initiales restaient inchangées et que sa mort était toujours considérée comme une surdose de drogue.

LES SECRETS DE LA FAMILLE DE MARILYN MONROE RÉVÉLÉS DANS LE NOUVEAU DOCUMENTAIRE “MARILYN, HER FINAL SECRET”

Quels ont été les derniers mots de Marilyn Monroe ?

La dernière personne connue pour avoir parlé à Monroe avant sa mort était Peter Lawford, un acteur marié à Pat Lawford, l’une des sœurs des frères Kennedy. Le couple était des amis de Monroe. Lawford a parlé à Monroe au téléphone ce soir-là, et elle lui a dit : “Dites au revoir à Pat. Dites au revoir au président. Et dites au revoir à vous-même parce que vous êtes un type sympa.” La signification des célèbres derniers mots de l’actrice est devenue plus claire avec le récent documentaire réalisé sur la mort de Monroe intitulé “Le mystère de Marilyn Monroe : les bandes inédites”.

Qu’est-il arrivé à Marilyn Monroe ?

Même si la cause du décès de Monroe a été désignée deux fois comme une surdose de drogue, les détails sur sa vie privée et exactement ce qui s’est passé avant qu’elle ne soit retrouvée morte dans sa chambre continuent d’être révélés et font l’objet d’une enquête plus approfondie. Le dernier documentaire sur Monroe, « Le mystère de Marilyn Monroe : les bandes inédites », est sorti en avril 2022. Il plonge profondément dans la vie de Monroe derrière les lumières et les caméras à travers des entretiens menés avec ceux qui la connaissaient. Le documentaire est raconté par Anthony Summers, biographe et auteur du livre “Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe”. Summers a mené 650 entretiens, tout au long d’enregistrements sur bande, avec des personnes qui avaient fait partie, grandes et petites, de la vie fascinante de Monroe. Ces bandes n’ont jamais été entendues avant la sortie de ce documentaire.

LA ROBE DE MARILYN MONROE N’A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉE PAR KIM KARDASHIAN, RIPLEY’S CROYEZ-LE OU PAS ! DIT

Summers a parlé à de nombreux proches de Monroe, notamment des agents, des réalisateurs et des amis. Il a également parlé à la famille du psychiatre, le Dr Ralph Greenson, qui a soigné et connu Monroe. Les deux enfants de Greenson, Danny et Joan, et sa femme Hildi se sont également rapprochés de Monroe pendant qu’il s’occupait de l’actrice. Le documentaire a révélé qu’elle avait spécifiquement dit aux filles qu’elle voyait un nouvel homme, qu’elle appelait “le général”. De nombreuses personnes dans le documentaire ont parlé de la relation entre Monroe et le président John F. Kennedy et le procureur général Robert Kennedy. Ils passaient souvent du temps ensemble dans la maison des Lawford à Malibu. Bien que les détails intimes de ce qui s’est passé entre Monroe et les deux frères ne soient toujours pas connus, beaucoup ont parlé de la relation et de la façon dont les choses ont mal tourné vers la fin de sa vie. La seule photographie connue de Monroe et des frères Kennedy a été prise après qu’elle ait chanté “Joyeux anniversaire” à JFK au Madison Square Garden pour son 45e anniversaire.

La chronologie de la mort de Monroe est également un mystère. Le récit de sa mort dans les rapports initiaux était que la gouvernante, Eunice Murray, avait remarqué que la lumière de la chambre de Monroe brillait toujours vers 3 heures du matin. Inquiète, elle est montée dans la pièce et a rencontré une porte verrouillée. Elle a appelé le Dr Greenson en panique, et il s’est précipité à la maison. Il a brisé une fenêtre et a atteint Monroe dans le lit, où il l’a crue morte.

Murray a déclaré dans le documentaire qu’après avoir trouvé Monroe, ils ont appelé la police vers 4h25 du matin. Natalie Jacobs, l’épouse d’Arthur Jacobs, le directeur de presse de Monroe, a déclaré que la nuit de sa mort, ils étaient au Hollywood Bowl pour un concert et ont obtenu des nouvelles de Monroe vers 10 heures et demie. Après avoir reçu la terrible nouvelle, ils ont quitté le concert. Elle est rentrée chez elle et son mari s’est précipité chez Monroe. Elle a dit à Summers : “Mon mari a tout truqué” mais n’a pas dit pourquoi.

ANA DE ARMAS A VU MARILYN MONROE POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LE TEASER “BLONDE” DE NETFLIX

Summers a approfondi ce qui s’est passé entre 23 heures et 3 heures du matin. Il a parlé à un membre de l’équipe d’ambulance, Walt Schaefer, qui a déclaré avoir emmené Monroe à l’urgence de Santa Monica. Il a dit qu’elle était vivante à la maison, bien que les archives publiques disent qu’elle était morte. Après sa mort dans l’ambulance, Schaefer a déclaré qu’elle avait été ramenée chez elle. L’heure exacte de la mort de Monroe est encore un peu mystérieuse.

Même s’il y a encore des complots tourbillonnant sur la mort de Monroe – que ce soit un suicide, un meurtre ou un accident, que cela ait quelque chose à voir avec son implication avec les Kennedys, et quand exactement elle est morte – après avoir mené son enquête de plus de trois ans, Summers pensait qu’elle était décédée par suicide ou par surdose accidentelle, comme le montrent les rapports. Il a cependant déclaré qu’il croyait que les preuves suggéraient que la cause de son décès avait été dissimulée en raison de son lien avec les frères Kennedy.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Qu’est-il arrivé au fils de Marilyn Monroe ?

Bien que Monroe veuille des enfants, elle n’en avait pas. Elle était enceinte pendant un certain temps lorsqu’elle était avec Arthur Miller, le célèbre dramaturge, mais elle a perdu le bébé. Elle a fait plusieurs fausses couches tout au long de sa carrière. Monroe a eu une enfance difficile et a été dans et hors des familles d’accueil et des orphelinats. Elle a rencontré sa demi-sœur Berniece Baker Miracle en 1944.